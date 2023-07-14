Обзор: Главное к вечеру 14 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Силами ПВО в Воронежской области уничтожены три беспилотника

Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Отмечается, что в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор указал, что ситуация находится на его личном контроле.

Японский автоконцерн Isuzu Motors ушел из России и передал акции «Соллерсу»

Российский рынок покинул японский автоконцерн Isuzu. Акции российского дочернего предприятия он передал компании «Соллерс», передает телеграм-канал «Известия».

Компания планирует перезапустить производственную площадку в Ульяновске для сохранения рабочих мест и загрузки мощностей.

Isuzu приостановил производство автомобилей в России в марте 2022 года из-за проблем с поставками запчастей после начала военной спецоперации, напоминает агентство. В результате был зафиксирован «чрезвычайный убыток» в размере около 1,7 млрд иен (болеее 12 тыс. долларов). При этом предприятие, уходя из Россиии, указало на «отсутствие перспектив» на возобновление работы.

Украинский дрон взорвался в Курчатове — недалеко от Курской АЭС

В городе Курчатове Курской области минувшей ночью упал и сдетонировал беспилотник, сообщил глава региона Роман Старовойт. Поврежден многоквартирный дом, люди не пострадали.

«Ночью в городе Курчатове произошло падение БПЛА. К счастью, никто из жителей не пострадал. Критически важные объекты в результате падения беспилотника и его последующей детонации повреждены не были», — написал курский губернатор в своем телеграм-канале.

Он добавил, что у многоквартирного дома посечены фасад и остекление.

Курчатов находится в 4 км от Курской атомной электростанции.

Госдума приняла закон о запрете смены пола

Сегодня депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о запрете смены пола. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, заявив, что это решение защищает российских граждан и детей.

Володин привел пример в США, где, по его утверждению, за последние 10 лет количество операций по смене пола выросло в 50 раз.

«<...>Трансгендеров (по данным 2022 г.) 1 млн 640 тысяч, среди которых 1 млн 300 тысяч взрослых (0,5% взрослого населения) и 340 тысяч подростков (1,4% всех детей США в возрасте 13-17 лет). Чудовищная тенденция!» — написал он.

Возможность на смену пола он охарактеризовал как «путь, ведущий к вырождению нации», подчеркнув, что для России это недопустимо.

Напомним, документ предполагает, что в РФ перестанут действовать справки о смене пола, если человек сделал соответствующую операцию, но еще не поменял паспорт. При этом к смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. В таких случаях можно будет совершать необходимые медицинские вмешательства.

Волынец прокомментировала принятие закона о расторжение брака при смене пола супругами

Комментарий к новому закону о запрете смены пола, принятому депутатами Госдумы РФ в окончательном, третьем чтении, опубликовала в своем телеграм-канале детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец.

Она затронула ту часть, которая закрепляет в законодательстве аннулирование брака в случае смены пола одним из супругов. По словам омбудсмена, данная статья соответствует регламенту российского законодательства.

«В России браком может являться только союз между мужчиной и женщиной. Поэтому с точки зрения права, как у юриста, у меня нет никаких вопросов к данному нововведению. Я считаю правильным, что мы привели этот вопрос в порядок», — отметила Волынец.

Подробнее она остановилась на теме детей, которые воспитываются в семьях, где один или оба родителя сменили пол. По ее словам, они нуждаются в психологической поддержке.

Госдума одобрила поправки о повышении предельного возраста пребывания в запасе

Госдума России поддержала поправки о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе некоторых категорий граждан, имеющих воинские звания, передает телеграм-канал РИА Новости.

Согласно документу, срок нахождения в резерве будет зависеть от разряда обладателя воинского звания. Первый разряд будет находиться в резерве до 40 лет, второй — до 50, а третий — до 55 лет. Речь идет о находящихся в запасе солдатах, матросах, сержантах, старшинах, прапорщиках и мичманах.

Помимо этого, документ увеличивает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Так, для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

При этом предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.

Кремль ответил на вопрос о статусе ЧВК в России

Вопрос о статусе частных военных компаний в России будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала». Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Телеграм-канал ТАСС собрал заявления Дмитрия Пескова:

• Вопрос о статусе частных военных компаний будет рассматриваться, но пока что ЧВК «Вагнер» как юрлицо «не существует и не существовала»;

• Формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определен, продолжаются обсуждения;

• В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом, но он может быть организован при необходимости;

• Враг не оставляет попыток нанесения ударов, но все российские системы ПВО работают эффективно;

• Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерал-майора Ивана Попова;

• Опасения экспертов насчет закона о смене пола чрезмерны, нюансы уже были проработаны в парламенте;

• До истечения срока зерновой сделки РФ дополнительно проработает свои дальнейшие действия;

• Кремль считает несправедливым отсутствие приглашения от МОК для россиян и белорусов на Олимпиаду в Париже;

• РФ продолжит, в том числе в контактах с МОК, отстаивать право своих спортсменов выступать на международных соревнованиях;

• Песков согласен с оценкой Премьер-министра Венгрии Орбана, что политика США способствует затягиванию конфликта на Украине. Именно США постоянно подвигают Украину воевать до последнего украинца и продвигают поставки Киеву все новых вооружений;

• Формирование властями РФ ряда условий для иностранцев для выхода из российского бизнеса — это ответные меры.

Россия закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Его открыли в 2012 году для развития российско-польских отношений и расширения контактов между гражданами двух стран.

Однако сейчас, отмечают в Правительстве, Польша демонстрирует недружественные действия антироссийского характера. В частности, происходит незаконное изъятие дипломатической недвижимости РФ, существенно сокращено дипломатическое присутствие нашей страны в Польше.

С августа 2023 года в России можно будет рассчитаться цифровым рублем

Телеграм-канал Государственной Думы разъясняет, что предлагают законы, о которых так много пишут в интернете?

• Платежи могут осуществляться наличными и безналичными деньгами, а также цифровым рублем.

• Эта новая форма денег будет обращаться в информационной системе Банка России. ЦБ РФ будет следить за безопасностью переводов и их надежностью.

В Татарстане на зарядные станции для электрокаров до 2026 года выделят 377,8 млн рублей

Предполагается, что к 2024 году в Татарстане установят 221 электрозарядную станцию, к 2025 — 228 и к 2026 году их количество возрастет до 235 станций.

По состоянию на 1 января в Татарстане зарегистрирован 451 электромобиль, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.