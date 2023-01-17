Обзор: Главное к вечеру 17 января в федеральных и местных Telegram-каналах
Рамзан Кадыров: «До Третьей мировой нам еще далеко»
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает неуместными заявления экспертов о придании статуса Третьей мировой войны специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет, поэтому до Третьей мировой нам еще далеко», — написал Кадыров.
Чиновникам и депутатам ряда регионов неофициально запретили отдыхать за рубежом
Во многих регионах России действует «настоятельная рекомендация» для чиновников и депутатов не выезжать отдыхать за границу, хотя официального запрета пока нет, передает телеграм-канал «Коммерсант».
Ранее широкое обсуждение вызвали заграничные поездки двух региональных депутатов. Губернатора Курской области Романа Старовойта возмутило появившееся в Сети видео из Мексики, на котором депутат областной Думы Максим Васильев наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом.
В свою очередь селфи депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко на фоне небоскребов в Дубае раскритиковал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
Шойгу проинспектировал штаб группировки «Восток» и обратил внимание на обеспечение войск
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и обратил особое внимание на необходимость всестороннего обеспечения войск. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.
На командном пункте министр обороны заслушал доклад командующего группировкой «Восток» генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, посвященный текущей обстановке и действиям войск.
Кроме того, Шойгу ознакомился с докладами командующих соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.
«Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также [на] работу медицинских и тыловых подразделений», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также вручил отличившимся из их числа государственные награды.
Соледар полностью освобожден — штаб теробороны ДНР
По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар, сообщил телеграм-канал Штаб ТерО ДНР.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что завершается зачистка Соледара от украинских боевиков, кроме того, военные укрепляют свои позиции в городских окрестностях.
Песков объяснил необходимость увеличения ВС России прокси-войной Запада
Необходимость увеличения ВС России до 1,5 млн военнослужащих продиктована прокси-войной, которую Запад ведет против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Основные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрал телеграм-канал «Коммерсанта».
Тема продолжения мобилизации постоянно муссируется из-за рубежа, нужно ориентироваться на заявления, которые делал на этот счет Президент.
Отдых российских чиновников за границей — вопрос этики, руководители на местах могут выступать с такими предложениями, «аппаратных ограничений здесь нет».
Кремль считает полезным диалог главы СВР Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он возможен, но точные даты их встречи пока неизвестны.
Пушилин сообщил о зачистке всех высотных домов в Марьинке
Все высотные дома в Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими войсками. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передает телеграм-канал ТАСС.
«В самом населенном пункте Марьинка все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями, — рассказал он. — Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой Народной Республики».
Ранее он рассказывал, что город находится почти под контролем российских Вооруженных сил, однако украинским подразделениям удалось закрепиться в жилом секторе на окраине. Пушилин отмечал, что ВСУ выстраивали мощную оборону Марьинки в течение 8 лет, оборудовав огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними.
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку
Центральный комитет коммунистической партии Вьетнама дал согласие на отставку Нгуен Суан Фука с поста члена Политбюро, члена ЦК партии 13-го созыва и на его отставку с поста Президента, пишет телеграм-канал РБК.
«Отчетливо осознавая свою ответственность перед партией и народом, господин Фук подал заявление об уходе с назначенных ему должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию», — сказано в заявлении Центрального комитета.
Советник офиса Зеленского Арестович подал в отставку после трагедии в Днепропетровске
Советник офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что написал заявление об уходе с должности. Соответствующее фото он опубликовал в соцсетях, сообщает телеграм-канал «Смотри».
Офис Президента принял отставку Арестовича, заявил пресс-секретарь Президента Никифоров.
Новым министром обороны Германии назначен Борис Писториус
Новым министром обороны Германии станет соратник канцлера ФРГ Олафа Шольца по партии и глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Министр принимает управление от Кристины Ламбрехт, которая ранее подала заявление об отставке
Инна Чурикова похоронена на Новодевичьем кладбище
Сегодня в Москве простились с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище. Кадры прощания публикует телеграм-канал РИА Новости.
Церемония прошла во вторник в храме Христа Спасителя. Президент России Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Кирилл прислали венки.
С народной артисткой пришли проститься актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, худрук Театра Наций Евгений Миронов и др.
Актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась 80-м году жизни 14 января.
Кассы магазинов будут автоматически блокировать просроченные товары
В январе розничная торговля запускает добровольный эксперимент: система цифровой маркировки не будет пропускать через кассу просроченную молочную продукцию — люди просто не смогут ее купить, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.
Первым участником стал один из крупных российских ретейлеров. Другие игроки тоже разрабатывают аналогичные функции для своих касс. В перспективе Правительство планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ретейл и те наименования товаров, которые подпадут под маркировку.