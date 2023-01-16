Обзор: Главное к вечеру 16 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Губернатор Севастополя заявил о десяти сбитых беспилотниках за сутки

Российские ПВО в районе Севастополя сбили десять из десяти украинских беспилотников над Черным морем. Как отметил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали, воздушная обстановка под контролем:

«Украинские ципсошники пытаются выдавать эту неудавшуюся атаку за очередную „перемогу“. Пишут, что в городе взрывы, и просят скидывать им подтверждения. Подтверждаем — ничего вам никто не скинет, в городе-герое все спокойно», написал глава региона.

Новак: ТЭК России продолжает стабильно работать

Вице-премьер Александр Новак на заседании Правительства РФ рассказал об итогах работы российского топливно-энергетического комплекса в 2022 году. По его словам, российский ТЭК продемонстрировал стабильную работу, устойчивость к внешним вызовам и способность обеспечить энергобезопасность страны, передает телеграм-канал «На видео видно».

Заявления Новака:

• Цены на бензин в России выросли в 2022 году на 0,7%, на дизель — на 10%, что ниже уровня инфляции;

• Доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли выросли в 2022 году на 28%;

• На внутренний рынок РФ в 2022 году поставлено 484 млрд кубометров газа;

• Поставки газа по «Силе Сибири» в Китай в 2022 году составили 15,5 млрд кубометров;

• Добыча угля в России в 2022 году выросла на 0,3%, до 442 млн тонн;

• Россия нарастила экспорт СПГ в 2022 году на 8% — до 46 млрд куб. м;

• Экспорт нефти из РФ в 2022 году вырос на 7%;

• Экспорт угля из России упал на 7,6%, однако поставки на внутренний рынок выросли на 6,8%.

Клишас выступил за введение зеркальных мер по выдаче виз иностранцам

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что правила выдачи иностранным гражданам российских виз должны быть такими же, какие эти страны устанавливают для въезда россиян.

«МИД заявляет, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта, такая политика западных стран проводится не первый день и мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции — какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию, — написал сенатор в своем Telegram-канале. — Необходимо, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз были зеркальными и содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований».

Кабмин увеличил до 1 млн размер господдержки многодетных семей Приморья

Правительство РФ увеличило размер единовременной выплаты многодетным семьям Приморского края, у которых в этом году и до конца 2025 года родится третий или последующий ребенок. На эти цели выделено свыше 450 млн рублей, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Теперь размер единовременной выплаты составит 1 млн рублей. Средства можно будет направить на полное или частичное погашение ипотечного займа.

«Программы кредитования, позволяющие улучшить жилищные условия — купить квартиру в новостройке или построить дом, — хорошо себя зарекомендовали. Многие граждане, в том числе и жители Дальнего Востока, ими воспользовались, и такая поддержка стала подспорьем многодетным семьям», — сказал Михаил Мишустин.

Песков: ВС РФ не наносят ударов по жилым домам

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков про обрушение жилого дома в Днепропетровске: российские военные не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины. Он обратил внимание, что некоторые представители Киева уже назвали работу ПВО причиной трагедии.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Коммерсанта».

• Бойцы Минобороны и ЧВК «Вагнер» воюют за родину, конфликт между Пригожиным и министерством существует лишь в инфополе;

• Западные поставки тяжелой бронетехники Украине не способны изменить ситуацию на земле, «эти танки горят и будут гореть»;

• Владимир Путин может посетить Петербург 18 января, в день юбилея прорыва блокады Ленинграда;

• Путин 16 января проведет международный телефонный разговор. Позднее стало известно, что речь шла о беседе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – главы государств обсудили украинский конфликт, обмен пленными между Киевом и Москвой, а также строительство газового хаба.

Страховой стаж мобилизованных и военных на спецоперации будет засчитываться в двойном размере

Правительством утверждено постановление о расчете страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев на период участия в СВО. Он будет засчитываться в двойном размере, сообщается в телеграм-канале «Оперштаб Татарстана».

Согласно документу, информацию о предпринимательствах, единственный учредитель и одновременно руководитель которых был призван по мобилизации, будет направлять в Росстат ФНС. Изменения внесены в постановление «О мерах поддержки мобилизованных лиц».

Канцлер Шольц принял прошение министра обороны Ламбрехт об отставке

Канцлер Шольц принял прошение министра обороны Ламбрехт об отставке, решение о преемнике будет принято в ближайшее время, сообщили в кабмине Германии, пишет телеграм-канал RT.

Министр обороны Германии ранее попросила канцлера Шольца об отставке на фоне критики и скандала с новогодним поздравлением жителей страны.

В Казахстане появится российская сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка»

Российская сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане, передает телеграм-канал ТАСС.

Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО «Food Solutions KZ» ранее объявила о прекращении работы под брендом McDonald’s в Казахстане из-за ограничений в поставках.

В центре Казани с 17 января изменится схема движения

На перекрестке улиц Кремлевская и Лобачевского будет введен запрет левого поворота по ул. Лобачевского, при движении от ул. Дзержинского в сторону ул. Профсоюзная.

Запрет левого поворота будет введен для увеличения пропускной способности перекрёстка, информирует телеграм-канал Tatarstan Republic.