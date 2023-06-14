Обзор: Главное к вечеру 14 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Река Мацеста подтопила придомовые территории и дороги в Сочи

Река Мацеста из-за сильного дождя вышла из берегов и подтопила придомовые территории и дороги в Сочи, поврежден газопровод.

Власти Сочи приняли решение закрыть пляжи в городе из-за сильных дождей. Купание запрещено, заявил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

В Санкт-Петербурге открылся Международный экономический форум

14 июня открылся Петербургский международный экономический форум. Как ожидается, Президент России Владимир Путин приедет на пленарную сессию 16 июня, передает телеграм-канал «Коммерсант».

На ПМЭФ он чаще всего встречался с представителями стран бывшего соцлагеря, арабских государств и Китая.

Петербургский международный экономический форум в 2013 году пока остается рекордным: на нем было заключено соглашений на 9,6 трлн рублей. В ПМЭФ в том году приняли участие 7 200 человек из 87 стран.

По итогам ПМЭФ-2022 было заключено контрактов на сумму 5,6 трлн рублей. Форум посетили 14 тысяч участников из 130 стран.

Россиян предупредили о мошенничестве с рассылкой «удостоверений» сотрудников банков

Мошенники для убедительности стали отправлять в мессенджеры поддельные документы, в том числе «удостоверения» сотрудников банка.

В частности, злоумышленники присылают «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка». Речь идет о новой разновидности уже известной мошеннической схемы, но не о принципиально новом способе обмана, отметили в Сбербанке.

В начале мая Банк России рассказал о мошенниках, которые представляют «сотрудниками Центробанка» и предлагают якобы свои услуги по переводу денег на «специальный безопасный счет». В регуляторе подчеркнули, что не работают с физическими лицами, а также не ведут счета россиян, не звонят им и не направляют копии своих документов, пишет телеграм-канал «Ведомости».

Египет подал заявку на вступление в БРИКС

Посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», — отметил дипломат в интервью ТАСС.

Суд отказался исключать Земфиру* из иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск певицы Земфиры*, требовавшей исключить ее из реестра иноагентов, сообщает телеграм-канал «Известия».

Певицу включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда заявили, что Земфира* «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников».

*признана иностранным агентом.

При обстреле в Курской области пострадали два человека

Приграничные населенные пункты Глушковского района сегодня утром вновь были обстреляны со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Зафиксировано 7 прилетов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу», — указано в сообщении.

Губернатор сообщил, что в результате повреждены детский сад, районный Дом культуры и два административных здания. Кроме того, часть Глушково осталась без электроснабжения.

ВС России ночью ударили по местам сосредоточения резервов ВСУ и наемников

Ночью российские военные поразили места дислокации резервов ВСУ и иностранных наемников, также под ударом оказались склады с оружием. Об этом пишет Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства», — говорится в сообщении.

В министерстве заключили, что цель удара была достигнута — все назначенные объекты уничтожены.

На участке дороги М11 «Нева» запустили беспилотники производства ПАО «КАМАЗ»

Машины на базе магистрального седельного тягача линейки пятого поколения КАМАЗ-54901 оснащены автоматизированной системой вождения.

Водитель-испытатель находится внутри транспортного средства и осуществляет контроль в автоматизированном режиме управления. Диспетчер находится вне транспортного средства осуществляет маршрутизацию и контроль за движением автомобиля.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» рассчитан на создание и вывод на рынок беспилотных грузовых автомобилей, пишет телеграм-канал Tatnews Закамье.

В Казани собственник ТЦ «Кольцо» завершает подготовку к реконструкции здания

Планы по обновлению здания не отменили — все этапы по реконструкции «идут своим графиком», заверили власти города, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

«Руководство торгового центра проводит все необходимые кадастровые и земельные мероприятия для запуска финального предварительного этапа реконструкции, параллельно завершая тендерную работу с проектными институтами», — пояснили в пресс-службе Вахитовского и Приволжского районов.