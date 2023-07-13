Обзор: Главное к вечеру 13 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Басманный суд заочно арестовал Владимира Милова по делу о фейках об армии

Суд в Москве заочно арестовал политика Владимира Милова* на два месяца по делу о фейках про российских военных, сообщает Telegram-канал «Ведомости».

Сам Милов с весны 2021 года живет за границей. По данным «Медиазоны»*, его обвиняют в дискредитации армии по мотивам политической ненависти за ролик на канале «Навальный Live».

По данным на конец января 2023-го, в России заочно велось расследование уголовных дел о военных фейках в отношении примерно 30 уехавших из страны россиян, писали ранее СМИ.

*В России признан(а) иностранным агентом.

Трансгендера из Орловской области задержали за госизмену

Трансгендера из Орловской области, «изменившего половую принадлежность с женщины на мужчину», задержали за госизмену. Видео задержания публикует Telegram-канал РИА Новости.

В ФСБ утверждают, что ЛГБТ-активист и волонтер «ОВД-Инфо»* перевел деньги на помощь ВСУ.

*В России признан(а) иностранным агентом.

В Курской области задержали россиян, собиравших сведения для Украины

В Курской области силовики пресекли деятельность россиян, подозреваемых в передаче Украине сведений об объектах Минобороны РФ.

Эти сведения, по данным правоохранителей, могли быть использованы для проведения диверсий, ударов высокоточным оружием и беспилотниками в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники, передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Во втором чтении Госдумой принят законопроект о запрете смены пола

Важные поправки — усыновителями или опекунами не смогут становиться лица, изменившие пол.

Кроме того, если одним из супругов будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола, то брак будет аннулирован.

Третье чтение намечено на завтра, 14 июля, сообщается в Telegram-канале Госдумы.

Переводы из России в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

В мае 2023 года общий объем переводов из России в Грузию, Армению, Казахстан и Кыргызстан в годовом выражении сократился впервые с марта 2022 года, когда такие транзакции стали популярны на фоне отъезда россиян из страны и карточного туризма, показали расчеты РБК на основе данных центробанков этих стран.

Сокращение составило 33%, объем отправлений упал до 626 млн долларов. На протяжении 13 месяцев до этого он стабильно рос, сообщает Telegram-канал РБК.

Нынешний перелом объясняется тем, что часть уехавших россиян уже вывела те накопления, которые хотели, часть вернулась в Россию, а у некоторых деньги не принимают иностранные банки.

Огонь уничтожил 41 дом в уральской деревне Шайдуриха

Борьба с сильным пожаром в уральской деревне Шайдуриха продолжается. На 12.00 по Москве в результате бедствия есть погибший и двое пострадавших. Ранее сообщалось, что огонь уничтожил 41 дом.

Кадры, отражающие масштаб бедствия, сняли с вертолета. Их публикует Telegram-канал газеты «Известия».

Ильгиз Гилазов назначен председателем Конституционного совета Татарстана

Членами совета также стали Роман Гафаров и Эльмира Мустафина. Решение было принято на 45-м заседании Госсовета РТ VI созыва, передает Telegram-канал «Татмедиа».

«Совет будет состоять из трех членов, включая председателя. Одного кандидата назначит Раис Татарстана, а двух оставшихся — Председатель Госсовета РТ. Они будут замещать государственные должности и осуществлять полномочия на профессиональной постоянной основе», — сказал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Минниханов вспомнил, как работал в райпо в районах Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился воспоминаниями о работе в районных потребительских обществах. Об этом он рассказал подписчикам своего Telegram-канала.

Руководитель республики напомнил, что несколько дней назад в Казани был открыт памятник автолавке, посвященный 155-летию со дня образования первых потребительских обществ в Татарстане.

«Часть моей жизни связана с районным потребительским обществом, я работал в райпо в Сабинском, Арском районе. Всегда тепло вспоминаю эти годы. Всех причастных с праздником!» — говорится в сообщении. В завершение руководитель Татарстана на татарском языке поблагодарил потребкооперативы за важную и нужную работу («Мөһим һәм кирәкле эшегез өчен рәхмәт!»).

Деятельность Рустама Минниханова была связана с райпо в 1983–1990 годах. Так, с 1983 по 1985 годы он был заместителем председателя правления районного потребительского общества Сабинского района, а в 1985–1990 годах — председателем правления районного потребительского общества Арского района.

В казанском ЖК «Салават Купере» построят новую школу

В жилом комплексе «Салават Купере» в Казани построят школу на 1501 место в квартале 13-го жилого района. Привлечь на эти цели из бюджета республики планируется 934 млн 521 тыс. рублей.

Подрядчику предстоит выполнить на эти средства строительно-монтажные, установить оборудование, благоустроить прилегающую к школе территорию, в том числе — восстановить прилегающие к ней зеленые насаждения, сообщает Telegram-канал Tatarstan Republic.

МТС вводит с 27 июля комиссию 1% при пополнении счета телефона, домашнего интернета и ТВ

Таким образом, при пополнении баланса на 500 рублей будет удержано 5 рублей. С 1 февраля, поясняет МТС, действуют обновленные условия пополнения счета: так, в зависимости от способа оплаты услуг связи может быть удержана комиссия не более 1% от суммы платежа. 1% распространяется на оплату картами в приложении, на сайте, а также в некоторых партнерских сервисах, а комиссия 0,4% — при оплате СБП.

Комиссия не взимается, если пополнение выполнено при помощи автоплатежа МТС или автоплатежа любого банка, а также при пополнении в магазинах МТС или же картой МТС банка, сообщает Telegram-канал ТАСС.

Певица МакSим призналась, что борется с алкогольной зависимостью

В 2021 году певица МакSим впервые публично призналась, что пыталась решить свои проблемы на личном фронте с помощью алкогольных напитков. Спустя время у певицы развилась пагубная привычка, которая привела к попаданию в реанимацию. В какой-то момент артистка смогла начать вести здоровой образ жизни, но из-за плотного графика снова стала употреблять спиртные напитки. Сегодня в своих социальных сетях МакSим призналась, что борется с алкогольной зависимостью.

По словам МакSим, апогеем стало скандальное выступление в Сочи. Тогда певица прибыла на концерт в тяжелом состоянии из-за перегруженного графика. Она решила, что сможет взбодрить себя с помощью алкоголя, однако стало еще хуже, что привело к срыву выступления. Исполнительница до сих пор сожалеет, что так и не сумела дать полноценный концерт, пишет Telegram-канал Татарстан News.

«Пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра», — делится певица МакSим.

Дети-сироты участников спецоперации из Татарстана получат преимущественное право в получении жилья

Законопроект приняли депутаты на 45-м заседании Госсовета РТ VI созыва. Он предусматривает преимущественное право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимающих участие в спецоперации, на обеспечение жилыми помещениями перед другими лицами, относящимися к категории детей-сирот.

Проект закона направлен на повышение социальных гарантий для детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Мобилизация в Татарстане».