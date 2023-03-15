Обзор: Главное к вечеру 15 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Песков: В Кремле не обсуждается проведение второй волны мобилизации

Власти России не обсуждают возможность проведения второй волны мобилизации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У нас нет таких обсуждений», — сказал пресс-секретарь Президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос журналиста федерального агентства.

Интерес к теме был вызван сообщением пресс-службы Правительства Воронежской области. Власти региона рассказали, что местным жителям начали вручать повестки в военкомат.

Главное из заявления Дмитрия Пескова собрал ТАСС.

• Никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации в Кремле не ведется. Вручение гражданам повесток для уточнения данных — это обычная практика, такая работа идет постоянно;

• Владимиру Путину доложено об инциденте с американским беспилотником, контактов на высшем уровне по этому поводу не было;

• Заявление Минобороны РФ по инциденту с БПЛА США над Черным морем исчерпывающее, Кремлю нечего к нему добавить;

• Путин и [Башар] Асад на переговорах в Москве затронут тему сирийско-турецких отношений;

• Отношения РФ и США находятся в низшей точке, при этом Россия никогда не отказывалась и не отказывается от конструктивного диалога;

• Путин планирует обсудить с Асадом двусторонние отношения, а также вопросы сирийского урегулирования.

Канал CBS смоделировал падение американского дрона MQ-9 в Черное море

Исходя из видео СМИ, российский самолет Су-27 и американский БПЛА оказались в непосредственной близости друг к другу, затем Су-27 пошел на снижение, однако после поднялся, не коснувшись американского летательного аппарата, после чего беспилотник потерял управление и упал.

Ранее в Пентагоне заявили, что беспилотник выполнял типичную разведывательную миссию, сообщает телеграм-канал «ЧП Россия».

Как подчеркнули в Минобороны, американский беспилотник MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов после инцидента назвал недопустимой военную деятельность США в непосредственной близости от границ России. По его мнению, беспилотники США собирали разведывательную информацию, которая может быть использована Украиной для ударов по России. По словам Антонова, Москва рассчитывает, что США прекратят полеты вблизи российских рубежей.

Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбито 3 ракеты

Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в Белгороде. Есть повреждения. Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место, заявил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место.

Мэр Белгорода сообщил, что никто не пострадал в результате попадания обломка сбитой ракеты в жилой сектор города.

По его словам, разрушения есть в нескольких частных домах и одном многоквартирном, в основном повреждены окна и крыши, есть повреждения автомобилей.

Россия упростила трудоустройство и получение ВНЖ для иностранных IT-специалистов

Гражданам других стран, являющимся специалистами в сфере информационных технологий, Россия упростила трудоустройств и получение вида на жительство. Об этом МВД страны сообщило в своем телеграм-канале.

Теперь IT-специалисты смогут заключать трудовой договор без оформления разрешения на работу или патента, а работодатели (аккредитованные ИТ-компании) смогут нанимать их без получения разрешения на привлечение и использование работников.

«Иностранному ИT-специалисту, осуществляющему трудовую деятельность в аккредитованной ИТ-компании, а также членам его семьи (включая супруга/супругу, детей (в том числе усыновленных), супругов детей, родителей, в том числе приемных, супругов родителей, бабушек, дедушек, внуков) предоставлено право на получение вида на жительство в РФ без срока действия в упрощенном порядке», — говорится в сообщении МВД.

Для получения ВНЖ необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по избранному месту постоянного проживания. Отмечается, что заявление будет рассматриваться в течение 3 месяцев.

Минпромторг РФ пояснил, кто вошел в список приоритетных профессий для отсрочки от армии

Перечень работников организаций оборонно-промышленного комплекса для отсрочки от весеннего призыва направлен в Минобороны России и уже отрабатывается.

«Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий ГОЗ, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году», — пояснили в пресс-службе ведомства.

При положительном решении эти меры позволят сохранить на местах работников ОПК призывного возраста, которые не служили ранее в Вооруженных силах страны и обладают наиболее востребованными на данный момент профессиями, передает телеграм-канал «Смотри».

Подразделения ВС России взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении

Подразделения ВС России силами шести штурмовых групп взяли под контроль часть промзоны на купянском направлении, сообщается в телеграм-канале МО РФ.

Также в военном ведомстве заявили, что в течение дня в районе населенного пункта Синьковка мотострелковыми подразделениями была вскрыта и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады, а также сорваны две попытки переброски резервов.

Глава Чувашии сообщил о двух случаях заражения сибирской язвой в регионе

В Чувашии провели оперативное совещание по случаю заражения сибирской язвой двух жителей в Цивильском муниципальном округе, заявил глава республики Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале.

«Важно, что жизни граждан ничего не угрожает. Все они госпитализированы с лабораторно подтвержденным диагнозом, получают все необходимое специфическое лечение. Состояние пациентов средней степени тяжести. Терапевтический прогноз благоприятный», — уточнил глава республики.

По словам Николаева, те граждане, кто был в контакте с заболевшими, здоровы, получают профилактическое лечение и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Руководство республики совместно с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Госветслужбой и МВД республики проводят необходимые процедуры по недопущению распространения инфекции. «Главная задача — обеспечение безопасности жителей нашего региона, и она будет выполнена», — пояснил Олег Николаев.

Правительство РФ выделило 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

В данный момент Правительство России занимается выкупом российских самолетов у иностранных лизингодателей, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, на эти цели выделили около 300 млрд рублей, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Он уточнил, что авиакомпании «Аэрофлот» уже удалось выкупить 10 дальнемагистральных лайнеров.

Совфед одобрил введение наказания за дискредитацию добровольческих формирований

Совфед одобрил закон об уголовной ответственности и административном наказании за публичную дискредитацию содействующих Вооруженным силам России добровольцев, пишет «Ъ».

Максимальное наказание за фейки о любых участниках военной операции составит 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.

В России началась забастовка работников пунктов выдачи Wildberries

С 15 марта некоторые ПВЗ не будут работать. Еще часть пунктов выдачи собирается принимать товары со склада, но не станет выдавать посылки покупателям — так работники надеются, что не нарушат условия трудовых договоров.

Участники забастовки объединились с помощью телеграм-чата «MEGA Бунт», сейчас в нем 11,5 тысячи подписчиков.

Протестующие выступают против новой системы штрафов, по которой с сотрудника ПВЗ удерживается 100% стоимости вещи, которую покупатель вернул из-за брака или подмены.

Прокуратура Московской области начала проверку в отношении маркетплейса, сообщает телеграм-канал «Ведомости».

ДРКБ первая в истории татарстанской медицины попала в книгу рекордов России

Уникальная операция по удалению врожденной истинной аневризмы левой плечевой артерии была проведена двухмесячному ребенку весом чуть более 5 кг. В мировой практике были лишь 14 подобных операций у детей, но в возрасте полугода.

Через две недели малышку выписали из стационара. Контрольное УЗИ подтвердило нормальное кровоснабжение руки. Сегодня прошло уже три месяца с момента операции, ребенок чувствует себя хорошо, передает телеграм-канал «В Казани поймут».