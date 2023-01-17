Обзор: Главное к вечеру 17 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Рамзан Кадыров: «До Третьей мировой нам еще далеко»

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает неуместными заявления экспертов о придании статуса Третьей мировой войны специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет, поэтому до Третьей мировой нам еще далеко», — написал Кадыров.

Чиновникам и депутатам ряда регионов неофициально запретили отдыхать за рубежом

Во многих регионах России действует «настоятельная рекомендация» для чиновников и депутатов не выезжать отдыхать за границу, хотя официального запрета пока нет, передает телеграм-канал «Коммерсант».

Ранее широкое обсуждение вызвали заграничные поездки двух региональных депутатов. Губернатора Курской области Романа Старовойта возмутило появившееся в Сети видео из Мексики, на котором депутат областной Думы Максим Васильев наливает в стакан пиво и поздравляет всех с Новым годом.

В свою очередь селфи депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко на фоне небоскребов в Дубае раскритиковал секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Шойгу проинспектировал штаб группировки «Восток» и обратил внимание на обеспечение войск

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и обратил особое внимание на необходимость всестороннего обеспечения войск. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

На командном пункте министр обороны заслушал доклад командующего группировкой «Восток» генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, посвященный текущей обстановке и действиям войск.

Кроме того, Шойгу ознакомился с докладами командующих соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях.

«Особое внимание в ходе работы министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также [на] работу медицинских и тыловых подразделений», — подчеркнули в Минобороны.

Кроме того, Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также вручил отличившимся из их числа государственные награды.

Соледар полностью освобожден — штаб теробороны ДНР

По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар, сообщил телеграм-канал Штаб ТерО ДНР.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале рассказал, что завершается зачистка Соледара от украинских боевиков, кроме того, военные укрепляют свои позиции в городских окрестностях.

Песков объяснил необходимость увеличения ВС России прокси-войной Запада

Необходимость увеличения ВС России до 1,5 млн военнослужащих продиктована прокси-войной, которую Запад ведет против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Основные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, собрал телеграм-канал «Коммерсанта».

Тема продолжения мобилизации постоянно муссируется из-за рубежа, нужно ориентироваться на заявления, которые делал на этот счет Президент.

Отдых российских чиновников за границей — вопрос этики, руководители на местах могут выступать с такими предложениями, «аппаратных ограничений здесь нет».

Кремль считает полезным диалог главы СВР Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Он возможен, но точные даты их встречи пока неизвестны.

Пушилин сообщил о зачистке всех высотных домов в Марьинке

Все высотные дома в Марьинке к западу от Донецка зачищены и контролируются российскими войсками. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин, передает телеграм-канал ТАСС.

«В самом населенном пункте Марьинка все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями, — рассказал он. — Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой Народной Республики».

Ранее он рассказывал, что город находится почти под контролем российских Вооруженных сил, однако украинским подразделениям удалось закрепиться в жилом секторе на окраине. Пушилин отмечал, что ВСУ выстраивали мощную оборону Марьинки в течение 8 лет, оборудовав огневые точки, траншеи и окопы как вдоль домов, так и под ними.

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук ушел в отставку

Центральный комитет коммунистической партии Вьетнама дал согласие на отставку Нгуен Суан Фука с поста члена Политбюро, члена ЦК партии 13-го созыва и на его отставку с поста Президента, пишет телеграм-канал РБК.

«Отчетливо осознавая свою ответственность перед партией и народом, господин Фук подал заявление об уходе с назначенных ему должностей, увольнении с работы и выходе на пенсию», — сказано в заявлении Центрального комитета.

Советник офиса Зеленского Арестович подал в отставку после трагедии в Днепропетровске

Советник офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил, что написал заявление об уходе с должности. Соответствующее фото он опубликовал в соцсетях, сообщает телеграм-канал «Смотри».

Офис Президента принял отставку Арестовича, заявил пресс-секретарь Президента Никифоров.

Новым министром обороны Германии назначен Борис Писториус

Новым министром обороны Германии станет соратник канцлера ФРГ Олафа Шольца по партии и глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус, пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Министр принимает управление от Кристины Ламбрехт, которая ранее подала заявление об отставке

Инна Чурикова похоронена на Новодевичьем кладбище

Сегодня в Москве простились с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище. Кадры прощания публикует телеграм-канал РИА Новости.

Церемония прошла во вторник в храме Христа Спасителя. Президент России Владимир Путин, Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и патриарх Кирилл прислали венки.

С народной артисткой пришли проститься актрисы Лия Ахеджакова, Александра Захарова, Людмила Поргина, Юлия Рутберг, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, худрук Театра Наций Евгений Миронов и др.

Актриса театра и кино Инна Чурикова скончалась 80-м году жизни 14 января.

Кассы магазинов будут автоматически блокировать просроченные товары

В январе розничная торговля запускает добровольный эксперимент: система цифровой маркировки не будет пропускать через кассу просроченную молочную продукцию — люди просто не смогут ее купить, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Первым участником стал один из крупных российских ретейлеров. Другие игроки тоже разрабатывают аналогичные функции для своих касс. В перспективе Правительство планирует распространить этот опыт на весь продуктовый ретейл и те наименования товаров, которые подпадут под маркировку.