Обзор: Главное к вечеру 13 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин: Уехавшие из России негодяи живут безбедно благодаря нашей стране

Вячеслав Володин предложил ввести в УК РФ конфискацию имущества за действия, попадающие под реабилитацию нацизма, экстремизм и дискредитацию ВС.

Находясь за границей, уехавшие из России сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счёт российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров, заявил Вячеслав Володин.

«В этой ситуации правильно будет дополнить соответствующие статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесённый ущерб», — пояснил в своем телеграм-канале спикер Госдумы.

Минниханов и Шаймиев прилетели в Уфу на прощание с Муртазой Рахимовым

Минтимер Шаймиев на церемонии прощания с Муртазой Рахимовым начал речь по-башкирски, передает телеграм-канал «Башкирский Снег».

«Уважаемые братья, представители народа Башкортостана! Мы понесли большую утрату», — сказал Шаймиев.

«Долгие годы мы работали с ним параллельно. И соревновались, и ревновали, и спорили, но общий язык находили. Хотя с ним и со мной общий язык находить непросто бывало. Работа есть работа. Мы присматривались друг к другу иногда с ревностью, но с присущим нашим многонациональным народам уважением», — Минтимер Шаймиев.

Президент РФ Владимир Путин также прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым главой Башкортостана Рахимовым.

Бывший президент Башкортостана ушел из жизни вечером 11 января. Ему было 88 лет. Последние дни жизни он провел в госпитале ветеранов войн в Уфе.

Внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года

Хотя сам Владимир Путин еще не объявлял об участии в президентской кампании 2024 года, внутриполитический блок Кремля уже начал к ней подготовку, исходя из того, что выборы пройдут в запланированные сроки и при участии действующего главы государства, рассказывают источники «Ъ», близкие к администрации президента (АП).

По их словам, представители администрации недавно проводили соответствующие консультации с экспертным сообществом. Пока проработка носит предварительный характер: четких контуров идеологической составляющей еще нет, хотя предполагается, что она будет основываться на теме единства.

Депутаты Госдумы вновь подняли вопрос о мобилизации многодетных отцов

Отсрочка от призыва многодетных отцов, у которых есть трое детей, для участия в спецоперации на Украине отменена, так как мобилизация в России завершена. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

Позднее эту информацию опроверг секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется. Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Чемпионка России по хайдайвингу Лейла Салямова погибла в Карелии

Российская хайдайверша Лейла Салямова погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Карелии в возрасте 23 лет. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики Татарстан.

Трагедия случилась в четверг, 12 января. 23-летняя россиянка является чемпионкой страны по хайдайвингу 2021 года, сообщает телеграм-канал СпоRT.

Госдума рассмотрит законопроект о запрете калечащих операций для животных

Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

Наиболее популярными такими операциями среди владельцев животных считаются ампутация фаланг пальцев кошек для удаления когтей («мягкие лапки»), подрезание или прижигание голосовых связок собакам, удаление клыков.

Во многих западных странах калечащими также считаются купирование ушей и хвоста у собак. Некоторые государства запретили эти процедуры.

В России владельцы собак с недавних пор начали отказываться от подрезания ушей и хвостов питомцев.

Законопроект с запретом калечащих операций животным уже вносили в Госдуму в 2021 году. Тогда правительство посчитало, что необходимости в его принятии нет, так как негуманные процедуры и так будут считаться жестоким обращением с животными, информирует телеграм-канал «Ведомостей».

На Алтае инспектор природного парка впервые в России снял на видео четырех снежных барсов

Случай уникален втройне, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы.

«Во-первых, в России в дикой природе в принципе никто и никогда не снимал четырех снежных барсов ни смартфоном, ни обычной камерой. Во-вторых, четыре котенка в выводке снежных барсов — большая редкость.

Обычно самки ирбисов приносят два-три котенка. Поэтому такой выводок даже автоматическими камерами зафиксировать сложно. В-третьих, встретить невероятно редкого и скрытного зверя в дикой природе почти невозможно. В России таких встреч мало. А тут инспектор не только нос к носу столкнулся в горах с четырьмя снежными барсами, так еще и успел снять видео выводка», — цитирует телеграм-канал ТАСС слова Александра Карнаухова, координатора проектов Всемирного фонда дикой природы.

Минпросвещения собирается учить школьников играть в лапту

Телеграм-канал РИА Новости передает, что образовательный курс по игре в лапту разработан для учащихся с 1-го по 11-е классы, он будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал «Мисс вселенная»

Уроженка Оренбурга и «Мисс Россия-2022» Анна Линникова вышла в полуфинал 71-го конкурса красоты «Мисс вселенная». Она стала одной из 16 победительниц предварительной стадии соревнования, пишет телеграм-канал RT.

Наиболее эффектным стал показ национальных костюмов, где Линникова представила «Корону Российской империи» — платье из шелкового бархата с жемчугом и полудрагоценными камнями, созданное в сотрудничестве с Эрмитажем.

В возрасте 54 лет умерла Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса Пресли

Лизу Мари Пресли госпитализировали после остановки сердца. Она была единственной наследницей своего отца, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».