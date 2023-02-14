Обзор: Главное к вечеру 14 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

День Святого Валентина как праздник всех влюбленных воспринимают только 26% россиян

День Святого Валентина как праздник всех влюбленных воспринимают 26% россиян. Причем среди людей в возрасте 18-24 лет таких оказалось около половины, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В свою очередь, почти три четверти россиян (71%) не считают для себя этот день праздничным, среди респондентов 45-59 лет эта доля составляет 82%. 3% участников опроса не определились со своим мнением по данному поводу, отмечают социологи.

Пусть сами разбираются: Песков ответил на вопрос о сбитых объектах над США

Вашингтону лучше самостоятельно разобраться в истории со сбитыми воздушными объектами. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«А что касается этой истории с шарами, которой сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, наверное, вряд ли можно здесь на кого-то пенять. Лучше, чтобы американцы сами с этой историей разбирались», — заметил представитель Кремля.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал ТАСС.

• Участие иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины не способно изменить ход спецоперации, это лишь все затянет;

• МЧС РФ демонстрирует филигранную работу, мы все гордимся спасателями;

• Спасатели РФ провели работы после землетрясений в Турции и Сирии как всегда профессионально, героически и результативно;

• В Кремле не говорят, планируется ли привлекать крупный бизнес к обеспечению нужд спецоперации;

• НАТО является враждебной организацией, которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить вовлеченность в конфликт вокруг Украины;

В турецком отеле произошла драка между российскими и украинскими футболистами

В турецком отеле под Антальей вчера вечером произошла между российскими и украинскими футболистами.

Сначала между игроками ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай» из Ужгородского района происходили словесные перепалки, которые потом переросли в столкновение.

Ярославских футболистов осмотрел врач. Среди повреждений — рассечение губы, перелом пальца на ноге и подозрение на ушиб ребер.

Гендиректор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков сообщил, что российская команда приняла «добровольное решение» о переселении в другую гостиницу, информирует телеграм-канал «Коммерсанта».

Корейский суд разрешил пропустить в страну двух из пяти россиян

Корейский суд разрешил пропустить в страну двух из пяти россиян, которые уже четыре месяца живут в аэропорту Инчхон (Сеул). Они уехали из России еще осенью, однако Минюст Республики Корея отказывался предоставлять им статус беженца.

О группе россиян, живущих в аэропорту Инчхон (Сеул) в ожидании разрешения на въезд, стало известно в январе. Отказ в предоставлении статуса беженца россиянам объяснялся тем, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для этого. Южнокорейские правозащитники, однако, настаивали, что россияне являются «политическими беженцами, которым грозит преследование».

Одному из них суд во въезде в страну отказал, по еще двум решение пока не принято, сообщает телеграм-канал РБК.

Аферист из Камеруна продал в Москве «волшебную черную бумагу» за 23 тыс. долларов

Аферист из Камеруна продал в Москве «волшебную черную бумагу», которая якобы превращается в реальные деньги. Заработал он на этом 23 тыс. долларов (около 1,7 млн рублей), пишет ЧП Россия.

Жертву мошенник нашел в мессенджерах и пообещал приумножить состояние. На видео продемонстрировал «волшебство»: как оказалось, покрасил настоящие купюры черной краской, а затем смыл ее.

При личной встрече мошенник отдал потерпевшему нарезанные листы обычной черной бумаги и пообещал, что через 40 минут они превратятся в банкноты. Камерунца задержали, возбуждено уголовное дело.

В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы

Законопроектом предлагается «вместо 8 марта установить новый государственный праздник и официальный выходной 25 февраля — День украинской женщины».

Дата выбрана в честь дня рождения поэтессы Леси Украинки, передает телеграм-канал «Смотри».

Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения поэта Тараса Шевченко.

«НЛО» над Китаем больше всего похоже на тепловые ловушки

Замеченные над Китаем светящиеся шары больше всего похожи на тепловые ловушки, выпущенные военным самолетом, летящим на большой скорости, рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

Он обратил внимание на линейность вспышек и их постепенное затухание, что как раз похоже на ложные тепловые цели. По словам Леонкова, это могли быть какие-то учения или испытания военной техники.

Ранее «НЛО» заметили над Китаем: о неопознанных светящихся шарах в соцсетях сообщили жители провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией.

Власти отметили, что никаких оповещений об учениях не было, и призвали не беспокоиться.

«Связной» намерен инициировать банкротство

«Сеть Связной» намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве, пишет телеграм-канал «Ведомости».

Среди кредиторов указаны Совкомбанк, Альфа-банк, «Мерлион», «РБ Факторинг», «Вымпелком».

Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках, а не кисти целиком

Фигуристу Роману Костопарову удалили несколько пальцев на обеих руках. Отмечается, что сообщения об ампутации кистей неправда, передает телеграм-канал RT.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию 10 января. Спортсмен находился в тяжелом состоянии. Его пришлось ввести в медикаментозную кому и подключить к аппарату ЭКМО. 7 февраля сообщалось, что врачи провели операцию по ампутации обеих стоп.

В Кировском районе Казани произошел крупный пожар

Причиной сильного задымления в Кировском районе стал пожар в складском помещении с резинотехническими изделиями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о пожаре поступило в 12:00. Черное облако дыма было видно почти со всех частей города.

Выяснилось, что горит складское помещение с резинотехническими изделиями по ул. Архангельская, 14, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.