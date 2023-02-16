Обзор: Главное к вечеру 16 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Развожаев рассказал о двух сбитых беспилотниках над морем в Севастополе

Над морем в Севастополе уничтожено два украинских беспилотника. Таким сообщением в своем телеграм-канале поделился губернатор Михаил Развожаев.

«Опять атака укробеспилотников. Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в городе продолжают работать средства ПВО — атака продолжается.

В Турции спустя девять дней после землетрясений спасли четырёх человек

В провинции Хатай из-под завалов вытащили женщину и её двоих детей. Спасатели не смогли сдержать эмоций и зааплодировали, когда семью удалось погрузить в карету скорой помощи.

В Кахраманмараше из-под завалов вытащили 42-летнюю женщину, сообщает телеграм-канал «ЧП Россия».

По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции достигло 36 187, пострадавших — 108 068.

Туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк не вернутся в привычном виде

В Центре стратегических разработок сообщили, что одной из причин приостановки программ является дефицит федерального бюджета, передает телеграм-канал «Известия».

В Минэкономразвития напомнили, что в бюджете на 2023-2025 годы не были предусмотрены средства на программы туристического и детского кешбэка, отметив, что программа была временной антикризисной мерой.

В то же время «в обозримой перспективе» акция может быть перезапущена в качестве инструмента поддержки малоимущих или семей участников СВО, полагают эксперты. Бизнес не раз говорил о важности кешбэка — он позволил вернуть турпоток почти на допандемийный уровень — в 2019 году по России путешествовало 65 млн туристов, в 2022 году — 61 млн.

Песков: Россия пыталась вынудить Украину следовать «Минску-2»

Россия приложила немало усилий, чтобы заставить Украину, ФРГ и Францию реализовать Минские соглашения. Однако переговоры между Москвой и Киевом для последней были лишь камуфляжем, рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Уже в финале переговоров было понятно, что Украина, ФРГ и Франция всеми силами пытаются обойти достигнутые соглашения, «заменить и подменить их чем угодно», признал он.

«Но после того, как и Киев, и Берлин, и Париж — непосредственно участники этого процесса — в открытую заявили о том, что это был камуфляж подготовки Киева к силовому решению проблем... Ну, если никто не собирался это выполнять, стало все ясно», — добавил он.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Россия исходила из необходимости выполнить минские соглашения, приложила много усилий, чтобы вынудить западные страны исполнять обязательства;

• На заключительной стадии работы над минскими соглашениями у Москвы был определенный пессимизм из-за поведения Киева;

• Встреча Путина и Лукашенко 17 февраля готовится, она пройдет в Ново-Огареве;

• В графике Путина нет встречи с президентом Абхазии.

Володин отметил необходимость создания новой международной организации вместо СЕ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действие договоров Совета Европы в отношении России прекратилось, поэтому надо думать о создании новой организации. Видео опубликовано в телеграм-канале RT на русском.

По его словам, она должна быть не только в рамках европейского континента, но и всей Евразии: «Надо ещё раз подчеркнуть, что мир должен быть многополярный, а мироустройство должно быть справедливым».

Володин также отметил, что Совет Европы остался только на бумаге и этим успешно пользуется Вашингтон.

Банк России продлит ограничения на снятие наличной валюты

Ограничение на снятие наличной валюты будет продлено после 9 марта 2023 года, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Также, по ее словам, оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет, пишет «Ъ».

Учеников и персонал казанской школы № 97 эвакуировали из-за короткого замыкания

Сообщение о задымлении на первом этаже школы № 97 в Казани поступило сегодня в 10.03 на единый номер вызова экстренных служб 112, передает телеграм-канал «В Казани поймут».

На место по 2-му номеру вызова прибыли подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона. До приезда первых пожарных расчетов из школы администрация вывела 495 детей и 46 взрослых. Никто не пострадал.

На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитке на 1-м этаже.

Стали известны названия четырех новых улиц в Казани

В жилом массиве «Изумрудная долина» в Советском районе появятся 4 новые улицы в честь двух ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженного врача РФ и актрисы. Это улицы Михаила Родных, Татьяны Емелиной, Владимира Муравьева, Исламии Махмутовой, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Первый российский вуз освободил от платы за обучение детей мобилизованных

Российский государственный социальный университет (РГСУ) освободил от платы за обучение и проживание в общежитии студентов, чьи отцы были мобилизованы в зону специальной военной операции.

Таким образом, РГСУ стал первым российским университетом, предоставившим такую меру поддержки, пишет телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».