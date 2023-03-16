Обзор: Главное к вечеру 16 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Асад заявил о признании Сирией границ России с четырьмя присоединенными регионами

Сирия признает новые границы России, включающие присоединенные прошлой осенью после плебисцитов регионы: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом в интервью после переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным заявил сирийский лидер Башар Асад, передает РИА Новости.

«Я говорю, что это российские территории, и даже если бы не случилась война, это [были бы] исторически российские территории», — поделился своим пониманием ситуации Президент Сирии, отвечая на вопрос о признании новых российских границ.

По мнению сирийского лидера, эта точка зрения основана на исторических фактах. «Мы убеждены в этой позиции», — заключил он.

Встреча президентов России и Сирии в московском Кремле состоялась накануне. На ее открытой части Башар Асад сообщил, что его страна поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине.

Песков: Публикации немецких СМИ о плане Кремля по сближению с Молдавией могут быть «очередной фальшивкой»

«Мне неизвестно ничего о существовании такого плана», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Россия ищет добрых отношений с Молдавией, но ее руководство сейчас «поражено русофобской инфекцией, бациллой».

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Российские военные займутся вопросом подъема беспилотника США со дна моря, если посчитают это необходимым для обеспечения безопасности;

• При инциденте с американским беспилотником были контакты РФ и США как по военной, так и по дипломатической линии;

• Разъяснения по заявлению Госдепа о том, что США считают юридически недействительным решение Москвы по ДСНВ, должен дать МИД РФ;

• В Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО;

• Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для желающих войти в НАТО Финляндии и Швеции;

• Выразившие желание вступить в НАТО Швеция и Финляндия никогда не были настроены против РФ;

• РФ выступает за добрые связи с Молдавией, но существование некоего «плана» отвергает. Кремль сожалеет, что власти Молдавии сейчас поражены «русофобской инфекцией»;

• Путин и Асад на переговорах обсудили сотрудничество в военно-технической сфере и нормализацию отношений между Сирией и Турцией;

• По итогам переговоров Путина и Асада принято решение, которое позволит подписать документ по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Сирии;

• Личной встрече Эрдогана и Асада должен предшествовать ряд контактов на рабочем уровне, они осуществляются;

• Путин обсудит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей либерализацию УК РФ и перевод фирм в российскую юрисдикцию;

• Неизвестно о планах дальнейшего трудоустройства Копина, который ушел с поста главы Чукотки.

В Ростове-на-Дону на территории погрануправления ФСБ произошел пожар

В Ростове-на-Дону на территории пограничного управления ФСБ начался пожар. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает телеграм-канал издания Mash.

По данным издания, очевидцы сообщили, что перед пожаром в здании на проспекте Сиверса раздался взрыв. Как отмечает телеграм-канал SHOT, всех людей вывели из здания.

Кадры последствий взрыва в здании пограничной службы ФСБ в Ростове публикует телеграм-канал «Смотри». Один человек погиб, двое пострадали при пожаре.

Котяков: Минтруд разбирается в ситуации вокруг Wildberries

Министерство труда и социальной защиты РФ разбирается в ситуации, сложившейся вокруг маркетплейса Wildberries. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, передает телеграм-канал «Ведомости».

Министр обратил внимание на то, что компания не попадает под категорию платформенной занятости, а значит, должна соблюдать те же традиционные нормы трудовых отношений, что и другие.

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания и со стороны Роструда, и со стороны депутатского корпуса, и Минпромторга. В ситуации разбираемся», — подчеркнул Котяков.

Ранее владельцы и представители пунктов выдачи заказов массово собрались в главном офисе Wildberries в Москве из-за недовольства новыми условиями работы. Они выразили протест против коллективной ответственности и 100-процентных штрафов за возврат товаров клиентами.

Позже появилась информация, что некоторые пункты выдачи заказов будут закрыты в знак протеста. В самом маркетплейсе слухи о забастовке и беспорядках в главном офисе назвали не соответствующими действительности и сообщили, что работа продолжается в штатном режиме. Однако несколько пунктов выдачи действительно оказались закрыты — «в целях безопасности».

Глава Крыма предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России, сообщил он в эфире телеканала «Крым 24».

«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства — флаг, гимн. Давайте... в судебном порядке лишать гражданства», — сказал Аксенов.

По его словам, нужно гордиться, уважать Россию и чувствовать себя частью великого российского народа, пишет телеграм-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма».

Российские туристы прошедшей зимой чаще всего отдыхали в Турции, Таиланде, ОАЭ и Египте

Российские туристы прошедшей зимой чаще всего отдыхали в Турции, Таиланде, ОАЭ и Египте, на эти страны пришлось 90% поездок на популярных зарубежных направлениях, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

В десятку самых популярных стран в зимнем сезоне вошли также Шри-Ланка, Мальдивы, Индия, Катар, Сейшелы, Куба. Наибольший рост турпотока произошел в Турцию (104% к прошлой зиме), Шри-Ланку (плюс 88%), ОАЭ (плюс 75%).

Куба, Сейшелы и Египет приняли меньше российских туристов, что в АТОР связывают с недостатком авиарейсов. На внутреннем рынке наиболее популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, горнолыжные курорты и Кавминводы, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Мэрия Казани требует с Галявиева 1,4 млн рублей

После нападения на гимназию городская администрация заявила, что выполненный ремонт обошелся в 17,6 миллиона рублей. Однако сейчас выяснилось, что из бюджета Казани выделили только 1,5 миллиона рублей, а остальные средства были предоставлены частными спонсорами и инвесторами.

Мэрия города намерена взыскать с подсудимого только 1,4 миллиона рублей. Именно такую сумму предоставили эксперты после оценки затраченных средств, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

Минниханов в Казани открыл Российский венчурный форум

Рустам Минниханов принял участие в открытии Российского венчурного форума в «Казань Экспо», сообщает «Аппаратная».

«Традиционно на этой площадке организована выставка инновационных компаний, проводятся встречи и обсуждения по актуальным вопросам. Хочу поблагодарить всех за участие. Мы постараемся сделать ваше пребывание на форуме полезным и интересным», — сказал Раис РТ.

Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем подчеркнул, что спрос на технологии сегодня увеличивается и острейшим вопросом является инвестирование в стартап-проекты.

«Я очень рассчитываю, что в течение сегодняшнего дня мы с вами в дискуссиях определим те модели, которые позволят нам дальше развивать российские технологии», — добавил он.

В этом году форум собрал более 3 тысячи участников, в выставке участвует 51 стартап. Представители ведущих венчурных фондов, инвесткомпаний и предприниматели высокотехнологичного сектора обсудят новые тренды и стратегические задачи для будущего развития отрасли в России и на международной арене.

225 миллионов рублей за дачу Аллы Пугачевой

Трехэтажный особняк в Московской области в деревне Бережки выставил на продажу внук Примадонны Никита Пресняков.

Этот дом Алла Пугачева подарила внуку на свадьбу. Но сам Никита еще осенью прошлого года переехал в США, где живут его мама Кристина Орбакайте, отчим и сестра.

А дача между прочим не совсем простая. Трехэтажный особняк площадью 800 квадратных метров, есть даже собственный причал на реке Истра, сообщает телеграм-канал ЧП «Россия».