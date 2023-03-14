Обзор: Главное к вечеру 14 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Песков назвал единственный путь для достижения целей спецоперации

В текущей ситуации целей специальной военной операции удастся достичь лишь военным путем. Другие сценарии невозможны из-за позиции, занятой киевскими властями, заявил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы должны достигнуть наших целей. Сейчас это возможно только военным путем. При нынешней позиции киевской власти», — приводит его слова ТАСС.

Оценив предложение итальянского Премьера Джорджии Мелони о переговорах в Ватикане, Песков отметил, что «пока это невозможно».

Telegram-канал ТАСС собрал главные заявления Пескова:

• Путин по случаю годовщины воссоединения Крыма с РФ проведет накануне совещание и еще одно мероприятие по видеосвязи 18 марта;

• Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге;

• РФ высоко ценит позицию Сербии, которая не присоединилась к санкциям в условиях беспрецедентного давления;

• РФ высоко ценит усилия ряда стран по выводу украинского конфликта в мирное русло, но пока это невозможно;

• Кремль надеется, что Путин проведет прямую линию в этом году, о сроках пока нет данных;

• при нынешней позиции Киева цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем.

Госдума приняла закон о наказании за фейки об участниках спецоперации

Участники спецоперации будут защищены от фейков, объявил сегодня Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента приняла в третьем чтении законопроект о наказании за ложь и провокации в отношении участников специальной военной операции на Украине. «Подобные действия недопустимы. Наказание <...> грозит суровое — до 15 лет лишения свободы», — заявил он в своем Telegram-канале.

Помимо уголовной ответственности, на нарушителей будут накладываться штрафы до 5 млн рублей.

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет и снарядов

Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет и снарядов в России. Все необходимые кадровые резервы и производственные мощности для этого имеются. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«Даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», — сказано в сообщении ведомства.

Министр проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Он оценил рабочий процесс, производственные линии и запущенные в серийное производство образцы вооружения, аналогов которым, уверены в военном ведомстве, нет во всем мире.

На Кубе несколько банков начали принимать карты «Мир»

Несколько банков Гаваны начали прием карт российской платежной системы «Мир»: на табло банкоматов появилась эмблема «Мира». Обладатели карт могут снять здесь наличные в кубинских песо. Курс — 1 к 1,5 без учета комиссии.

Оплата российскими картами пока недоступна в ресторанах и магазинах. Для ее начала необходимо перенастроить оборудование.

Посол Кубы рассчитывает, что россияне смогут расплачиваться картой «Мир» в кубинских ресторанах и магазинах уже этим летом, пишет Telegram-канал «Смотри».

Розенбаум госпитализирован в Красноярскую БСМП

Певец Александр Розенбаум госпитализирован в Красноярскую БСМП. После концерта в сибирском городе артисту потребовалась помощь врачей, сообщает Telegram-канал ЧП Красноярский край.

По предварительной информации, причина госпитализации — боль в ноге из-за тромба. Была проведена операция.

В медучреждении артист находится под охраной.

Стивен Сигал заявил, что является на миллион процентов русским

Стивен Сигал заявил, что является на 100% русофилом и на миллион процентов русским, пишет Telegram-канал «Ъ».

«Мой отец был русским, и я фактически вырос в русской семье, моя мать также была интегрирована в русскую культуру. Я вырос в русской культуре, я вырос с любовью к России», — сказал Сигал.

Правительство Татарстана утвердило субсидию на проведение газа внутри участка

Правительство Татарстана утвердило новую, увеличенную субсидию льготникам республики на проведение газа внутри участка, покупку и установку газового оборудования.

Согласно постановлению Кабмина РТ, она единовременно составит до 100 тысяч рублей, передает «Аппаратная».

На получение такой поддержки со стороны государства могут рассчитывать Ветераны Великой Отечественной войны; семьи с тремя или более детьми возрастом до 18 лет; инвалиды первой и второй группы; семьи, имеющие ребенка инвалида; семьи со среднедушевым доходом менее 10 тыс. рублей и среднедушевым доходом менее 19 тыс. рублей; семьи участников специальной военной операции, военнослужащих батальонов «Алга» и «Тимер» и так далее.

Минниханов встретился с летчиком-героем Дамиром Юсуповым

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с пилотом Дамиром Юсуповым, ключевым участником «чуда на кукурузном поле».

Руководитель республики выложил в своем Telegram-канале совместную фотографию. «Узнали? Герой. Горурланабыз! („Гордимся!“ — в переводе с татарского)» — подписал он снимок.

В августе 2019 года командир экипажа лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Москвой. Борт потерял тягу, столкнувшись со стаей чаек, которые вывели из строя сразу две турбины. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил летчику звание Героя России.

В Татарстане во второй половине недели ожидается потепление до +8 градусов

Ночью 15 и 16 марта температуры воздуха опустятся до 0, -5 градусов, а днем потеплеет до +2, +8 градусов, сообщает Tatarstan Republic.