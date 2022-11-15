Обзор: Главное к вечеру 15 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Число людей на Земле достигло 8 млрд

15 ноября 2022 года число людей на Земле достигло 8 млрд, сообщает телеграм-канал РИА Новости. «Это историческая веха в развитии человечества», — говорится в сообщении пресс-службы ООН.

По информации международной организации, для увеличения населения Земли на 1 млрд понадобилось 12 лет, при этом отметки в 9 млрд человечество, согласно прогнозам, достигнет к 2037 году.

Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Рубина»

«Леня Слуцкий покинул Рубин. Вернул Казани еврокубки, отнял РПЛ, разругался с судьями во всех лигах и показал пример Знарку», — пишет сегодня телеграм-канал «Выпускайте Кракена».

Тренер написал заявление об уходе по собственному желанию. Слуцкий уже попрощался с футболистами на клубной базе в Казани. Он поблагодарил руководство ФК, болельщиков и игроков за оказанное доверие. Также он выразил благодарность городу и республике за теплый прием.

Леонид Слуцкий возглавлял команду с декабря 2019 года. Лучшим достижением тренера в «Рубине» стало четвертое место в РПЛ в сезоне-2020/21. Под его руководством казанский клуб вылетел из высшего дивизиона страны впервые с 2003 года.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» будет Юрий Уткульбаев — бывший тренер «молодежки» «Рубина» и экс-тренер «Нефтехимика».

Заявления Сергея Лаврова по итогам первого дня саммита G20

◾️Россия на саммите G20 выступила за отказ от использования энергетики для сведения политических счетов;

◾️Препятствия для экспорта российского зерна и удобрений сохраняются;

◾️Россия на саммите G20 предложила отказаться от монополизации фармацевтических рынков;

◾️Запад пытается политизировать итоговую декларацию саммита G20 и осудить действия РФ на Украине от имени «двадцатки»;

◾️Генсек ООН заверил, что все обязательства по снятию ограничений в отношении вывоза российских зерна и продовольствия будут выполняться;

◾️Макрон подтвердил готовность к новым контактам с Путиным по Украине;

◾️Если кто и отказывается от переговоров, то это Украина, а не Россия;

◾️На полях G20 проведена встреча с главой МИД Турции;

◾️Сообщения о том, что США готовят почву для переговоров РФ и Украины, являются слухами.

Эти и другие заявления Сергея Лаврова публикует телеграм-канал ТАСС.

Военнослужащим пообещали платить за уничтожение украинской боевой техники

Военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации, пообещали платить денежные поощрения за уничтожение украинской боевой техники, сообщает телеграм телеканала «Звезда».

За сбитый самолет обещаны 300 тыс. рублей, вертолет — 200 тыс. рублей, беспилотник — 50 тыс. рублей. За подбитый танк Минобороны готово платить 100 тыс. рублей, за уничтоженные БТР, БМП и БМД, самоходные орудия, системы С-300, «Бук», «Тор», «Оса» или боевые машины РЗСО — по 50 тыс. рублей.

Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве 9 человек в казанской гимназии

Казанский стрелок Ильназ Галявиев отказался от двух адвокатов: из трех защитников Галявиева в зале остался только один. Также он потребовал удаления СМИ, сообщает Tatarstan Republic.

Верховный суд Татарстана объявил, что от СМИ будут закрыты заседания, на которых будут оглашать и исследовать сведения, составляющие медицинскую тайну.

Кроме того, Верховный суд Татарстана, где проходило заседание, снова эвакуировали — из-за пожарной тревоги.

Путин: Из новых регионов поступили заявки на звания городов трудовой и воинской доблести

Города из новых регионов России подали заявки для получения почетных званий. Это говорит об общности исторической памяти, ведь в годы Великой Отечественной на их территории шли тяжелейшие бои, подчеркнул Президент РФ Владимир Путин.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Смотри».

«В состав России вернулись четыре региона, на территории которых проходили тяжелые бои во времена Великой Отечественной войны. Заявки этих городов на получение статуса Города воинской славы подчеркивают нерушимость исторической связи их с Россией», — сказал глава государства.

С 1 декабря улететь в Ереван из Казани можно на самолётах авиакомпании Red Wings

Теперь задумать путешествие в Армению можно не только благодаря Armenia Airways. Авиакомпания Red Wings с 1 декабря запускает рейсы между городами Казань — Ереван. Расписание и график вылетов публикует канал «Еду в Татарстан».

Вылет из Казани — 20:30, четверг;

Прибытие в Армению — 0:40, пятница;

Вылет из Еревана — 1:30, пятница;

Прибытие в Казань — 3:30, пятница.

Продолжительность полета составит три часа, время в расписании местное. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Sukhoi Superjet.

Госдума приняла законопроект о пособии для беременных и семей с детьми

В II и III чтениях Госдума приняла законопроект о пособии для беременных и семей с детьми, на эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 триллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

В храме Киево-Печерской лавры исполнили песню «Звон плывёт, плывёт над Россией»

СБУ возбудила уголовное дело после того, как в храме Киево-Печерской лавры исполнили песню «Звон плывёт, плывёт над Россией», пишет канал RT.

Ведомство считает, что во время богослужения звучали «тезисы пропагандистского характера, которые восхваляют русский мир».

Священника, при котором это произошло, ранее отстранили. В соцсетях, напомним, предполагали, что ролик с песней — смонтированный фейк.

81% россиян в той или иной степени счастливы

Такие результаты приводит ВЦИОМ. В ходе октябрьского опроса 35% с уверенностью назвали себя счастливыми людьми, 46% ответили, что скорее являются таковыми.

Доля счастливых россиян лишь дважды опускалась ниже 50% — в 1990 и 1992 годах (44 и 42% соответственно).