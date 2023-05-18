Обзор: Главное к вечеру 18 мая в федеральных и местных Telegram-каналах

Хуснуллин и Минниханов открыли KazanForum

Официальное открытие Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» прошло на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо». Старт форуму и выставке Russia Halal Expo дали Раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и гости из стран исламского мира.

«В эти дни мы принимаем в Казани около 15 тысяч человек из 84 стран. Благодарю Президента и Правительство России за поддержку, спасибо нашим друзьям из Организации исламского сотрудничества и всем участникам форума. Желаю плодотворной работы!» — написал Минниханов в своем телеграм-канале.

В Крыму приостановлено движение электропоездов

В Крыму приостановлено движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Как пишет Shot, пять вагонов с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма. Это произошло в девятом часу утра.

112 показал первые кадры с места подрыва поезда в Крыму. Взрыв произошёл недалеко от села Чистенькое в Симферопольском районе республики. Движение было приостановлено, пути проверяют сапёры. Ремонтные бригады приступили к восстановлению дороги. Задержаны 2 пассажирских состава, временно отменены электрички.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет. Движение электропоездов на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами», — написал глава полуострова Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц, сообщается в телеграм-канале Крымской железной дороги. Восстановить ж/д пути под Симферополем и открыть движение планируется сегодня к вечеру, сообщил крымский министр транспорта.

Коптер ВСУ сбросил снаряд в 200 метрах от госграницы РФ

Коптер ВСУ сбросил снаряд на автомобильный пропускной пункт Суджа в Курской области в 200 метрах от государственной границы РФ. Два пограничника получили осколочные ранения, пишет Mash.

Кремль объяснил смысл продления зерновой сделки на два месяца

Россия согласилась продлить так называемую зерновую сделку еще на два месяца, подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Такой шаг он назвал «относительным результатом» переговоров с участием Турции, Украины и ООН, а также добавил, что Москва будет ждать выполнения своей части сделки.

Главное из заявлений Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Визит мирной миссии стран Африки в РФ должен состояться до запланированного на конец июля саммита Россия — Африка, точные сроки согласовываются;

• Президент ЮАР в телефонном разговоре с Путиным говорил, что Африка хочет способствовать урегулированию на Украине;

• РФ с большим вниманием готова выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине;

• США продолжат пытаться давить на РФ, но Москва уже адаптировалась к такому воздействию;

• Присутствие на саммите G7 в Японии дружественных России стран не вызывает опасений Кремля;

• Ограничения по счетам финской дипмиссии — ответ на недружественные действия.

В Сирии спустя три месяца после землетрясения из-под завалов вытащили мужчину

В Сирии из-под завалов вытащили сильно истощенного, но живого мужчину. Как он смог выжить — пока неизвестно.

Ему предстоит долгая реабилитация, пишут «Известия».

Турбизнес предупредили о заканчивающихся местах в семейных отелях Сочи

Популярные семейные отели и санатории на Чёрном море оказались почти полностью забронированы на первую половину лета, рассказал РБК президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

В целом отели Краснодарского края на летний сезон 2023 года уже забронированы на 46%, говорят местные власти. На главном курорте — в Сочи, а также в Геленджике в среднем забронировано уже 70-80% номеров на лето.

В Крыму не так оптимистичны: пока на лето там заполнено лишь 20-30% мест в отелях. Турпоток в регион снижается с 2022 года, в частности, после закрытия аэропорта Симферополя. Но туристы, которые приедут, от этих сложностей только выиграют, потому что отели готовы снижать цены, уверяют в минкурортов.

В Казани на озере Кабан открылся первый в Татарстане орнитологический маршрут

Маршрут длиной 1 км проходит по территории набережной: его можно найти на сайте и в мобильном приложении 2ГИС. Первой точкой маршрута стал СберБинокль, который позволяет всем желающим бесплатно наблюдать за жизнью обитателей озера.

Точку установки помогли подобрать специалисты-орнитологи Союза охраны птиц России, ведь именно отсюда открывается панорамный вид на ту часть озера, где птицы наиболее активны.

Орнитологический маршрут «Обитатели озера Кабан» создан при поддержке Сбера и 2ГИС. Просветительский проект позволяет познакомиться с жизнью живущих на озере птиц — в разные времена года здесь обитает более 20 видов птиц, некоторые из которых занесены в Красную книгу, сообщает телеграм-канал «Парки и скверы Казани».