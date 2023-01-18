Обзор: Главное к вечеру 18 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин: Признания экс-лидеров Франции и ФРГ должны стать базой для военного трибунала

Власти Украины и страны Запада признались, что не собирались выполнять Минские соглашения, подтвердив намерения начать мировую войну «с предсказуемыми последствиями», а значит, заслуживают наказания «за свои преступления», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Свой пост в Telegram-канале он начал с цитирования слов Президента РФ Владимира Путина: «Если драка неизбежна, бить надо первым».

«Руководитель Совета безопасности Украины признался: киевский режим готовился к войне с Россией. Это заявление, а также откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — написал Володин.

В очередной раз он заявил, что с учетом этого начало военной спецоперации было «единственно правильным решением, принятым на опережение». По его мнению, это решение позволило предотвратить катастрофу.

Прозвучавшие признания представителя киевских властей и бывших лидеров Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала, добавил спикер Госдумы.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время» — они позволили Киеву стать сильнее. Позже ее слова подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Пасечник сообщил о возвращении в Луганскую область 30 военных из украинского плена

В Луганскую народную республику (ЛНР) из плена возвращаются 30 военнослужащих. О новом обмене пленными с Украиной в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Леонид Пасечник.

По словам Пасечника, военные были освобождены из плена еще 8 января.

«В Москве бойцы получили первоочередную медицинскую помощь и теперь возвращаются в республику. Конечно, рады. Волнуются и с нетерпением ждут встречи с детьми, женами, родителями. Многим до сих пор не верится, что уже сегодня ступят на луганскую землю: в плену избивали и убеждали, что никогда не вернутся домой», — написал он.

Сбербанк начинает работать в Севастополе и Крыму

Офис банка в Севастополе начнет работать уже в первом полугодии, анонсировал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Сейчас идет подбор места, где именно разместится офис. В течение года сеть банкоматов заработает на всем полуострове, будут развертываться все необходимые услуги и сервисы.

«Не секрет, что раньше, для того чтобы оформить ту же банковскую карточку, приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани — первом населенном пункте за Крымским мостом. Знаю, что севастопольцы давно ждали приход Сбербанка, это позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка», — написал руководитель города.

В Киевской области рядом с детским садом упал украинский вертолет

При падении вертолета в Броварах (Киевская область) погибли министр МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович, сообщает Telegram-канал Russia News.

По информации на полдень 18 января, при падении вертолета на детский сад погибло 18 человек (девять из которых были на борту), из них трое детей.

Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке

Владимир Путин 18 января, когда отмечается день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке — плацдарме на левом берегу Невы, который стал символом стойкости и мужества советских солдат в битве за Ленинград. Об этом пишет Telegram-канал Kremlin_Russian.

Путин также принял участие в церемонии возложения венка к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Лавров: РФ не будет бегать за США с предложениями «давайте дружить»

Несколько важных заявлений министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году собрал ТАСС.

◾️Запад вообще ничего не делает по решению кризисов на Ближнем Востоке, переключившись на попытки истощения России;

◾️Генсек ООН должен активнее продвигать ближневосточное урегулирование;

◾️Турция выступает за нормализацию отношений с Сирией и попросила содействия РФ в этом, готовятся контакты по данному направлению;

◾️Прежних отношений у России и Запада больше не будет;

◾️РФ не будет бегать за США с предложениями «давайте дружить»;

◾️Встреча Нарышкина и Бернса состоялась по просьбе Байдена к Путину;

◾️Россия будет на любое серьезное предложение США серьезно отвечать, дело за Вашингтоном;

◾️Пока неизвестно, когда новый посол США прилетит в Москву;

◾️Не надо верить заявлением США о том, что в американском посольстве в Москве не хватает сотрудников для выдачи виз;

◾️Россия могла бы отправлять американцев получать визы на Кубу или в Венесуэлу, но Москва не такая мелочная;

◾️США не хватает своих сил сдерживать Россию и Китай, у Запада не частичная, а полная мобилизация на этих направлениях.

Военнослужащий, сбежавший из военной части, убит при задержании в Липецкой области

С утра 18 января в Воронежской и Липецкой областях разыскивали дезертира, сбежавшего с оружием из части из зоны СВО, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Мужчину звали Дмитрий Перов, ему был 31 год. При себе у него был автомат с пятью магазинами и несколько гранат. Перов скрывался в селе Новоуглянка Липецкой области. В момент, когда спецназ зашел на участок, он выходил из сарая. Ему скомандовали бросить оружие и лечь на землю. В ответ военнослужащий открыл огонь. Ответным огнем он был убит.

Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения

Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что в сегодняшних реалиях необходимо быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить безопасность жителей Татарстана, передает Telegram-канал Tatarstan Republic.

«Нам кажется, что система оповещения несет дежурный характер. А нынешние условия говорят нам о том, что она очень важна. Всё должно быть готово, и работу по подготовке нужно ускорить», — сказал Рустам Минниханов.