Обзор: Главное к вечеру 17 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Украинский беспилотник попытался атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС сбит украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник», — говорится в сообщении. Развожаев уточнил, что станция не пострадала и продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, что накануне утром над морем в Севастополе было сбито несколько украинских БПЛА.

Нуланд назвала военные объекты Крыма легитимной целью для Украины

Военные объекты в Крыму — это легитимная цель для Украины, считает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она напомнила, что Штаты поддерживают Киев в данном вопросе.

«Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — сказала она.

Она объяснила, что на территории Крыма действуют «массивные военные сооружения», превращенные РФ «в важные логистические точки», пишет телеграм-канал ТАСС.

Позже официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ призвала Нуланд заняться шарами и НЛО, которые «бороздят просторы США».

Медведев об отказе Зеленского от переговоров: ему надо просто подписать то, что скажут

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который отказался вести переговоры с Россией, и не надо будет их вести — нужно просто подписать то, что ему скажут. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — говорится в сообщении.

Зампред Совбеза РФ добавил, что украинские президенты любят аннулировать наследство своих предшественников и заново начинать «свою цирковую программу».

Путин подписал указ о награждении главы Конституционного суда высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Зорькин награжден за «выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность», говорится в документе.

Напомним, 18 февраля председателю КС исполнится 80 лет. Председателем Конституционного суда он работает с марта 1993 года.

Минобороны РФ на своем сайте обновило данные о командующих военными округами

Министерство обороны России подтвердило назначение новых командующих военными округами.

Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа;

назначен командующим войсками Южного военного округа; Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа;

назначен командующим войсками Центрального военного округа; Генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками Западного военного округа;

назначен командующим войсками Западного военного округа; Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим войсками Восточного военного округа.

Минфин призвал крупный бизнес поддержать бюджет

Крупный бизнес своим взносом мог бы поддержать социальные и инфраструктурные расходы бюджета, речь идет о 300 млрд рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Министр отметил, что власти продолжают обсуждать с бизнесом форму, в которой он может оказать эту поддержку, передает телеграм «Коммерсанта».

Бизнесмены будут участвовать в дополнительном сборе средств в пользу бюджета страны добровольно, однако они должны понимать сложившиеся реалии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя эту идею, он подчеркнул, что она пока находится на обсуждении и не утверждена.

«Без них не обходилась ни одна стройка»: Минниханов рассказал о зарождении студотрядов РТ

Сегодня в России отмечается День студенческих отрядов. О том, как зарождалось это движение в Татарстане (на тот момент ТАССР), рассказал в своем телеграм-канале Раис республики Рустам Минниханов.

«На кадрах архивное фото первых стройотрядов Татарстана. В наше время ни одна ударная стройка без студентов не обходилась! Радует, что и сейчас много активных ребят!» — говорится в сообщении, сопровождающем снимки и статью из газеты «Советская Татария».

Минниханов напомнил, что в этом году студенческим трудовым отрядам Татарстана исполняется 60 лет и поздравил их участников с этим событием.

«Победа» открывает прямые рейсы в Анталью из семи российских городов

С 1 июня прямые рейсы до Антальи будут доступны жителям Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа и Махачкалы.

Частота вылетов из Казани, кстати, наибольшая: рейсы будут выполнять четыре раза в неделю. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 15 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал by Kazan.