Обзор: Главное к вечеру 13 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Казахстане

При участии Президента республики был запущен выпуск первой продукции совместного предприятия ПАО «Татнефть» и казахстанской компании Allur, сообщает телеграм-канал Tatarstan Republic.

Рустам Минниханов отметил, что Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров республики.

«Мы рады, что наше сотрудничество с каждым годом только расширяется. Запуск этого современного производства демонстрирует, что у нас самые серьезные намерения по расширению сотрудничества», — сказал Минниханов.

Песков о возможности вывода войск с Украины до конца года: «Об этом не может быть и речи»

Не может быть и речи о том, что Россия выведет с украинских территорий войска до конца 2022 года. Об этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, передает канал «Смотри».

Еще из заявлений Пескова:

Предложенные Владимиром Зеленским руководителям G7 три шага к миру — «это три шага к продолжению боевых действий».

Киеву нужно признать сложившиеся реалии вместо требования вывода российских войск. В России появились новые субъекты, и «без учета этих реалий продвижение вперед невозможно».

Информация, распространенная в интернете о послании Президента Федеральному собранию 27 декабря, «неправильная».

Путин назвал трассу М12 «Восток»

Президент России Владимир Путин принял предложение назвать трассу М12 «Восток», коридор, проходящий от Санкт-Петербурга до Владивостока, — «Россия». Об этом он рассказал во время открытия объектов транспортной инфраструктуры, в котором принял участие в формате ВКС.

Инициативу озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин, который присутствовал на одном из открываемых участков.

«Давайте, как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — Россия, а вот этот участок — Восток», — цитирует главу государства телеграм-канал ТАСС.

Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%, свиной грипп выявлен в 82 регионах, сообщил Роспотребнадзор.

От гриппа привито более 74 млн человек — это почти 52% от численности населения РФ, сообщает телеграм-канал РИА Новости.

Медведев: Зеленский хочет сделать из миссий ЕС живой щит для инфраструктуры Украины

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает миссии ЕС посетить объекты критической инфраструктуры страны. Фактически он хочет сделать из них живой щит от российских ударов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. Этих дурачков не жалко, а пушечного мяса ВСУ ему, видимо, мало. Нужна свежая кровь», — заявил он в своем телеграм-канале.

В заключение он призвал европейцев не верить Зеленскому и не соглашаться на придуманную им роль.

Власти договорились о механизме противодействия потолку цен

Идея об отказе от поставок странам, присоединившимся к ограничениям цен на российскую нефть, вошла в проект Указа Президента.

Согласно этому документу, запрещается продавать нефть по контрактам, в которых в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, либо так или иначе прописано условие максимальной цены или ее уровень соответствует потолку — $60 за баррель, говорят источники «Ведомостей».

Также в документе есть пункт, позволяющий обходить любые запреты на проведение сделок, — с разрешения правительства.

Новым главой МИД Белоруссии назначен первый замминистра Сергей Алейник

Новым министром иностранных дел Белоруссии стал Сергей Алейник, передает телеграм-канал «Ъ».

Прежде он был заместителем главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея, который умер 26 ноября в возрасте 64 лет.

В России возобновят серийное производство велосипедов «Кама»

Выпуск велосипедов начнется в январе 2023 года на пермском заводе «Форвард». Будет произведено три тысячи изделий. Также запланирована отдельная серия лимитированных велосипедов к 300-летию основания Перми, информирует телеграм «Раньше всех. Ну почти».

Планируется, что новые «Камы» поступят в открытую продажу в марте — апреле 2023 года. Их стоимость не будет превышать 10 тысяч рублей, пообещали на предприятии.

Обновленная «Кама» будет выпускаться на базе классической концепции универсального городского велосипеда, но ее модернизируют. Также изменилась геометрия рамы для прочности и комфортности посадки, появятся передняя и задняя фары и гравированный звонок.

Элвин Грей вернулся из командировки с зоны СВО

По словам певца Элвина Грея, он хотел увидеть происходящее своими глазами, не слушая стороннего мнения, пишет телеграм-канал «Иптәшләр Татарлар».

«Я всегда был далек от политики, я считал, что я — „шут“, и мое предназначение развлекать. О как я ошибался. Вы даже не представляете, кто по ту сторону воюет против нас», — написал артист в своем канале.

По словам певца, у него нет сомнений, кто из украинского конфликта выйдет победителем.

«Мы — русские, победим. Никому ведь не резануло? Что я башкир, живущий в Татарстане, говорю — мы русские. Все мы сейчас — русские (башкиры, татары, чеченцы, марийцы и многие другие)», — пишет артист.

В конце поста Элвин Грей передал огромный привет от бойцов всем близким и родным. «Они сами не спят, чтобы спали мы», — написал певец.