Обзор: Главное к вечеру 12 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

За четыре месяца 2023 года среднемесячная зарплата в Татарстане составила 56,1 тыс. рублей

Это на 15,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет Tatarstan Republic.

«Существует отраслевая дифференциация в оплате труда. Самый высокий уровень оплаты труда сосредоточен в отраслях добычи полезных ископаемых — 93,4 тыс. рублей, информатизации и связи — 89,2 тыс. рублей, в области финансовой и страховой деятельности — 82,4 тыс. рублей, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха — 74,8 тыс. рублей», — сообщили в Минтруде РТ.

Метеорологи зафиксировали новые температурные рекорды

По предварительным данным Всемирной метеорологической организации, прошлая неделя была самой жаркой за всю историю наблюдений. 7 июля средняя мировая температура достигла 17,24 °C, что на 0,3 °C выше прежнего рекорда, зафиксированного в августе 2016 года, сообщает телеграм-канал «Ъ».

Июнь 2023-го также стал самым теплым за всю историю, с беспрецедентно высокой глобальной температурой поверхности моря и рекордно низким слоем антарктического льда.

На региональном уровне в последние годы тоже было зафиксировано множество температурных рекордов. Самые последние — в апреле и мае 2023 года в странах Южной Азии, в том числе в Таиланде, Вьетнаме и Лаосе.

В Туапсинском районе выпало три месячные нормы осадков

В Туапсинском районе Кубани в ночь на среду выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы.

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«К ликвидации последствий стихии привлекли более 300 человек и 50 единиц техники. Специалисты всех спасательных служб работают в усиленном режиме», — написал он в своем телеграм-канале.

«Это абсолютный кошмар»: ирландский наемник про то, что происходит на линии фронта

Британский телеканал признал, что «сотни, если не тысячи» наемников воюют на стороне Украины — и многие из них «устали от постоянного ужаса». Видео опубликовано на телеграм-канале «Смотри».

Медведев призвал Россию «расчехлять негуманное оружие» после ударов ВСУ по Токмаку

Вооруженные силы России должны «расчехлить негуманное оружие», если подтвердятся сообщения об обстреле Токмака кассетными боеприпасами. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не применяет кассетные бомбы в зоне СВО, так как осознает последствия этого шага. Однако если Украина получит и применит американские боеприпасы, ей придется ответить тем же.

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — написал Медведев.

Также он подвел своеобразные итоги первого дня саммита НАТО в Вильнюсе. По мнению зампреда Совбеза России, все оказалось «как мы и думали»: Украина не получила членства в альянсе, военная помощь Киеву вновь увеличена.

Эрдоган обсудит с Путиным выдачу Украине главарей «Азова»*

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что намерен лично обсудить с президентом России ситуацию с выдачей Киеву командующих украинским нацбатом «Азов»* (*запрещенная в России террористическая организация), передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«До прошлой пятницы эти командиры „Азова“* находились у нас, потом мы получили запрос, дали на него положительный ответ и передали этих шестерых командиров „Азова“ назад Киеву. Россия выступила с рядом заявлений по этой теме, но ситуация вышла на позитивный путь после того, как стали известны детали», — сказал

Эрдоган в среду на пресс-конференции по завершении саммита НАТО в Вильнюсе.

«Я надеюсь, что в августе у меня будет личная встреча с президентом России Владимиром Путиным. Тогда мы снова обсудим эту проблему», — отметил Эрдоган.

Кремль ответил на слухи о доступе ЧВК «Вагнер» к ядерному оружию

Очередным «вбросом» назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщения о том, что якобы бойцы частной военной компании «Вагнер» добрались до одного из ядерных хранилищ во время июньского мятежа.

«У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс», — приводит ТАСС его ответ на вопросы журналистам во время пресс-колла.

Телеграм-канал ТАСС собрал основное из заявлений Дмитрия Пескова:

• Во время визита Путина в КНР на повестке будут тема торгово-экономического сотрудничества и обмен мнениями по международной обстановке;

• Визит Путина в Китай «на повестке дня», но точные сроки будут определены;

• Сейчас «абсолютно удачный момент» для высокой динамики российско-китайских отношений;

• Сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран;

• Намерение G7 предоставить гарантии безопасности Украине ошибочно и опасно, потому что таким образом страны «семерки» посягают на безопасность России;

• Песков назвал НАТО «наступательным альянсом», который несет агрессию и опасность;

• Использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать контрмеры, какие — определит Минобороны;

• Песков назвал «очередным вбросом» утверждения Киева, что участники «Вагнера» во время мятежа якобы добрались до одного из ядерных хранилищ.

Рустам Минниханов обсудил импортозамещение в IT с Ильей Массухом

Рустам Минниханов встретился сегодня с директором «Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» Ильей Массухом, сообщает Аппаратная.

Обсуждались вопросы импортозамещения в ИТ-сфере, в том числе развитие медицинской информационной системы, отечественного электротранспорта, наращивание объемов импортозамещения программного обеспечения.

Также рассмотрели перспективные проекты Университета «Иннополис».

*Запрещенная в России террористическая организация