Обзор: Главное к вечеру 15 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

За ночь над Крымом уничтожено и заглушено 9 беспилотников

За ночь и утро в Крыму обнаружено девять беспилотников. Шесть из них были сбиты системами ПВО, а еще три — заглушены и посажены. Об этом сообщает глава региона Сергей Аксенов.

«Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла, — уточнил он в своем телеграм-канале. — Все службы выехали на место».

Создатель группы «Земляне» учредил премию в миллион рублей за подбитые танки Leopard

Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев учредил премию за уничтожение танков Leopard, рассказали в пресс-службе «Русской медиагруппы».

За Leopard первой модификации со стороны музыканта и его команды будет выплачено 700 тыс, за Leopard 2 — 1 млн рублей.

Киселев заявил РИА Новости, что «Земляне» прежде всего хотят отметить тех людей, которые совершат подобный подвиг.

Артисты Николай Басков и Григорий Лепс в первый день ПМЭФ также заявили, что будут платить вознаграждение за каждый подбитый Leopard.

«По миллиону рублей, кто подобьет танк Leopard или Leopard 2. Мы как представители творчества вносим свой вклад для наших бойцов. Чтобы мы знали, что они это делают не только потому, что это их гражданская позиция. А мы это делаем, потому что хотим, чтобы они знали: мы рядом с ними в их победе и в их успехе», — сказал Басков.

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ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут получать субсидии на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию отрасли, сообщает телеграм-канал «Будем жить».

С помощью федеральной поддержки предприятия смогут компенсировать:

• до 50% затрат на приобретение оборудования;

• 80% расходов на оплату подключения к коммунальной инфраструктуре, а также первого взноса при заключении договора лизинга.

Необходимые изменения внесены в соответствующую госпрограмму и утверждены постановлением, которое подписал глава Кабмина Михаил Мишустин.

Песков назвал идею артистов ввести премии за подбитые танки ВСУ «проявлением патриотизма»

Предложение ряда российских артистов выплачивать вознаграждения за подбитые танки Leopard и другую военную технику Украины — это проявление патриотизма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, подобные идеи предлагают многие, в том числе и российские предприниматели. «Это не одинокая инициатива, таких похожих инициатив много. Таким образом общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — уверен он.

Главные заявления Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Известия»:

• Приватизацию предлагают для того, чтобы сделать некоторые активы прибыльнее и эффективнее, но нужно не «разбазаривать добро за бесценок»;

• Работа по зерновой сделке продолжается, но позитива пока не видно;

• Австралия усердно продвигается в фарватере авторов русофобской истерики и пытается быть отличницей на этом пути;

• В Кремле позитивно оценивают инициативы ряда музыкантов и бизнесменов о вознаграждении за подбитые «леопарды» и другую технику.

Минобороны РФ заявило об ударах по местам производства украинских БПЛА

Российские военные силы этой ночью нанесли ракетные удары по местам, где производятся украинские беспилотники. Об этом заявили в телеграм-канале Минобороны РФ.

«Воздушно-космические силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов», — сказано в ежедневной сводке военного ведомства.

Утверждается, что все намеченные объекты были поражены и цели ударов полностью достигнуты. Кроме того, сообщается, что средствами противовоздушной обороны недалеко от города Краматорска был сбит украинский истребитель Су-27.

Помимо этого, согласно данным Минобороны, за сутки перехвачено пять реактивных снарядов, запущенных из систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Экс-глава МИД Австрии рассматривает возможность переехать в Россию

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.

«Я все еще всерьез раздумываю над тем, чтобы переехать в Россию. Я об этом думаю», — призналась она. Сейчас Кнайсль проживает в Ливане после политического скандала в Австрии.

На вопрос о том, хочет ли она получить российский паспорт, экс-глава МИД Австрии отметила, что это решение не в ее компетенции.

«Это не мне решать. Чтобы стать русской, мне нужно как следует выучить русский язык. Надо дочитать „Войну и мир“, надо будет прочитать Достоевского и по крайней мере два произведения Чехова, тогда уже можно будет заводить об этом разговор. По-моему, если человек меняет свой паспорт — а два паспорта, кажется, нельзя иметь — он может быть гражданином только одной страны, так я это вижу. Несмотря на это, я в целом настроена очень открыто», — сказала Кнайсль.

Минниханов заявил о потенциале сотрудничества Татарстана и Тывы в сфере образования

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом.

«У наших предприятий есть большой интерес к наращиванию сотрудничества с Вашим регионом. Межрегиональный товарооборот пока небольшой. Мы заинтересованы в развитии взаимодействия в области машиностроения, автомобилестроения, поставок продукции сельского хозяйства», — отметил Рустам Минниханов.

Также он отдельно остановился на теме сотрудничества в сфере образования, обратив внимание на то, что Тыва, как и Татарстан многонациональный регион и тувинцы относятся к тюркской группе народов.

В завершении встречи подписан План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Республикой Тыва, сообщает телеграм-канал «Аппаратная».

Зинэтула Билялетдинов продлил контракт с «Ак Барсом»

Зинэтула Билялетдинов подписал новый контракт с «Ак Барсом», передает телеграм-канал «РИА Новости. Спорт».

Отмечается, что соглашение специалиста с «барсами» будет рассчитано на сезон 2023/24.

Напомним, прежний контракт Билялетдинова с «Ак Барсом» истек после окончания сезона 2022/23.

В минувшем сезоне казанцы под руководством 68-летнего специалиста дошли до финала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии проиграли ЦСКА со счетом 3:4.

Ранее с Билялетдиновым «Ак Барс» становился чемпионом Суперлиги (2006 год), выигрывал три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018), Кубок европейских чемпионов (2007), а также Континентальный кубок (2008).

Казань стала библиотечной столицей России 2024 года

Библиотечной столицей России 2024 года выбрали Казань. Об этом сегодня объявили на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса Российской библиотечной ассоциации.

При выборе новой столицы главным критерием было состояние библиотечного дела в регионе, поясняет телеграм-канал Tatarstan Republic.

В составе муниципальной сети действует 50 библиотек, расположенных в каждом районе города. Ежегодно их посещают 200 тысяч читателей.