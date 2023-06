Обзор: Главное к вечеру 13 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Минобороны России подписало контракты еще с семью подразделениями добровольцев

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса и Минобороны РФ подписали контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале МО РФ.

«В рамках реализации приказа министра обороны РФ [Сергея Шойгу] об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций состоялось очередное подписание контрактов между Минобороны России и командирами формирований добровольческого корпуса», — сказано в сообщении военного ведомства..

Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря

Президент России Владимир Путин подписал закон об объявлении недействительным соглашения с Украиной по сотрудничеству в Азовском море и Керченском проливе, пишет телеграм-канал «Известия».

Напомним, законопроект о денонсации договора с Украиной был внесен российским лидером на рассмотрение Госдумы в конце мая, нижняя палата российского парламента приняла его 1 июня.

Росавиация напомнила о штрафах до 50 тыс. рублей за несанкционированный запуск дрона

Штрафы для физических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей грозят за несанкционированный запуск дрона в России, а если при этом кто-то пострадал или погиб — до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации о внедрении, применении и безопасном использовании БВС в гражданской авиации.

При этом отмечается, что вопрос об определении ответственности в случае несанкционированного использования дрона и других подобных действий не входят в компетенцию Росавиации.

РЖД назначит дополнительные поезда «Сапсаны» c 13 по 18 июня

Поезда будут курсировать на маршруте Санкт-Петербург — Москва в связи с проведением Петербургского международного экономического форума, пишет телеграм-канал «Смотри».

Дополнительные «Сапсаны» вводятся для удовлетворения повышенного спроса на поездки.

В частности, назначаются поезда № 774 Москва-Петербург 13, 15 и 16 июня, № 786 Москва-Петербург 17 и 18 июня, а также № 763 Петербург-Москва 17 июня, № 767 Петербург-Москва 17 и 18 июня.

Ильсур Метшин покинул первую строчку в рейтинге среди чиновников Татарстана

Работа региональных мусорных операторов, зимнее содержание дорог, помощь участникам СВО и их семьям стали одними из самых основных факторов, которые повлияли на медиа-жизнедеятельность чиновников Татарстана в первом квартале этого года. Общая тенденция такова, что внешние информационные факторы по своему влиянию, уступили место внутренним.

По итогам первого квартала 2023 года пятерка лидеров рейтинга медиа-эффективности сложилась следующая.

Рейтинг публикует «Аппаратная».

• Илдус Нафиков — прокурор РТ

• Ильсур Метшин — мэр Казани

• Наиль Магдеев — мэр Набережных Челнов

• Валерий Липский — руководитель Следственного управления СКР по РТ

• Артем Хохорин — глава МВД РТ.

Пятерка самых медиа-НЕэффективных руководителей в Татарстане по итогам первого квартала 2023-го следующая:

• Фаил Камаев — глава Тукаевского района РТ

• Василий Кудряшов — начальник Госжилинспекции РТ

• Марсель Шайдуллин — глава Азнакаевского района РТ

• Азат Мубаракшин — глава Ростехнадзора по РТ

• Рамис Сафиуллов — глава Тетюшского района РТ.

Власти Казани назвали победителя голосования по выбору объектов благоустройства

Вторая очередь бульвара по улице Серова стала победителем голосования по выбору объектов благоустройства на 2024 год.

Всего за это общественное пространство отдали голос почти 112 тыс. казанцев. Вторым в списке стало общественное пространство у озера Большое Чайковое. Третьим — свой вариант.

«Это только первые полученные результаты. Мы обязательно подробнее изучим все данные и, конечно, ваши предложения в категории „свой вариант“», — сообщается в телеграм-канале «Парки и скверы Казани».

Выбор объектов продлился с 15 апреля по 30 мая, голосование проводилось в сервисе «Опросы жителей Республики Татарстан» портала госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ».

Мэрия введет абонементы на городской паркинг в Казани

Предполагается, что абонемент на месяц в Вахитовском районе Казани будет стоить 12 тыс. 835 рублей, на год — 110 тыс. 11 рублей. В два раза меньше стоит припарковаться в остальных частях Казани.

Также у автомобилистов будет возможность арендовать парковочное место сразу во всех районах города. В этом случае в месяц придется платить 25 514 рублей, а в год — 218 691 рубль, пишет телеграм-канал Tatarstan Republic.

Маккартни анонсировал выход «последней пластинки» The Beatles

Пол Маккартни анонсировал выход последней песни The Beatles, записанной с помощью искусственного интеллекта.

О том, что новый сингл выйдет в этом году, музыкант рассказал в интервью радиостанции Би-би-си.

Маккартни не стал говорить, о какой именно песне идет речь, однако Би-би-си предполагает, что это записанная Джоном Ленноном в 1978 году Now and Then.

Почти через 15 лет после того, как Леннон был убит в Нью-Йорке в декабре 1980 года, его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, помеченные «Для Пола». Среди них были композиции Free as a Bird и Real Love, которые вышли в качестве отдельных синглов в 1995 году. Вокал Леннона с кассеты удалось свести с музыкальной темой, которую вместе доработали Пол Маккарти, Ринго Старр и Джордж Харрисон, и их голосами, передает телеграм-канал «ТАСС».