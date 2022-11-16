Обзор: Главное к вечеру 16 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Киев признал, что задействовал ПВО рядом с местом падения ракет в Польше

Украинские военные проинформировали США и других западных союзников, что пытались перехватить российскую ракету в период времени, совпадающий с инцидентом на территории Польши, а также недалеко от этого места, сообщает «Раньше всех. Ну почти».

По телеканала CNN, эти сведения стали основой для нынешней оценки инцидента со стороны Вашингтона — Джо Байден ранее сообщил партнерам в НАТО и G7 о том, что инцидент произошел в результате работы украинской системы противовоздушной обороны.

В московских аэропортах введен максимальный уровень террористической угрозы

В московских аэропортах введен максимальный уровень террористической угрозы, сообщили «Известия» со ссылкой на Ространснадзор.

Режим повышенной опасности ввели и в аэропорту Санкт-Петербурга, рассказал источник редакции. В Шереметьево появились бетонные блоки вдоль территории, а в Пулково — досмотр при выходе на посадку.

Трамп подал заявку на выдвижение в президенты США

Экс-президент США, миллиардер Дональд Трамп официально объявил о своем участии в выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году, информирует RT. Теперь в Белом доме работают над планом, как реагировать на возможные нападки Трампа на Джо Байдена.

NYT пишет, что после решения Трампа баллотироваться на выборах 2024 года действующий президент США готов применить так называемый проект «Трамп». По словам советников Байдена, он продолжит утверждать, что экс-лидер представляет угрозу для демократии, а его помощники намерены показать, что годы правления Трампа не принесли США реальных достижений.

Ранее Трамп заявил, что его предвыборный лозунг теперь не MAGA («Сделаем Америку снова великой»), а MAGAGA (Make America Great and Glorious Again — «Сделаем Америку снова великой и славной»).

Замгубернатора Херсонской области Губареву задержана сотрудниками МВД

Сотрудники МВД задержали замглавы правительства Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву по делу об экономическом преступлении, сообщили правоохранительные органы.

Управление МВД по Херсонской области не подтверждает и не опровергает информацию о задержании заместителя главы региона Екатерины Губаревой, передает ТАСС.

Путин поручил не давать банкам «пить кровь из людей до гробовой доски»

На совещании с правительством одним из главных вопросом стала процедура досудебного банкротства. Владимир Путин попросил обратить особое внимание на положение пожилых людей и пенсионеров.

«Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <...>, но потом эти люди превращаются в вечных должников. Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить», — сказал он.

По мнению Президента, такие люди должны подпадать под процедуру досудебного банкротства, передает РБК.

КАМАЗ начал производить детали для Lada Largus, Renault Logan и Sandero

ООО «СААЗ-Комплект» — предприятие Группы ОАТ, входящей в структуру КАМАЗа, запустило производство передних стоек и задних амортизаторов подвески для автомобилей Lada Largus, Renault Logan и Sandero.

Об этом сообщает челнинский паблик Набережные Челны Life со ссылкой на пресс-службу компании.

Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих

Льгота распространится также на мобилизованных, членов их семей и на служивших пенсионеров. Видео с заседания, на котором были озвучены такие планы, опубликовал канал «Смотри».

Также Путин призвал сделать автомобили гораздо более доступными для покупки в нынешних условиях.

Аэропорт «Бегишево» возобновляет рейсы в Египет

После длительного перерыва аэропорт «Бегишево» запускает полетную программу в Египет. Первый рейс в Шарм-эль-Шейх запланирован на 18 декабря, сообщает телеграм-канал воздушной гавани Нижнекамска.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Boeing 738, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров.

Перелёты будут выполняться с частотой один раз в 10 дней авиакомпанией Nordwind Airlines.

Власти РТ планируют удвоить выплаты чиновникам, командированным в присоединенные регионы

Татарстанским чиновникам, командированным в присоединенные к РФ регионы — Донецкую и Луганскую народные республики Херсонскую и Запорожскую области, собираются выплачивать денежное вознаграждение в двойном размере и суточные в размере 8480 рублей за каждый день пребывания в командировке, передает «В Казани поймут».