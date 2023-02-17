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Обзор: Главное к вечеру 17 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах
Украинский беспилотник попытался атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе
Сегодня утром в районе Балаклавской ТЭС сбит украинский беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Укронацисты не оставляют своих попыток нанести удары по важным для Севастополя объектам. Сегодня рано утром в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник», — говорится в сообщении. Развожаев уточнил, что станция не пострадала и продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, что накануне утром над морем в Севастополе было сбито несколько украинских БПЛА.
Нуланд назвала военные объекты Крыма легитимной целью для Украины
Военные объекты в Крыму — это легитимная цель для Украины, считает заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она напомнила, что Штаты поддерживают Киев в данном вопросе.
«Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это», — сказала она.
Она объяснила, что на территории Крыма действуют «массивные военные сооружения», превращенные РФ «в важные логистические точки», пишет телеграм-канал ТАСС.
Позже официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ призвала Нуланд заняться шарами и НЛО, которые «бороздят просторы США».
Медведев об отказе Зеленского от переговоров: ему надо просто подписать то, что скажут
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который отказался вести переговоры с Россией, и не надо будет их вести — нужно просто подписать то, что ему скажут. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с Президентом России. Не ново, но есть нюанс, о котором он вчера умолчал, хотя отлично его понимает. Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут», — говорится в сообщении.
Зампред Совбеза РФ добавил, что украинские президенты любят аннулировать наследство своих предшественников и заново начинать «свою цирковую программу».
Путин подписал указ о награждении главы Конституционного суда высшей наградой России — орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Зорькин награжден за «выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность», говорится в документе.
Напомним, 18 февраля председателю КС исполнится 80 лет. Председателем Конституционного суда он работает с марта 1993 года.
Минобороны РФ на своем сайте обновило данные о командующих военными округами
Министерство обороны России подтвердило назначение новых командующих военными округами.
- Генерал-полковник Сергей Кузовлев назначен командующим войсками Южного военного округа;
- Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев назначен командующим войсками Центрального военного округа;
- Генерал-лейтенант Евгений Никифоров назначен командующим войсками Западного военного округа;
- Генерал-лейтенант Рустам Мурадов назначен командующим войсками Восточного военного округа.
Минфин призвал крупный бизнес поддержать бюджет
Крупный бизнес своим взносом мог бы поддержать социальные и инфраструктурные расходы бюджета, речь идет о 300 млрд рублей, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Министр отметил, что власти продолжают обсуждать с бизнесом форму, в которой он может оказать эту поддержку, передает телеграм «Коммерсанта».
Бизнесмены будут участвовать в дополнительном сборе средств в пользу бюджета страны добровольно, однако они должны понимать сложившиеся реалии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Комментируя эту идею, он подчеркнул, что она пока находится на обсуждении и не утверждена.
«Без них не обходилась ни одна стройка»: Минниханов рассказал о зарождении студотрядов РТ
Сегодня в России отмечается День студенческих отрядов. О том, как зарождалось это движение в Татарстане (на тот момент ТАССР), рассказал в своем телеграм-канале Раис республики Рустам Минниханов.
«На кадрах архивное фото первых стройотрядов Татарстана. В наше время ни одна ударная стройка без студентов не обходилась! Радует, что и сейчас много активных ребят!» — говорится в сообщении, сопровождающем снимки и статью из газеты «Советская Татария».
Минниханов напомнил, что в этом году студенческим трудовым отрядам Татарстана исполняется 60 лет и поздравил их участников с этим событием.
«Победа» открывает прямые рейсы в Анталью из семи российских городов
С 1 июня прямые рейсы до Антальи будут доступны жителям Казани, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа и Махачкалы.
Частота вылетов из Казани, кстати, наибольшая: рейсы будут выполнять четыре раза в неделю. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 15 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал by Kazan.
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