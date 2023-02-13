Обзор: Главное к вечеру 13 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Минобороны России показало захват опорного пункта ВСУ в лесу

Сегодня группа российских десантников обнаружила и ликвидировала взводный опорный пункт ВСУ. В захвате принимало участие десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы на боевых машинах БМД-2К-АУ, БМПТ «Терминатор» и БТР-Д с зенитно-артиллерийской установкой ЗУ-23. Кадрами их работы поделилось Минобороны РФ.

Сблизившись с местом дислокации противника российские военные открыли по нему шквальный огонь. «Действуя профессионально, решительно и слаженно, воины крылатой пехоты с ходу овладели оборонительными позициями неприятеля, уничтожив большое количество личного состава ВСУ и захватив трофейное вооружение», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Команда спасателей из России спасла человека из-под завалов в Турции спустя более 160 часов

Команда спасателей из России, Беларуси и Киргизии спасла человека из-под завалов в Турции спустя более 160 часов после землетрясения, передает телеграм-канал ТАСС.

«На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения», — сказали в пресс-службе МЧС.

В МЧС добавили, что более 4 часов длилась операция по извлечению мужчины из-под завалов. «Работы проводились в темное время суток, с риском для жизни при возможном обрушении конструкций», — добавили в ведомстве.

Волынец назвала Басту, МакSим и Крида «пособниками сатанизма»

Ирина Волынец заявила в своем телеграм-канале, что наставники «Голос.Дети» — «сомнительной сексуальной ориентации и вокальных данных, с жутким наколками, мужчины с накрашенными ногтями и уж точно совсем недетским репертуаром».

«Эту передачу смотрят миллионы детей, участники съезжаются со всей России, зрители голосуют, переживают. Какое сознание закладывают шоу с подобными наставниками? Вместо воспитания в детях прекрасного и доброго, они дезориентируют их и подталкивают к пропасти. Особенно неуместен такой контент на фоне СВО, когда мы противостоим античеловеческим ценностям западного мира, наши мужчины жертвуют собой», — утверждает детский омбудсмен.

Теперь она намерена обратиться в полицию с жалобой.

Помощника главы Чечни пытались отравить

Помощника главы Чеченской Республики, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова пытались отравить, рассказал в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом.

Алаудинов, как сообщил Кадыров, понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху, и вовремя принял меры. Командир «Ахмата» и его адъютанты обработали руки и промыли носовую полость, уточнил глава Чечни.

Алаудинова и его адъютантов отправили в медсанбат, где врачи оказали им своевременную помощь. Один из медиков оказался профессиональным токсикологом, написал глава республики, подчеркнув, что тяжелых последствий для пострадавших удалось избежать.

Песков: Безопасность Путина обеспечивается с учетом всех рисков

Президент России Владимир Путин не планирует никакого снижения уровня публичности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что безопасность главы государства и всех первых лиц обеспечивается на нужном уровне.

Так Песков, в частности, прокомментировал публикации зарубежных СМИ о том, что якобы американские военные «вербуют боевиков» для совершения терактов на территории России и стран СНГ.

Другие заявления Дмитрия Пескова 13 февраля собрал телеграм-канал «Коммерсанта»:

О призыве американцев не посещать и покинуть РФ: «Слышим не первый раз, это не новация».

Украинская делегация весной покинула переговоры с РФ и ушла со связи по команде сверху.

О том, предлагал ли Порошенко забрать Донбасс: «Без комментариев, но ни один режим не действовал бы так в отношении нужных территорий».

Россия не оказывает давления на Дамаск в гуманитарных вопросах, постоянно в контакте и оказывает помощь в ликвидации последствий землетрясения.

На станции метро «Кремлевская» планируется запустить два эскалатора

Об этом было заявлено сегодня на деловом понедельнике в мэрии Казани. Оба экскалатора не работали с 2005 года, фактически с момента запуска метрополитена, сообщает Tatarstan Republic.

В городских автобусах Казани установят ограничители скорости

В городских автобусах Казани установят ограничители скорости, которые не позволят водителям разгоняться свыше 55 километров в час, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

Установка системы будет произведена в тестовом режиме, по результатам которого будет рассмотрен вопрос о распространении системы на весь общественный транспорт.

Зарипов и Евсеев не поехали с «Ак Барсом» на выездные матчи с «Адмиралом» и «Амуром»

«Ак Барс» объявил состав на выездные матчи против «Адмирала» во Владивостоке и «Амура» в Хабаровске. Команда Зинэтулы Билялетдинова проведет 14 и 16 февраля игры во Владивостоке, а 18 и 19-го февраля в Хабаровске, передает телеграм-канал «ТИ спорт».

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Вячеслав Пекса.

Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Даниил Журавлёв, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артём Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Артём Лукоянов, Кирилл Панюков, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семёнов, Семён Терехов, Вадим Шипачёв.

Минниханов принял участие в открытии мемориальной доски Федору Шаляпину в Казани

Сегодня, в день 150-летия со дня рождения великого русского оперного певца Федора Шаляпина, в Казани тожественно открыли мемориальную доску, посвященную его памяти. Участие в церемонии ее открытия принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что Шаляпин внес неоценимый вклад в развитие оперного искусства, связав свое имя с целой эпохой развития русской культуры.

«Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения нашего великого земляка – Фёдора Шаляпина! В юбилейный год в республике проходит много различных мероприятий, а в Казани установили мемориальную доску на месте, где стоял дом, в котором родился Фёдор Иванович!» – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.