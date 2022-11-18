Обзор: Главное к вечеру 18 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин: Киевский режим трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО

Власти Украины трижды доказал всему миру несостоятельность НАТО. Таким мнением поделился в своем Telegram-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин..

В первый раз, уверен политик, это произошло тогда, когда над Черным морем ракетой был сбит румынский истребитель.

Во второй — когда старенький беспилотник, выпущенный еще во времена Советского Союза, около 50 лет назад, беспрепятственно пролетел со 120-килограммовой бомбой через территории Румынии, Венгрии, Хорватии — трех стран НАТО — и взорвался в Загребе (речь идет о БПЛА Ту-141 «Стриж» — прим. Т-и).

В третий — когда по Польше ударила украинская ракета, которая не смогла обнаружить ни одного танка и уничтожила первый попавшийся трактор (стоит отметить, что ракета была зенитной и предназначалась для уничтожения воздушных целей — прим. Т-и).

«Совершенно очевидно: это начало конца НАТО. Самое интересное, что вскормленный на натовском оружии киевский режим стал его могильщиком», — добавил Володин.

Российские военные заняли поселок Опытное в ДНР

Российские военные заняли еще один населенный пункт в Донецкой народной республике — поселок Опытное, информирует Telegram-канал Минобороны РФ.

«В результате наступательных действий российских войск освобожден населенный пункт Опытное в Донецкой народной республике», — сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, Конашенков сказал, что накануне Вооруженные силы России нанесли сосредоточенный удар по объектам военного управления, ОПК Украины и энергетической инфраструктуре.

Помимо этого, по его словам, в минувшие сутки российские военные предотвратили несколько атак ВСУ, в том числе — на краснолиманском направлении.

Медведев: Тема денег для Украины становится токсичной в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале сегодня размышлял на тему денег для Украины, которая, уверен он, становится токсичной в США. По его словам, конгрессмены требуют тотальных проверок соответствующих трат.

«Это было неизбежно, таковы законы политического жанра. Республиканцы, став сильнее после выборов, гонят большую волну на демократов. Демократы отбиваются. Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах», — написал Медведев.

Вместе с тем экс-президент убежден, что настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону того, что он назвал «реальностью». По оценке российского политика, из бюджета США в период экономического спада и роста цен на всё вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства. И со временем в Конгрессе приостановят безоглядную поддержку украинских властей.

«А это случится, — добавил зампред. — Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших „сукиных сынов“. Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России. И все больше и больше западного бабла на войну».

Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах

Telegram-канал ТАСС передает, что Россия и Китай переходят на расчеты в национальных валютах за поставки энергоресурсов. Плата за российский газ уже осуществляется на паритетной основе в рублях и юанях, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Кремль отреагировал на решения суда в Гааге по малазийскому Boeing в Донбассе

«Мы по-прежнему сожалеем, что Россия не была допущена к тому следствию, которое проводилось. Мы убеждены, что отстранение от этого процесса российской стороны по меньшей мере не способствовало объективности расследования. Что касается самого судебного решения, то сначала необходим глубокий анализ», — сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, голландский суд счел виновными всех фигурантов дела о Boeing в крушении самолета и убийстве 298 его пассажиров, помимо Олега Пулатова, которого оправдали. Он признал, что рейс МН17 был сбит из ЗРК «Бук», находившегося на поле под поселком Первомайский, которое контролировали сторонники Донецкой народной республики.

Авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В 2018 году Совместная следственная группа объявила, что ЗРК «Бук», сбивший лайнер, принадлежал Вооруженным силам РФ.

«У нас что булочку пополам не могут разрезать?!»: McDonald’s уходит с белорусского рынка

McDonald’s уходит с белорусского рынка. С 22 ноября рестораны начнут работу в Белоруссии под российским брендом «Вкусно — и точка». Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал уход компании: «Питайтесь правильно, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское», — отметил он.

Рабочие места в ресторанах, полагает политик, должны занять белорусы.

«Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: „Ах, McDonald’s уходит“. Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит! Но только место McDonald’s, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы», — приводит слова Лукашенко связанный с его администрацией канал «Пул первого».

Президент РБ также высказал мнение об отсутствии уникальности у продукта, который предлагала сеть McDonald’s в стране. «У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», — подчеркнул Лукашенко.

В Крыму началось строительство фортификационных сооружений для защиты населения

В Крыму проводятся фортификационные работы, передает Telegram-канал «Россия 24/7».

Глава республики говорит, что это необходимо для обеспечения безопасности жителей Крыма. Однако основные мероприятия по укреплению защиты территории должны быть предприняты в Херсонской области, считает Сергей Аксенов.

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG

«АвтоВАЗ» собрал первый тестовый автомобиль Lada Vesta NG, серийное производство которого должно быть возобновлено весной 2023 года, сообщает Telegram-канал Tatarstan Republic.

«На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов. Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала», — отмечается в сообщении.

В Казани все магазины H&M окончательно закрылись

Последний магазин перестал работать на этой неделе, 15 ноября. Магазины H&M работали в ТЦ «МЕГА», Park House и «Южный». Точная дата закрытия этих точек не объявлялась, констатировал Telegram-канал «В Казани поймут».