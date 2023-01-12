Обзор: Главное к вечеру 12 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже ближайшей весной

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, — пояснил Андрей Картаполов. — А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием».

На первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет.

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею повысить призывной возраст, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Telegram-канал газеты «Ведомости».

«Концептуально, действительно, эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — тут в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны», — сказал он.

Правоохранители объявили в розыск экс-журналиста «Московского комсомольца» и «Новой газеты»

Правоохранители объявили в розыск журналиста Аркадия Бабченко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов) по уголовной статье, следует из базы розыска МВД России. В ведомстве не уточнили, по какой именно статье, уточняет Telegram-канал ТАСС.

Бабченко — российский журналист и писатель, участник первой и второй чеченских войн, бывший военный корреспондент «Московского комсомольца» и «Новой газеты». В 2017 году он переехал на Украину, а в 2018 году Национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Позже стало известно, что информация об этом оказалось инсценировкой с целью предотвращения покушения на журналиста. Бабченко обвинил в подготовке покушения российские спецслужбы.

Первый случай заражения вариантом коронавируса «кракен» зафиксирован в России

Заразившийся — житель Пензенской области, сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

Впервые «кракен» был выявлен в октябре 2022 года в США. Позже его обнаружили в Европе.

Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта «Кракен» омикрон-штамма вводить не планируется.

Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной первого Президента РБ Муртазы Рахимова

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму главе Башкортостана Радию Хабирову в связи с кончиной первого Президента республики Муртазы Рахимова, передает Telegram-канал «Футляр для курая».

В ней он выразил соболезнования всем родным и близким Рахимова от имени татарстанцев и от себя лично.

«Ушла из жизни яркая, масштабная личность, видный государственный деятель и авторитетный руководитель, с именем которого связана целая эпоха в истории башкирского народа. Возглавив республику в самый сложный период кардинальных перемен, он смело взял на себя тяжелый груз ответственности за судьбу родного края, сумел сплотить общественные силы для осуществления глубоких политических, экономических и социальных преобразований, обеспечить всестороннее развитие региона, сохранить мир и согласие на многонациональной земле Башкортостана», — говорится в телеграмме.

В Госдуме предложили создать список артистов для запрета на участие в госпроектах

Следует создать стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках и участвовать в проектах, которые финансируются государством, заявила в своем Telegram-канале депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина.

«Предателей необходимо убрать из публичного пространства, — написала парламентарий. — Уверена в том, что это будет справедливо! Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение».

Ранее глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия») заявила, что выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат.

В Казани появится улица Айрата Хайруллина

В Казани появится улица Айрата Хайруллина — в честь предпринимателя и депутата Госдумы от РТ, погибшего при крушении вертолета три года назад, сообщает Telegram-канал Tatarstan Republic.

Будет переименована улица 2-я Газовая, которая расположена между проспектом Универсиады и ТЦ KazanMall недалеко от школы №82, в которой учился Хайруллин.

Назарбаева лишили статуса почетного сенатора Казахстана

Из регламента парламента Казахстана убрали статус почетного сенатора, который был присвоен первому Президенту страны Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщил председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев. Согласно новой Конституции, он больше не является лидером нации, а его упоминания в Основном законе убираются.

«Учитывая, что из Конституции это было убрано (статьи о статусе и полномочиях первого президента страны — прим. Т-и), учитывая, что закон [о первом Президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание „почетный сенатор“ мы убрали из нашего регламента», — приводит его слова ТАСС.

Завтра планируется прекратить действие закона «О первом Президенте Республики Казахстан — елбасы», добавил он. Этот статус был присвоен только одному человеку — Назарбаеву, добавил Ашимбаев.

В Уфе ефрейтору дали пять лет колонии за уклонение от службы

Уфимский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу об уклонении от службы в отношении ефрейтора Марселя Кандарова, пишет Telegram-канал «Новости Уфы Башкортостана».

Установлено, что контрактник Кандаров, не желая принимать участие в специальной военной операции, в мае 2022 года не явился к месту службы.

«Лишь в сентябре 2022 года он был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов, чем и прекратилось его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений», — говорится в сообщении.

Ефрейтора приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ — уклонение от службы сроком свыше месяца в период мобилизации или ведения боевых действий. Максимальный срок наказания по этой части — десять лет лишения свободы.

«Калашников» выпустил рекордное количество оружия

«Калашников» в 2022 году выпустил рекордное за последние 20 лет количество оружия (на 40% больше, чем в 2021-м), сообщает Telegram-канал РИА Новости.

В Татарстане средняя зарплата за год выросла на 16,6%

Теперь средняя заработная плата составила 50 287 рублей. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ сообщила глава ведомства Эльмира Зарипова. Она отметила, что республика занимает лидирующие позиции по уровню зарплаты среди регионов ПФО, передает Tatarstan Republic.