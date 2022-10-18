Обзор: Главное к вечеру 18 октября в федеральных и местных telegram-каналах

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 увеличилось до 15 человек

Канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову пишет, что количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска увеличилось до 15 человек. Еще один пострадавший скончался сегодня вечером в больнице.

Госпитализированы 25 человек (из них 22 получили травмы средней степени тяжести, три — тяжелой), в том числе две беременные женщины и шесть детей. Психологическую помощь пока получили 198 человек.

Представитель МЧС России сообщил, что в ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек, более 360 эвакуировали.

СКР квалифицировал крушение Су-34 в Ейске как нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Из украинского плена освобожден военный медик из Татарстана

Депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале сообщает, что из украинского плена был освобожден военный медик из Мензелинска.

Медик попал в плен под Лиманом, когда оказывал помощь сослуживцам. Военнослужащего удалось освободить во время обмена пленными между ВСУ и ВС РФ.

«Мы проработали этот вопрос по нескольким каналам. Огромная благодарность министру обороны РФ Сергею Шойгу, моему коллеге Андрею Картаполову и всему мусульманскому сообществу Татарстана», — написал Фаррахов.

Зеленский сообщил о повреждении 30% электростанций в Украине

Украинцы должны приготовиться к отключениям света, воды и тепла — ситуация в энергетике критическая по всей стране, цитирует канал «Политота» заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о повреждении 30% электростанций в Украине с 10 октября. После ударов ситуацию с энергетикой по всей стране оценивают как критическую.

Сегодня по всей Украине вновь была объявлена воздушная тревога. После поражения ТЭС в Киеве фиксируются массовые отключения электроэнергии, пишет Telegram-канал «Темы. Главное (ГлавМедиа)».

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил попадание в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе украинской столицы, сообщает «Военный обозреватель». Электро- и водоснабжение отключено в Житомире после утренних взрывов, следует из слов мэра областного центра Сергея Сухомлина.

ВС России уничтожили станцию украинской спецсвязи в Одесской области

Российские военные уничтожили станцию космической связи Центра правительственной связи Украины в районе села Палиевка Одесской области. Информация об этом появилась в сводке официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, размещенной в Telegram-канале военного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны, в Донбассе уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства.

В районе города Запорожье, по словам Конашенкова, поражены пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра». Кроме того, утверждают российские военные, в ДНР нанесено поражение взводу американских реактивных систем залпового огня HIMARS и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В Министерстве иностранных дел ОАЭ назвали расистскими заявления Борреля

МИД Объединённых Арабских Эмиратов считает, что высказывания политика рождают атмосферу нетерпимости и дискриминации во всем мире, пишет сегодня Telegram-канал «Тайный советник Z».

Во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге глава дипломатии ЕС, разъясняя внешнеполитическую идею объединения, сравнил Европу с садом, а весь остальной мир — с джунглями.

«Иногда складывается чувство, что западные лидеры совершенно оторваны от реальности и не в курсе, что творится в их странах», — поделился своим пониманием слов дипломата автор канала «Тайный советник Z».

Путин пока не издавал указа о завершении частичной мобилизации в целом по стране — Песков

Kremlin_Russian цитирует слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о том, что президентского указа о завершении частичной мобилизации не было.

Песков также отметил, что процесс частичной мобилизации в тех регионах, которые справились с мобилизационным заданием, уже исчерпан и остановлен.

Указ Президента РФ Владимира Путина подразумевает призыв из запаса до 300 тыс. человек в рамках частичной мобилизации, о превышении этого показателя не может идти речи, также заявил Песков.

Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны

Как стало известно «Коммерсанту», для возобновления работы в РФ испанская fashion-группа Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) может передать российские активы партнерам из «дружественной» страны, например, из Юго-Восточной Азии или Персидского залива.

Эксперты отмечают, что группа уже приступила к оптимизации бизнеса в РФ и закрытию нерентабельных объектов. При этом большинство арендодателей не настроены расторгать договоры с компанией.

КАМАЗ не подтвердил соглашение с Угандой о строительстве завода грузовиков

На данный момент ПАО «КАМАЗ» не имеет достигнутых соглашений с Угандой о строительстве завода по производству грузовых машин, сообщили в компании, подчеркнув заинтересованность в развитии сотрудничества со странами африканского континента, где автомобильная техника предприятия пользуется спросом много десятилетий.

«Однако, в настоящий момент говорить о каких-либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится. Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Ранее о планах построить новое предприятие по выпуску грузовиков в африканской стране СМИ сообщили со ссылкой на посла Уганды в РФ Мозеса Кизиге. РИА Новости он также заявил, что Уганда в свою очередь готова поставлять в Россию электромобили.

В Нижнекамске сотрудница банка украла более 35 млн рублей

Как рассказывает Telegram-канал region116.dtp.official, огромную сумму кассир сумела присвоить за пять лет. Ей удавалось это скрывать, внося недостоверные сведения в документы. Однако в офисе банка должна была состояться ревизия перед закрытием отделения, и женщина испугалась, что ее преступление раскроют. Тогда она похитила все наличные деньги и уехала в Казань.

По совету адвокатов женщина написала явку с повинной и направила его по почте в полицию Нижнекамска. Однако оперативники задержали ее раньше, чем письмо дошло до адресата. В машине ее сына правоохранители обнаружили почти 5 млн рублей.

В отношении кассирши возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Сейчас она находится под стражей.