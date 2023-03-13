Обзор: Главное к вечеру 13 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Система ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом, пострадала одна женщина

Над Белгородским районом Белгородской области и самим Белгородом сегодня утром российская система противовоздушной обороны сбила четыре ракеты. Пострадала одна местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Уже известно об одной пострадавшей. Бригада скорой медицинской помощи выехала на место. Также есть повреждения от обломков ракет в 2 частных домовладениях», — написал губернатор.

По словам Гладкова, на место выехал «глава Белгородского района Владимир Перцев вместе с оперативными и аварийными службами».

Позднее руководитель области уточнил, что «женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу». У пострадавшей нет открытой раны, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Российские войска перешли в наступление в районе Авдеевки под Донецком

Российские войска перешли в наступление под Донецком, создав потенциальную угрозу окружения украинских сил, удерживающих соседний город Авдеевку. Об этом сообщает пророссийский телеграм-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на украинские источники.

«Авдеевский отрезок — к сожалению, россиянам удалось зайти и закрепиться в Красногоровке и южнее в сторону Каменки. Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», — пересказывает канал оценку ситуации одним из украинских обозревателей.

По мнению другого аналитика, «особенно усилились штурмы севернее линии Опытное — Водяное, у ВС РФ фиксируются тактические успехи».

Стоит отметить, что выведенное в начале марта из Бахмута (Артемовска) украинское подразделение «Птицы Мадьяра» теперь действует именно на авдеевском направлении. Информацию об этом, появившуюся на российских ресурсах, подтвердил в своем телеграм-канале его командир.

Песков счел «нелепым курьезом» идею переименовать РФ в Московию

Россия останется Россией, несмотря ни на какие предложения по переименованию ее в Московию. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это, наверное, относится к нелепым курьезам, подобные сообщения и подобные решения. Много было таких шуток на этот счет, не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать», — заметил пресс-секретарь Президента России.

Телеграм-канал «ТАСС» собрал главное из заявлений Дмитрия Пескова:

• Поставленные Россией цели на Украине сейчас можно достичь только военным путем;

• Пескову пока нечего сказать насчет возможного визита Си Цзиньпина в Москву, Кремль проинформирует об этом своевременно;

• Кремль сообщит, когда появится понимание по визиту Асада в Россию;

• Песков не исключил, что Путин поедет на саммит G20 в Индии, но решение пока не принималось;

• Пока нет никаких предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло;

• Кремль обеспокоен ухудшением ситуации вокруг Киево-Печерской лавры и считает недопустимым такое отношение к представителям церкви;

• Песков назвал «элементом политизации» вручение премии «Оскар» фильму о Навальном;

• Кремль приветствует любые шаги Ирана и Саудовской Аравии, способствующие понижению напряженности в регионе;

• Кремль не комментирует сообщения СМИ о присоединении Индии к потолку цен на нефть;

• Формат G7 не отражает всю мировую экономику, Москва ориентируется на G20 и БРИКС;

• Песков не считает возможным комментировать характеристики немецких танков Leopard.

В Госдуму внесен законопроект о повышении призывного возраста с 18-27 до 21-30 лет

Он предусматривает переходный период до 2026 года, передает телеграм-канал Госдумы РФ.

В период с 1 января по 31 декабря 2024 года призыву на военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 до 30 лет.

В Новой Москве снова заметили неизвестный летательный аппарат

Он летел к АЗС «Татнефти» на Калужском шоссе, сообщает телеграм-канал «ЧП Россия».

По некоторым данным, о светящемся объекте в воздушном пространстве сообщил наряд полиции, который ночью патрулировал район.

По наблюдениям сотрудников, аппарат двигался на низкой высоте в сторону заправки, а через некоторое время вернулся обратно и улетел в направлении Михайлово-Ярцевского поселения.

Cервисы хотят обязать уведомлять об оплате за подписку через push-уведомления

До конца весенней сессии в Государственную Думу будет внесен законопроект, в случае принятия которого интернет-сервисы окажутся вынуждены уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем, передает телеграм-канал «Ъ».

Новые нормы разрабатывались год, и исходно предполагалось, что уведомления должны будут включать возможность моментальной отписки. Из-за опасений индустрии, что механизм приведет к оттоку подписчиков, законопроект смягчили, но даже его новая версия не устраивает участников рынка.

Список товаров для параллельного импорта пополнился IKEA, YSL и Zanussi

Мебель и товары для дома компании IKEA, а также игрушки и детские товары Hasbro, Mattel, Logitech и Nintendo включены в список для поставок в Россию по параллельному импорту, пишет телеграм-канал «Известия».

«Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren)», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации Минпромторга, изменения связаны как с дополнением списка товаров ушедшими брендами, так и с исключением некоторых марок, возобновивших поставки в Россию.

«<...> стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей», — также подчеркнули в министерстве.

По прогнозу источника издания в одном из маркетплейсов, быстрее всего на полках появится одежда Tommy Hilfiger — товары бренда, по его мнению, поступят в продажу сразу после вступления приказа в силу. А вот технику и игрушки, а также товары IKEA можно будет найти в продаже с конца мая — начала июня.

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар»

Лучшим фильмом назвали «Всё везде и сразу». Снявшие его Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт взяли «Оскар» за режиссуру. Награды получили трое актеров фильма: Мишель Йео (лучшая актриса), Джейми Ли Кёртис и Ке Хюи Куан (лучшие роли второго плана).

Лучшим актером назвали Брендана Фрейзера («Кит»), лучшим мультфильмом — «Пиноккио Гильермо дель Торо». Статуэтку также завоевал документальный фильм «Навальный», пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

С самого утра в Казани наблюдались 9-балльные пробки

Причиной пробок стали сильный дождь и туман. Дождь настолько залил город, что образовались не проезжаемые глубокие лужи. Цены на такси, как и ожидалось, сразу резко подскочили.

Также известно, что движение трамваев 3, 5, 5а приостановили из-за скопления воды на путях. Вагоны не ездили на участке от улицы Глазунова до железнодорожного вокзала, ограничение коснулось улиц Авангардная, Кулагина, Тукая.

Сегодня ночью в Казани начинается ямочный ремонт дорог. В нынешних погодных условиях ремонт будет проводиться с использованием литого асфальта, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут».