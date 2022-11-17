Обзор: Главное к вечеру 17 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

«Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного»: СБУ объявила в розыск Рамзана Кадырова

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. На сайте ведомства Кадыров значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».

«СБУ никак не может меня найти. Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск. Я уже заявлял и повторюсь: назовите место, СБУшники, и время! Меня искать не надо», — призвал в своем телеграм-канале Кадыров.

ОЭЗ «Алабуга» разместила рекламу на небоскребе Нью-Йорка

ОЭЗ «Алабуга» прокомментировала фото с собственной рекламой в Нью-Йорке.

«Действительно, мы приглашаем наших вернуться. Кто не заметил, мы конкурируем на всех фронтах с корпорациями мирового уровня. Ниши в России освободились, мы можем платить профессионалам вознаграждение мирового уровня. Потому что перед нами стоят задачи мирового уровня», — говорится в сообщении телеграм-канала Tatnews Закамье.

Также в компании отметили, что россияне — лучшие в мире по авиации, микроэлектронике и IT.

Эрдоган поблагодарил Путина за «волю и вклад» в продление «продуктовой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Президента России Владимира Путина за «волю и вклад» в продление продуктовой сделки.

«Я хотел бы выразить благодарность Организации Объединенных Наций, генеральному секретарю господину Гутеррешу, Президенту России господину Путину и Президенту Украины господину Зеленскому за их волю к продлению соглашения и поздравить всех, кто внес свой вклад», — написал он в своем Twitter.

Соглашение по вывозу зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех украинских портов было подписано представителями России, Турции, Украины и ООН летом. Оно истекает 19 ноября.

Сегодня в СМИ появилась информация о продлении зерновой сделки на 120 дней. Позже Эрдоган подтвердил эти сведения, сообщает РБК.

Беспилотник ВСУ ночью неудачно атаковал узловую подстанцию крымского энергомоста в районе Феодосии

Удар по энергоподстанции «Кафа» был зафиксирован этой ночью. Утром специалисты обнаружили воронку и обломки украинского беспилотника. Инфраструктура в результате удара не пострадала — энергоподстанция сейчас работает штатно.

«Кафу» построили около Феодосии в 2015 году из-за энергоблокады полуострова, с ней электричество вернулось, сообщает телеграм-канал Mash.

Путин внес изменения в состав СПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении состава Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), информирует «Раньше всех. Ну почти».

В состав совета вошли 10 человек: корреспонденты, омбудсмены, представители научных и общественных организаций, СМИ. Еще 10 человек, наоборот, выведены из состава СПИЧ.

Так, военкор КП Коц вошел в состав нового Совета по правам человека, журналисты Сванидзе и Винокурова исключены из него.

Украина начала строить бетонный забор на границе с Беларусью

Украина начала огораживаться забором от Белоруссии. Строительством забора высотой несколько метров занялись украинские военные, сообщает погранкомитет РБ.

На фото, опубликованных комитетом, видно, как военные показательно целятся в людей на противоположной стороне. «Украинские военные, находящиеся на смотровых вышках, преднамеренно создают напряженную обстановку», — говорится в сообщении.

По данным Белоруссии, забор расположен на расстоянии 10–15 км от границы государств. Его высота составляет 3-4 метра, сверху натянута колючая проволока.

Путин учредил медаль к 100-летию гражданской авиации России

Владимир Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали «100 лет гражданской авиации России», поручив Правительству РФ разработать и утвердить правила и порядок ее вручения, сообщает телеграм-канал ТАСС.

MсDonald’s в Казахстане приостанавливает работу

РИА Новости сегодня пишет, что с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках.

В Казани запускают акцию «Стань новогодним голосом в казанском автобусе»

В ее рамках поздравления казанцев будут звучать в новогодних автобусах во время движения по маршрутам.

Кстати, авторов озвучки пригласят на открытие таких маршрутов, передает телеграм-канал «В Казани поймут».

Минниханов поздравил Гелюсю Закирову, ставшую «Библиотекарем года — 2022»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительницу Казани Гелюсю Закирову с победой во всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2022». Завотделом организационно-методической и библиографической деятельности Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих стала победителем в номинации «Лучший тифлобиблиотекарь».

«Жительница Казани стала победителем всероссийского конкурса „Библиотекарь года — 2022“. Самое главное в этой новости, что номинация, в которой она заняла первое место — Лучший тифлобиблиотекарь. Работа этих специалистов, как правило, не видна. Но именно благодаря им слепые и слабовидящие татарстанцы читают книги, смотрят спектакли», — написал Президент в своем телеграм-канале.