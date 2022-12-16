Обзор: Главное к вечеру 16 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Еврокомиссия перечислила содержание 9-го пакета антироссийских санкций

Совет ЕС утвердил девятый пакет санкций против России, следует из заявления Еврокомиссии. Евросоюз инициировал отзыв лицензии на вещание у телеканалов НТВ / «НТВ-Мир», «Россия-1», «РЕН ТВ»

В санкционный пакет включены 168 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Расширяются ограничения на экспорт технологий двойного назначения, в том числе для IT, беспилотников, электроники.

Расширяются ограничения в горнодобывающем секторе, бизнес-услугах, включая рекламу, маркетинговые исследования, опросы общественного мнения, сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

Захарова: США немедленно приступили бы к уничтожению России, будь у них способ

Если бы существовал какой-либо способ уничтожить Россию, Соединенные Штаты немедленно воспользовались бы им. Такое мнение высказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывание пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Если бы существовал способ захватить всю нефть, весь газ, всё золото, все алмазы, всю питьевую воду и вообще всё на свете, они бы к этому немедленно преступили. Если бы существовал способ завладеть вселенной, они бы к этому тоже немедленно преступили (орфография автора сохранена — прим. Т-и)», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Медведев назвал законные военные цели России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале задался вопросом, что можно считать законными военными целями. По его мнению, к ним относятся:

«1. Любые войска противника <...>.

2. Любая военная и вспомогательная техника противника.

3. Любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы, и пр.).

4. Военно-политическое руководство страны-противника.

5. Вооруженные силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объекты, упомянутые в пп.1–4».

Отдельно экс-президент РФ остановился на вопросе, можно ли считать гибридную войну, объявленную, на его взгляд, России НАТО, вступлением альянса в войну.

«И соответственно, являются ли законными военные цели Североатлантического блока, перечисленные в пп. 1–4 этой заметки? Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе...» — написал он.

Кличко заявил о взрывах в Киеве

Движение поездов в метро Киева полностью остановлено, станции работают как укрытия, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он также добавил, что перебои с водоснабжением возникли во всех районах Киева в связи с повреждением энергетической инфраструктуры, информирует ТАСС.

Также Кличко сообщал о взрывах в Деснянском районе столицы. Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы произошли в Днепре, Виннице и ряде других городов Украины.

Экстренные отключения электроснабжения введены в столице Украины, сообщил энергохолдинг ДТЭК.

Отдельные участки железной дороги на Украине, в том числе в Кировоградской и Харьковской областях, остались без электроснабжения из-за повреждения инфраструктуры, заявили в пресс-службе компании «Укржелдорога».

Отключения электроэнергии начались в Одесской области, проинформировал глава администрации региона Максим Марченко.

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России сегодня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщает Telegram-канал газеты «Ведомости».

На данный момент темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным.

Напомним, ставку в 7,5% годовых ЦБ оставляет с 19 сентября. Следующее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке запланировано на 10 февраля 2023 года.

Врачи борются за жизнь главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого

Врачи спасают жизнь главы «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого, пострадавшего в результате теракта, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, пишет Telegram-канал «Известий».

Глава Русского дома в Центральноафриканской республике госпитализирован в Банги (столица страны) после покушения. В руках главы миссии взорвалась посылка.

Веру Полозкову проверят на дискредитацию ВС РФ

Поэтессу Веру Полозкову проверят на дискредитацию Вооруженных сил России из-за высказываний поэтессы в интервью Юрию Дудю (признан иностранным агентом в РФ), говорится в Telegram-канале «Смотри».

«Юристы Лиги безопасного интернета дадут правовую оценку высказываниям. В случае выявления факта дискредитации Вооруженных сил России будет направлено обращение в правоохранительные органы», — сказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Три человека погибли при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ

Предварительной причиной крушения вертолета стала техническая неисправность или ошибка пилотов, рассказал глава Бурятии.

Семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Улан-Удэ выплатят по 1 млн рублей — власти региона, пишет Telegram-канал RT.

Скончалась заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова

Заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова скончалась в возрасте 40 лет, сообщает Telegram-канал Tatarstan Republic.

Причина смерти представительницы татарской эстрады пока не известна.

У Эльмиры Сулеймановой остались муж и двое детей. Похороны певицы прошли сегодня в ее родном городе Набережные Челны.

Семья Хафизовых из Челнов стала героями проекта «Шоу Елки» с ведущим Гошей Куценко

Семья Хафизовых из Набережных Челнов стала героями первой передачи российского благотворительного проекта «Шоу Елки» с ведущим Гошей Куценко, пишет Telegram-канал «Мэрия. Набережные Челны».

Супруги Альбина и Ильназ в 2018 году столкнулись с настоящей трагедией: у их младшей дочери Самиры обнаружили онкологию. Родители не сдавались, продолжали верить в чудо, и оно произошло: девочка смогла побороть рак крови. В этом году уже здоровая и жизнерадостная Самира отправила видеозаявку на шоу и попросила научить ее готовить «как в ресторане».

Сюрпризы стали по-настоящему новогодними: Самира научилась готовить кулинарные шедевры вместе с поваром, дизайнеры преобразили детскую комнату, а для мамы Альбины стилист собрал капсульный гардероб.

Серии шоу будут выходить эксклюзивно в «Одноклассниках», где уже можно посмотреть первую серию.

Из Казани отправили очередной эшелон мобилизованных

Еще один полк покинул сборный пункт в «Казань Экспо». Они отправились «на линию», уточнили в военкомате РТ.

В Казани остается еще один полк. Когда и их отправят в зону спецоперации — неизвестно, отмечает Telegram-канал «Мобилизация в Татарстане».