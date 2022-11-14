Обзор: Главное к вечеру 14 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин назвал Украину государством-банкротом

Государственный переворот на Украине, случившийся в феврале 2014 года, привел к полной потере суверенитета страны. О своем понимании ситуации в соседнем государстве в Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ее (Украины — прим. Т-и) бюджет почти на 40% формируется за счет иностранных кредитов и займов. В следующем году зарубежное финансирование составит 58%. Украина не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов», — написал он.

По мнению политика, ситуация ухудшается, из-за того что на обслуживание долгов Киев тратит 57,9% собственных доходов и вынужден брать новые кредиты.

«Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна», — добавил Володин. Он убежден, что украинский лидер Владимир Зеленский вогнал граждан своей страны в долговую кабалу.

Песков о визите Зеленского в Херсон: «Вы знаете, что это территория России»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил занятый украинскими войсками Херсон. Он выступил перед военнослужащими у здания городской администрации и вручил награды, пишет канал РБК.

«Мы двигаемся вперед, — заявил Зеленский. — Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны». Как отмечает агентство «Рейтер» со ссылкой на местных жителей, до и после выступления Зеленского вблизи города были слышны звуки артиллерийской стрельбы.

Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о приезде Зеленского в Херсон. «Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория России», — сказал представитель Кремля.

Путин и Минниханов выразили соболезнования Президенту Турции в связи с терактом

Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым. Подтверждаем готовность к самому тесному взаимодействию с турецкими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма», — говорится, в частности, в телеграмме главы российского государства.

Рустам Минниханов также выразил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с терактом в Турции.

«От имени татарстанцев, от меня лично примите глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей в Стамбуле. Искренне скорбим вместе с братским народом Турции, просим передать слова поддержки и сочувствия родственникам и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии», — сообщается в телеграмме.

Минобороны РФ: Мобилизованные получат декабрьскую выплату до Нового года

Мобилизованные получат декабрьские выплаты досрочно — до 25 декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

Парламентарий напомнил, что выплаты мобилизованным осуществляются с 10-го по 20-е число каждого месяца за истекший месяц. По его словам, в таком случае перед новогодними праздниками мобилизованные и их семьи останутся без декабрьской выплаты.

Мария Захарова опровергла фейк о госпитализации Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опровергла сообщения о госпитализации министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Бали.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — написала Захарова.

Сергей Лавров также прокомментировал информацию о том, что он якобы госпитализирован: министр сообщил, что в данный момент он находится в отеле, где готовится к саммиту.

Власти Казани подтвердили, что в 2023 году стартуют коммерческие поставки Ту-214

К 2025 году ежегодный выпуск лайнеров казанского производства доведут до 10 бортов. Такими планами на деловом понедельнике в мэрии поделился заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Ильдар Шакиров.

Он отметил, что санкционное давление и уход иностранных компаний послужили стимулом для отечественных разработок оборудования и комплектующих, пишет канал «Еду в Татарстан».

Канадский производитель спортивной одежды Helly Hansen ушел из России

Компания Helly Hansen приняла решение свернуть свой бизнес в России. В конце августа новыми владельцами ООО «Хелли Хансен» вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры — генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасев. Сама компания в октябре переименована в «Ритейл РЦ», сообщает канал газеты «Ведомости»

Запрос в Canadian Tire Corp, которой принадлежат права на бренд, остался без ответа. Роганович информацию о сделке подтвердил. Ее детали не раскрываются. Опрошенные эксперты допускают, что сделка была безденежной.

В частности, глава ритейл-департамента CBRE Марина Малахатько полагает, что сумма сделки, если таковая существовала, была символической.

Путин высказал намерение встретиться с мобилизованными

«Когда намерение будет реализовано, сообщим дополнительно», — передает слова Пескова канал «Смотри».

Кроме того, до конца этого года Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию. Однако точной даты на сегодняшний день пока нет, добавил официальный представитель Кремля.

«По датам, когда будет точное уже понимание, мы обо всем сообщим», — цитирует его ТАСС.

Напомним, прошлое послание Федеральному Собранию Владимир Путин огласил 21 апреля 2021 года.

Первой звания «Мать-героиня» удостоилась жена Рамзана Кадырова

Путин впервые присвоил звание «Мать — героиня». Его учредили в августе 2022 для матерей, родивших и воспитавших десять и более детей.

Одной из первых награжденных стала супруга Рамзана Кадырова Медни Кадырова, передает «Кремлевский пересмешник».

В 2022 году спрос на частные бункеры вырос на 430%

В 2022 году спрос на частные бункеры вырос в несколько раз, особенно сильный рост был зафиксирован после начала в России частичной мобилизации, информирует Telegram-канал «Разведупр-РККА».

«После 21 сентября спрос резко вырос: число запросов у нас на сайте увеличилось на 430%. Хотя далеко не все из заявок дошли до реализации, но повышенный интерес был. Такого не наблюдалось даже после начала СВО», — рассказал основатель проекта BunkerHouse Никита Малежик.