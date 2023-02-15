Обзор: Главное к вечеру 15 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин призвал задуматься, нужно ли платить маткапитал покидающим Россию женщинам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил задуматься о том, насколько правильно продолжать выплачивать материнский капитал женщинам, которые уезжают рожать в другие страны для получения гражданства и остаются за рубежом. Он призвал россиян высказать свое мнение по этому вопросу, запустив соответствующий опрос в своем Telegram-канале.

Более 25 тыс. женщин РФ в 2022 году выезжали в Аргентину, США и другие страны с целью рождения там детей для получения гражданства, заявил Володин.

«При этом оформляют капитал и льготы в России, даже оставаясь за рубежом. Правильно ли они поступают по отношению к нашей стране?» — задался вопросом спикер Госдумы.

На момент написания материала 86% проголосовали отрицательно, 7% считают, что платить маткапитал покидающим страну женщинам верно. Еще 7% отметили, что им «всё равно».

Путин: Российские спасатели после землетрясений в Турции работали круглосуточно

Президент РФ Владимир Путин обратился с благодарностью к российским спасателям, которые отправились в Турцию на помощь пострадавшим от сильнейших землетрясений. Он подчеркнул, что российские специалисты трудились, разбирая завалы зданий, круглосуточно.

«Буквально на прошлой неделе оперативные группы МЧС среди первых прибыли на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. Наши спасатели, кинологи, врачи, психологи работали практически круглосуточно, были быстро развернуты мобильные госпитали, организованы поисковые и аварийно-спасательные работы, тем самым спасены жизни и здоровье многих людей», — сказал Путин в обращении к участникам коллегии МЧС.

Заявления Владимира Путина на коллегии МЧС собрал Telegram-канал ЧП Россия.

• Сотрудники МЧС с начала спецоперации действовали мужественно и решительно;

• Необходимо совершенствовать систему гражданской обороны с учетом опыта в ДНР и ЛНР;

• Переоснащение подразделений МЧС должно быть выполнено в установленные сроки;

• Необходимо активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС в новых регионах.

Курс доллара превысил 74 рубля впервые с апреля 2022 года

На валютных торгах Мосбиржи доллар подорожал более чем на 74 рубля впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 07:38 по московскому времени американская валюта росла на 0,33% — до 74,04 рубля. В это же время евро дорожал на 0,16% — до 79,38 рубля, сообщает Татарстан News.

В Госдуме предлагают запустить ипотеку на новостройки для всех граждан под 5%

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ предложил запустить в России ипотеку на новостройки для всех граждан по ставке 5% без использования бюджетных средств, пишет Telegram-канал газеты «Известия».

Ограничение сроков ипотечных программ приводит к ажиотажу, в такой ситуации нужна постоянная доступная народная ипотека, под 5% годовых, которую можно запустить без затрат из бюджета, рассказал газете первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимир Кошелев.

Минобороны показало кадры разбитого опорного пункта ВСУ, занятого российскими военными

Минобороны России показало кадры разбитого опорного пункта ВСУ, который заняли военнослужащие Центрального военного округа на территории ЛНР. Видео опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

«Мотострелки ЦВО прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР. В ходе наступления военнослужащих ЦВО, украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до 3 километров от занимаемых ранее рубежей», — утверждается в сообщении.

Матвиенко предложила маркировать враждебные России Telegram-каналы

Telegram-каналы в российском сегменте интернета, которые маскируются под пророссийские и при этом сваливают на россиян лживую информацию, необходимо маркировать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает «Раньше всех. Ну почти».

Такие источники информации необходимо выявлять и сообщать о них пользователям, убеждена она.

Тему «враждебных» Telegram-каналов на пленарном заседании палаты регионов затронул зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он уверен, что после начала специальной военной операции появилось более сотни каналов, которые маскируются под «российские», но созданы украинскими блогерами. По его мнению, их главная цель — доносить лживую информацию до пользователей в России. В качестве примера он привел слухи о частичной мобилизации.

Сенатор предложил попросить Роскомнадзор раз в квартал сообщать о деятельности враждебных каналов.

«Концлагеря для украинских детей»: Крючков отреагировал на атаку украинских ресурсов в адрес крымчан

Советник главы Крыма Олег Крючков прокомментировал сообщения украинских интернет-ресурсов о ситуации на полуострове.

«Семьи массово выезжают из Крыма», «Боеприпасы складируют на гражданских объектах», «Концлагеря для украинских детей», «В Крыму спад промышленности» — привел чиновник примеры заголовков.

«Доказательств нет, как и нет ничего в этих материалах, кроме лжи. Озвучивают весь этот бред непонятные люди. Цель понятна, сместить акцент со своих проблем на фронте и в стране и попытаться сформировать пятую колонну на полуострове. Не выйдет», — поделился своим пониманием ситуации советник.

Командир «Ахмата» рассказал Кадырову, как его пытались отравить

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики генерал-майор полиции Апты Алаудинов рассказал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову подробности того, как его пытались отравить. Видео опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.

По словам Алаудинова, 8 февраля к нему прибыл курьер с пакетом документов, о чем ему сообщил племянник. После этого он попросил адъютанта забрать документы и принести их.

«Получилось так, что пацаны молодые, они этих вещей не знают. Они взяли у него этот конверт, занесли, вскрыли и отдали мне его в руки. Я только начал читать бумагу оттуда — и сразу почувствовал резкий запах», — заявил генерал.

При этом командир «Ахмата» заметил, что яд начал действовать через полтора часа, и только еще через полтора часа он оказался в госпитале. Там он четыре часа находился под капельницей.

Алаудинов также добавил, что у него нет анализов, но по мнению врачей благодаря первой помощи он и еще один отравившийся военный «хорошо вышли из ситуации».

Первым о том, что Апты Алаудинова попытались отравить, 13 февраля заявил сам Рамзан Кадыров.

Минниханов рассказал о визите в кадетскую школу-интернат имени Конева в Черемшане

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Черемшане посетил кадетскую школу — интернат имени Героя Советского Союза Ивана Никитича Конева. Он пообщался с ребятами и отметил, что именно в таких школах воспитываются настоящие патриоты, и многие из них сейчас принимают участие в военной спецоперации.

«Символично, что наша встреча проходит в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Среди доблестных участников специальной военной операции есть и ребята из Черемшанского района, в том числе воспитанники вашей кадетской школы», — отметил Раис республики.

Сегодня в школе обучаются 153 воспитанника в семи классах — это кадеты из Татарстана, Самарской области, Удмуртии.

«Ребята растут настоящими патриотами и искренне любят свою Родину. Киләчәгебез — балаларда!» — написал Раис РТ в своем Telegram-канале.