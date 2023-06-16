Обзор: Главное к вечеру 16 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Сальдо рассказал о попытке покушения на него 9 июня

9 июня киевский режим совершил попытку покушения на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом временно исполняющий обязанности главы региона рассказал в своем телеграм-канале.

В этот день ВСУ нанесли более десяти ударов высокоточными ракетами по местам предполагаемого нахождения Сальдо.

«При этом пострадали мирные жители. Были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке», — говорится в сообщении.

По его словам, покушение совершено по приказу руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Минобороны РФ: Выплаты за уничтожение военной техники ВСУ получили более 10 тыс. военных

С начала специальной военной операции за личное уничтожение или захват военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) специальные выплаты получили более 10 тыс. российских военных, сообщило Минобороны РФ.

Размер поощрения варьируется от 50 до 300 тыс. рублей.

По 300 тыс. рублей в этом году выплатили за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет ВСУ. По 100 тыс. рублей получили военные за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники.

За уничтожение боевых бронированных машин, самоходных артиллерийских установок и систем залпового огня выплачивают по 50 тыс. рублей. За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS отличившиеся российские военнослужащие получили выплаты по 300 тысяч рублей.

Всего за пять месяцев этого года, по данным военного ведомства, уничтожено 4,4 тыс. единиц украинской и западной военной техники. Награды за это получили 3193 российских военнослужащих. А в прошлом году за уничтожение 11 586 единиц техники выплаты направили 7064 бойцам.

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 25

Количество погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25, 17 человек пропали без вести, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Ранее «Татар-информ» рассказал, что задвижки Каховской ГЭС были разрушены в ночь на 6 июня в результате обстрела ВСУ. Сразу после этого начался неконтролируемый сброс воды. В течение нескольких часов подтопило 14 населенных пунктов, часть из них почти полностью ушла под воду. Как минимум 16 тысяч человек остались без крова. По словам экспертов, жить там несколько десятилетий будет невозможно.

Бойцов батальона из Чечни не будут привлекать к охране границы в Брянской области

Привлечение бойцов батальона из Чечни к охране границы в Брянской области не планируется, сообщил губернатор региона Александр Богомаз на полях ПМЭФ. Об этом пишет BRIEF.

Военнослужащие батальона «Запад-Ахмат», находящегося в подчинении Министерства обороны РФ, на этой неделе приступили к охране территории Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Аэрофлот» назовет один из двух новых самолетов в парке в честь Владимира Жириновского

Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский.

«В соответствии с традицией, мы уже выбрали для них название — один из самолетов мы назовем именем Владимира Вольфовича Жириновского, второй — именем Гавриила Романовича Державина, известного поэта и первого в России министра юстиции», — сказал он.

Речь идет о двух самолетах Boeing 737, которые «Аэрофлот» привлечет со вторичного рынка через Государственную транспортную лизинговую компанию, сообщает телеграм-канал ТАСС.

Терешкова стала первым человеком, награжденным орденом Гагарина

Владимир Путин наградил Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина за выдающиеся заслуги в освоении космоса, пишет телеграм-канал «Известия».

Валентина Терешкова — первая в мире женщина-космонавт. Космический полет совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», пилотируемым Валерием Быковским. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Орден Гагарина глава государства учредил в конце мая 2023 года.

«Лада Аура» не завелась с первого раза на ПМЭФ

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме предложил министру финансов Антону Силуанову и главе Сбербанка Герману Грефу протестировать новый автомобиль Lada Aura.

Вначале Антон Силуанов в сопровождении Максима Соколова проехал вокруг гостиницы Airportcity plaza. При повторном тестовом проезде с Германом Грефом машина не завелась, сообщает «Ъ».

Проблему удалось решить Силуанову, который перевел селектор из положения D в положение P. Таким образом, автомобиль завелся после третьей попытки.

Вопрос блокировки WhatsApp* в России не обсуждается

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По его словам, предпосылок для введения ограничений нет, пишет телеграм-канал «Ведомости».

*принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской.

В Татарстане планируется создать центр сортировки мусора

В Татарстане планируется создать центр сортировки мусора, а также комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в подписании соглашения о сотрудничестве между Правительством республики и ППК «Российский экологический оператор».

Имя Марата Садыкова присвоили седьмой городской больнице Казани

Постановление об этом сегодня подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Минздрав должен в течение 60 дней изменить устав больницы, передает телеграм-канал 7-й горбольницы. Напомним, что экс-министр здравоохранения РТ Марат Садыков скончался в январе этого года.

Казань попала в топ-15 самых популярных городов России для летних путешествий

Среди 15 самых популярных для путешествий городов кроме Казани оказались также Калининград, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток.

Снизилась популярность у Сортавалы и Ярославля. В среднем туристы приезжают в российские города на пять дней. При этом арендная ставка по России этим летом выросла на 13%, 4160 рублей за сутки, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».