Обзор: Главное к вечеру 14 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Песков: Присоединение Чернигова и Одессы к РФ будет зависеть от выбора граждан

Вопрос о возможности присоединения Чернигова и Одессы будет зависеть от выбора граждан, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Первоочередной же задачей, по его словам, является защита людей Донбасса, пишет «Раньше всех. Ну почти». Ситуация в Донецке непростая, спецоперация продолжается, добавил официальный представитель Кремля.

Еще из заявлений Пескова:

• В письменном виде послания президента Федеральному собранию не бывает. Его оглашение, возможно, пройдет в следующем году, призываю не гадать;

• Встреча Владимира Путина с главами новых регионов до конца года запланирована, о сроках сообщим позже;

• О возможности новогоднего перемирия по инициативе Киева: никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет в повестке дня;

• Путин в этом году не планирует участвовать в хоккейном матче на Красной площади;

• Комплексы ПРО Patriot, «безусловно», станут законной целью ВС РФ в случае их поставок Киеву.

Права татарстанских участников спецоперации намерены расширить

Власти Татарстана намерены закрепить на законодательном уровне право мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине, на бесплатную юридическую помощь, передает телеграм-канал «Оперштаб Татарстана».

С такой инициативой в парламент республики обратилась региональный омбудсмен Сария Сабурская, которая получала большое количество жалоб от мобилизованных.

Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин

Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина — гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Об этом сегодня сообщает телеграм-канал «Смотри».

На Собчак подали в суд за неуплату 3 млн рублей за установку каминов в доме

Иск о взыскании задолженности в размере 3 млн рублей за установку каминного оборудования в доме подали к телеведущей и журналисту Ксении Собчак, информирует телеграм-канал «Ведомости».

В иске уточняется, что согласно договору было необходимо установить, настроить и ввести в эксплуатацию камин на веранде, в спальне и в гостиной. В исковом заявление отмечено, что ответчик внес предоплату, после чего работы были выполнены, однако позднее остальная сумма не была перечислена и образовались задолженность и пеня.

Совфед одобрил закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году

По сравнению с 2022 годом МРОТ в следующем году должен вырасти на 6,3 %. На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей, пишет RT на русском.

«Соллерс» начал продажи двух легких коммерческих автомобилей под своим брендом — Argo и Atlant

Как уточняется в сообщении компании, цены на Sollers Argo стартуют от 2,5 млн рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем.

Стоимость Sollers Atlant начинается от 2,9 млн рублей за цельнометаллический фургон короткой базы и средней крыши с дизельным двигателем, сообщает телеграм-канал «Еду в Татарстан».

Whoosh объединился с исполнительным комитетом Казани

Вместе они создадут рабочую группу. Ее задача будет заключаться в составлении плана и модернизации работы в сфере кикшеринга, пишет «В Казани поймут».

С марта 2023-го года в ПДД учтут правила проезда на электросамокатах. И да, кстати, Казань стала первым городом, который готов модернизировать законодательство и формировать правила работы кикшеринга (по крайней мере, на региональном уровне).

В Казани планируют оцифровать все муниципальные услуги

Год цифровизации подходит к концу, а развитие темы продолжается. В 2023 году в Казани хотят оцифровать все муниципальные услуги, сократить срок их оказания, а также создать 3D-модель города и интегрировать смежные системы в одну. Планами поделился мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает телеграм-канал By Kazan.

На сегодняшний день 66 из 98 муниципальных услуг предоставляются в электронном виде.

Создан сервис «Городская аналитика», в котором собрана информация по сфере ЖКХ, автомобилизации, численности жителей и концентрации земляных работ.

По словам Метшина, работы проводятся для удобства населения и представителей бизнеса.

В преддверии новогодних праздников украшают станции Казанского метрополитена

На станциях метро запустили новогодние аудио-поздравления, которые сопровождаются музыкальными композициями из современного репертуара, а также песни, знакомые с детства, несущие приятную атмосферу и новогоднее настроение.

Кроме того, на станциях метрополитена продолжаются ремонтные работы. Среди обновляемых станций – «Аметьево», «Проспект Победы», «Дубравная» и «Авиастроительная», сообщает МУП «Метроэлектротранс».