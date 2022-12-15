Обзор: Главное к вечеру 15 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Донецк подвергся самому мощному с 2014 года обстрелу со стороны ВС Украины

Донецк подвергся самым мощным с 2014 года ударам, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Телеграм-канал «Смотри» публикует кадры после обстрела. Так, на них видно, что при ударе по центру Донецка снаряд попал в купол Преображенского собора, зафиксированы возгорания в корпусах ДонНТУ.

Местные СМИ передали, что прямое попадание в жилой дом зафиксировано после массированного обстрела Донецка из РСЗО «Град».

«Украинские националисты выпустили по жилым кварталам Донецка 40 ракет из „Града“. Один из снарядов попал в ТЦ „Форум“ на улице Артема. Обломки повсюду. Все это разлетелось по всей улице. <...> Чем дальше в дворы, тем страшнее. Повсюду внушительных размеров воронки», — показал последствия обстрела ВСУ журналист.

Несколько машин сгорели дотла. Украинская ракета упала на парковку бизнес-центра «Столичный». Позже стало известно, что один человек погиб, еще 11, включая десятилетнего мальчика, ранены.

Путин предложил предоставлять ипотеку по ставке в 2% годовых

Для жителей новых регионов РФ будет предоставлена льготная ипотека на новое строительство по ставке 2%, заявил Владимир Путин.

Президент России поручил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года, но ставка увеличится до 8%.

Доступ к семейной ипотеке будет расширен на семьи, где минимум двое детей не достигли 18 лет, сообщает телеграм-канал ТАСС.

Другие заявления Владимира Путина на заседании Совета по стратегическому развитию:

— Ключ к повышению материального благополучия российских семей — новые рабочие места и экономический рост;

— В 2023 году приоритетной задачей для Правительства и регионов должно стать увеличение доходов граждан;

— Нужно и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста средних зарплат;

— К концу 2023 года все дети до 3 лет будут обеспечены местами в яслях;

— Единое социальное пособие с 2023 года должно быть максимально понятным, назначаться по одному заявлению;

— Размер дополнительных выплат медработникам не должен зависеть от региона;

— Размер пособия для беременных будет увеличен и составит от половины до 1 прожиточного минимума.

Алиханов: Из-за высоких цен жители ФРГ приезжают в Калининградскую область перезимовать

Жители Германии начали приезжать в Калининградскую область, чтобы перезимовать здесь из-за высоких цен на жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал губернатор региона Антон Алиханов, передает телеграм-канал РИА Новости.

«Соседи, кстати, удивительное дело, приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать», — сказал он.

По словам Алиханова, аренда квартиры и оплата ЖКХ за четыре месяца в Калининграде равняется месячной сумме услуг, оказываемых коммунальными службами «где-то в Дюссельдорфе».

«С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит — а мы к вам перезимовать», — привел пример губернатор Калининградской области.

Указ Путина об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть ожидается на этой неделе

Решение Президента РФ Владимира Путина по ответным мерам на введение западными странами потолка цен на российскую нефть будет опубликовано на этой неделе. Об этом сообщает телеграм-канал «Известий» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Да. Мы сообщим, как только он появится», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, ожидается ли на этой неделе публикация указа.

С 5 декабря действует ограничение цен на российскую нефть, введенное G7, Евросоюзом и Австралией. Потолком для черного золота из России признана планка в 60 долларов за баррель.

Главой Фонда пенсионного и социального страхования станет Сергей Чирков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования, который будет образован в результате объединения ПФР и Фонда социального страхования, информирует телеграм-канал «Ведомости».

Социальный фонд начнет работать с 1 января 2023 года. Все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции двух ведомств, сохранятся.

В 2001 году Сергей Чирков начал работать в ПФР, где прошел путь от главного специалиста до врио председателя правления фонда.

Минниханов высказался о тех, кто покинул Россию с начала СВО

«Тяжелый период в жизни страны ясно разделил население на партнеров и попутчиков, на зрелых и незрелых людей», — поделился Президент Татарстана.

Он напомнил, что Россия противостоит не Украине, а Западу. Это борьба нашей страны против тех людей, которые используют украинцев в личных целях, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

В Татарстане введены ограничения из-за ОРВИ и гриппа

Обязательный масочный режим ввели для персонала и посетителей всех медорганизаций республики, в том числе и частных. Также маски должен носить персонал учреждений, где дети и взрослые находятся круглосуточно, сообщает телеграм-канал Татарстан News.

В Татарстане зарегистрировано 198 случаев гриппа, 92% из них приходится на свиной грипп.

Вышел первый учебник татарского языка на японском

Проживающая в Японии татарка Мидзуки Сакурама вместе со своим другом Юто Хишиямой, победителем международной олимпиады по татарскому языку, написала первый в мире учебник татарского для японоговорящих.

Благодаря книге можно выучить основную лексику и грамматику языка. Пособие содержит 20 уроков и около 1200 ключевых слов.

По словам Мидзуки Сакурамы, написать учебник она решила после того, как в 2017 году поняла, что в Японии невозможно найти пособия для обучения татарскому на ее родном языке. Тогда она дала обещание своим учителям и друзьям, что сама напишет эту книгу, пишет телеграм-канал «Миллиард татар».

Директор Института развития городов Татарстана рассказала о планах развития городской среды на 2023 год

О направлениях развития среды Наиля Зиннатуллина сообщила в прямом эфире «Татарстан онлайн».