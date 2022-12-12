Обзор: Главное к вечеру 12 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Конституции России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Основного закона Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.

Главный нормативный правовой акт страны ее жители приняли в результате всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 19 сентября 1994 года указом Президента РФ Бориса Ельцина этот день был объявлен государственным праздником.

«С Днем Конституции Российской Федерации! Россия Конституциясе көне белән!» — написал Рустам Минниханов, сопроводив публикацию коротким видеороликом.

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Telegram-канал РИА Новости сообщает, что большой пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина до Нового года не будет, но в Кремле рассчитывают, что российский лидер найдет возможность пообщаться со СМИ. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Девятый пакет санкций ЕС может затронуть певца Григория Лепса и блогера Дмитрия Пучкова

Разрабатываемый девятый пакет санкций Европейского Союза против России предусматривает введение ограничительных мер против 144 физических лиц. Среди них — певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также политолог Сергей Михеев. Об этом пишет Telegram-канал «Смотри» со ссылкой на издание EUobserver.

Кроме того, руководство Евросоюза намерено заморозить активы и запретить выдачу виз четырем представителям семьи Ковальчуков, включая Татьяну Ковальчук — супругу миллиардера Юрия Ковальчука.

Помимо этого, рестрикции должны затронуть медиахолдинги ВГТРК и «Национальная Медиа Группа», телекомпанию АНО «ТВ-Новости» и Фонд стратегической культуры. Последний в ЕС считают организацией, служащей прикрытием для российской Службы внешней разведки.

При этом телеканалами, которые останутся без лицензии на вещание в странах Евросоюза, должны стать НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ, замечает издание.

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил нового главу администрации города Дебальцево

Врио главы ДНР Денис Пушилин назначил главой администрации города Дебальцево Сергея Желновача, занимавшего пост первого заместителя главы администрации города Шахтерска.

Накануне Пушилин освободил от должности главу администрации Дебальцева Игоря Захаревича. Причиной стали жалобы населения на проблемы с восстановлением жилья, а также на качество работы общественного транспорта и коммунальной сферы.

«По итогам поездки в Дебальцево освободил главу администрации города Игоря Захаревича от занимаемой должности — жалоб от людей очень много. Так работать не годится!» — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Виктор Бут стал членом ЛДПР

Пресс-служба ЛДПР опубликовала в партийном Telegram-канале видео, на котором Виктор Бут благодарит председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и покойного ныне основателя партии Владимира Жириновского «за помощь в вызволении из заточения в США».

«Долгие годы в застенках — и сегодня он с нами. И мы вернем всех, кто попал в беду за пределами родины, мы о них позаботимся, и они тоже будут с нами», — пообещал Слуцкий, приветствуя Бута.

Международный аэропорт «Казань» открылся на прием и выпуск воздушных судов

Международный аэропорт «Казань» открыт на прием и выпуск воздушных судов, взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме, сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Адель Гатауллин.

На федеральных трассах в Татарстане открыто движение автобусов и грузовиков. По информации от ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», временное ограничение было снято сегодня с 6 часов утра.

Движение возобновлено на всех участках ранее закрытых для движения трасс.

На выплаты малоимущим семьям направят более 3,3 млрд рублей

Правительство РФ направит 3,3 млрд рублей в 2023 году на детские выплаты малоимущим семьям, сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Видео опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

«Это лишь одна из мер поддержки нуждающихся семей. Для них мы создаем целостную систему помощи по всей стране, чтобы ей могли воспользоваться родители ребят всех возрастов, а также будущие мамы», — отметил Премьер.

В 2023 году в оборот могут вернуться пятирублевые банкноты

Центробанк планирует в конце года возобновить печать купюр номиналом 10 рублей образца 1997 года, пишет Telegram-канал газеты «Известия».

Обсуждается возможность запуска в обращение и пятирублевых банкнот. Это связано с подорожанием металла и появлением технологий, которые позволяют снизить износ купюр. Выпуск десятирублевых банкнот образца 1997 года был прекращен в 2013 году, пятирублевых — еще в 1998-м.

В подмосковной Балашихе загорелся ТЦ «Стройпарк»

Причиной пожара стало возгорание стройматериалов на открытой площадке рядом со зданием, затем огонь распространился на первый этаж, сообщает МЧС.

Отмечается, что при пожаре пострадал сотрудник торгового центра.

Позднее площадь пожара выросла до 10 тыс. кв. метров, передавал Telegram-канал «ЧП Россия».

В промзоне Нижнекамска произошел пожар в цеху по выделению каучуков

Еще один пожар потушили в цеху по выделению каучуков в промзоне Нижнекамска.

Очаг возгорания находится в здании, площадью около 5 тыс. кв. метров. К настоящему моменту огонь локализован, расчеты МЧС и пожарной службы предприятия продолжают тушение. По предварительным оценкам, затронутая пожаром площадь составляет несколько сотен квадратных метров, более точно это будет определено после ликвидации задымления помещения.

Пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале «Прессек, ответь!» начальник пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.