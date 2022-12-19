Обзор: Главное к вечеру 19 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин объяснил действие закона о сборе биометрии россиян

В России вызвал широкий резонанс законопроект о биометрии, однако все обсуждают инициативу на момент ее внесения. Сейчас документ доработан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в проекте исключены все неопределенности и двойные толкования, а также установлены механизмы гарантий и защиты прав граждан.

«Биометрия принадлежит человеку. Без его согласия собирать ее нельзя», — подчеркнул Володин в своем телеграм-канале. Он пояснил, что документ предлагает ввести несколько ключевых решений, в частности — введение запрета на хранение геномной информации и ограничение перечня биометрических данных — к ним относятся только лицо и голос.

• Также будет введен запрет на принуждение к сдаче биометрических данных.

• Предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия. Такие же действия могут совершать родители за своих детей.

• Появится возможность в упрощённом порядке удалить сведения, если они окажутся в системе. Контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг.

• Введение запрета на использование без согласия родителей биометрических данных детей.

• Использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.

В ДНР заявили об уничтожении части позиций ВСУ

Часть позиций ВСУ, с которых 18 декабря наносились удары по Донецку, была ночью уничтожена, заявил в своем телеграм-канале временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилину стало известно, что ночью с этих точек украинские военные наносили удары по объектам Донецка. По его словам, российские военные разбили их в ходе ответного огня.

В настоящий момент идет контрбатарейная работа, добавил он. Кроме того, временно исполняющий главы ДНР уточнил, что российские военные ударили по ВСУ в Авдеевке, Красногоровке, а также в западной части Марьинки.

Путин подписал закон об установлении МРОТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году, сообщает телеграм-канал RT на русском.

Это на 6,3% больше, чем в 2022 году — на данный момент МРОТ составляет 13 890 рублей.

Согласно закону, на 2023 и 2024 годы МРОТ устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста МРОТ, превышающего на 3 процентных пункта роста величины прожиточного минимума, по отношению к указанной величине, установленной в предыдущий год. В следующем году МРОТ вырастет на 2 352 рубля.

Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин

Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин, сообщил сегодня Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Новация вступит в силу 1 января.

Этот шаг позволит объединить ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет; назначаются беременным женщинам с низкими доходами, вставшим на учет в ранние сроки (до 12 недель), пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о правилах предоставления единого ежемесячного пособия:

• Пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума (ПМ) с применением комплексной оценки нуждаемости.

• Размер пособия на детей будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% детского ПМ в регионе. В среднем по стране он составит от 7 до 14 тыс. рублей в месяц.

• Унифицируются правила назначения выплат на детей до трех лет. Это позволит получать такие выплаты всем нуждающимся семьям вне зависимости от очередности рождения ребенка.

• Размер выплат беременным будет увеличен до 50, 75 или 100% регионального ПМ трудоспособного гражданина. В среднем по стране он составит до 16 тыс. рублей в месяц.

• Вне зависимости от очередности рождения ребенка родители смогут оформить выплату из материнского капитала.

• Пособие будет выплачиваться по принципу одного окна в Социальном фонде. Для этого достаточно подать заявление: в электронном виде на портале госуслуг с 28 декабря, в бумажном виде в клиентские службы Социального фонда и МФЦ с 9 января 2023 года.

• Первые выплаты поступят уже во второй половине января.

• Также граждане могут сохранить за собой право на уже имеющиеся меры поддержки или перейти на единое пособие.

Евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

На валютных торгах Московской биржи курс евро впервые с 27 мая превысил 70 рублей, доллар же впервые с 30 мая стал дороже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11.04 европейская валюта прибавляла 1,31%, достигнув 70,0025 рублей. Американская валюта, по данным на 11:39, выросла на 2,1% — до 66,0075.

По состоянию на 11:56 евро росло на 1,94% (до 70,44 рублей), доллар — на 2,34% (66,16). Курс юаня прибавляет 2,04%, находясь на уровне 9,468 рублей, сообщает телеграм-канал «Ведомостей».

Отмечается, что к 15.34 европейская валюта поднималась до 72,05 рубля (+4,27%), потом, к 15.42, замедлила рост до 4,24% (72,02 рубля).

Ту-160М, модернизированный на Казанском авиазаводе, впервые поднялся в воздух

Накануне для стратегического ракетоносца Ту-160М прошел первый полет после модернизации. Об этом в своем телеграм-канале написала пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования.

Средняя зарплата жителей Казани превысила 60 тыс. рублей

Стала известна средняя зарплата жителей Казани — 62 339 рублей.

Уточняется, что эта цифра по итогам 9 месяцев 2022 года, касающаяся сотрудников крупных и средних предприятияй города. Об этом свидетельствуют данные Казгордумы, которые привели на сессии сегодня.

Также эксперты дали прогноз на 2025 год. К этому времени средняя зарплата казанца должна составить 69,8 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

На ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах введут масочный режим

Он начнет действовать с 20 декабря, информирует телеграм-канал Tatnews Закамье. Это связано с тем, что в Татарстане наблюдается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом.

Казань планирует расширить свои границы

В состав города включат новые территории:

Биатлонный комплекс «Динамо» — Приволжский район;

Территория Научного городка — Советский район;

Территория похоронного комплекса «Курган» — Советский район.

Мероприятия, необходимые для включения территорий в состав Казани, уже были проведены в 2022 году, сообщает телеграм-канал by Kazan.