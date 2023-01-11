Обзор: Главное к вечеру 11 января в федеральных и местных Telegram-каналах

Путин: Среди приоритетов — рост реальных зарплат людей и снижение бедности

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с Правительством РФ, информирует «Коммерсант».

С Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник.

Дополнительные не нефтегазовые доходы бюджета составили 200 млрд руб. Все ресурсы для выполнения приоритетных программ в стране есть.

Существует необходимость суверенного развития вопреки любому внешнему давлению.

Результаты жилищного строительства в РФ в 2022 году стали лучшими в истории, надо этот темп сохранить.

Все проблемы, связанные с обеспечением задействованных в спецоперации частей, будут решены.

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Подгородное

Российские военные заняли поселок в пригороде Артемовска. Об этом Штаб территориальной обороны ДНР сообщает в своем телеграм-канале.

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой народной республики ВС РФ освободили Подгородное», — сказано в публикации.

Украинский солдат: Число погибших настолько велико, что их «никто не считает»

Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, сражающейся в Соледаре, сообщил CNN, что ситуация «критическая», а потери настолько велики, что «никто не считает погибших». Об этом информирует телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Никто не скажет вам, сколько там убитых и раненых. Потому что никто не знает наверняка. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции постоянно захватывают и перехватывают. То, что сегодня было нашим домом, на следующий день становится домом Вагнера», — заявил он.

Назначен новый министр по делам молодежи Татарстана

Новым главой Министерства по делам молодежи РТ стал Ринат Садыков, ранее занимавший пост первого замминистра ведомства, пишет телеграм-канал Татарстан News.

С 2008 по 2018 год Садыков возглавлял республиканское движение студенческих трудовых отрядов, затем стал заместителем министра по делам молодежи РТ, а с 2021-го занял должность первого зама. Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что Садыков внес огромный вклад в реализацию программы капитального ремонта, закон о молодежной политике в РТ, в программу поддержки молодых семей, успешно курировал организацию летней оздоровительной программы для детей, а также работал со студотрядами.

Напомним, Тимур Сулейманов, ранее занимавший пост министра минмолодежи, покинул ведомство, став помощником Президента РТ и возглавив региональный отряд «Движение первых».

Песков назвал диверсией сообщения о якобы запрете на выезд мужчин из России с 9 января

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения о том, что с 9 января мужчинам будет запрещен выезд из РФ, информационной уткой и диверсией. Другие заявления пресс-секретаря Президента собрал телеграм-канал «Газеты».

• В проведении спецоперации есть положительная динамика, сообщил Песков, но призвал дождаться официальных заявлений про освобождение Соледара;

• Перспектив мирных переговоров с Украиной нет, пока там законом запрещено вести диалог с РФ, а Запад не позволяет Киеву проявлять гибкость;

• Страны коллективного Запада во главе с США готовы и дальше накачивать Украину вооружениями, но их запасы истощаются;

• Тактические успехи в спецоперации очень важны, они достаются ценой фантастического героизма российских бойцов;

• Украина страдает от «недуга коррупции», и поток средств, направляемых Западом, «явно оприходуется не только по назначению»;

• На Западе есть трезвые голоса, которые интересуются эффективностью расходования направляемых Украине средств;

• РФ пока не сталкивается с потолком цен на нефть, поэтому в Кремле скептически оценивают попытки посчитать потери Москвы.

«Дзен» составил топ самых популярных у зумеров сленговых слов

Как пишет сегодня телеграм-канал ТАСС, самыми популярными у россиян в возрасте от 14 до 25 лет стали такие слова:

«Форсить» (быстро и активно продвигать идею или товар);

«Краш» (человек, который очень нравится);

POV (точка зрения).

По данным опроса, еще 18% россиян используют слово «стэнить», которое означает быть восторженным и преданным фанатом чего-либо. В исследовании отмечается, что 16% опрошенных используют слово «симп», которое означает ощущение неловкости из-за своей влюбленности или проявления интереса к другому человеку.

Также в топ любимых сленговых слов, указанных самими опрошенными, попали «треш», «свэг» и «чилл / чилить».

Среди популярных фраз из соцсетей опрошенные назвали man/woman moment, «ситуация сюр», sigma, dead inside, отмечается в исследовании. Часто опрошенные используют и выражения из популярных видео: «Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое», «Ты не понимаешь, это другое» и «На чилле, на расслабоне».

Политиком года по версии россиян стал Путин — его назвали 55% опрошенных

На втором месте — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, третье место занял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором будет спускаться на землю в беспилотном режиме — глава Роскосмоса

Корабль «Союз МС-23» для возвращения экипажа будет запущен к МКС 20 февраля в беспилотном режиме. Исследования показали, что радиатор «Союза МС-22» был поврежден метеороидом, передает телеграм-канал «Смотри».

СК завел уголовное дело против красноярской учительницы, подравшейся со школьницей

СК завел уголовное дело против красноярской учительницы, подравшейся со школьницей, которая курила электронную сигарету прямо в классе.

Ее обвиняют по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением, сообщает телеграм-канал RT.

В Новосибирске табло на главном городском вокзале ночью показало −51 градус

В Новосибирске табло на главном городском вокзале ночью показало −51 градус, рекордные показатели начали бурно обсуждать в соцсетях.

Синоптики говорят, что было холодно, но не до такой степени — «всего» −31, то есть техника ошиблась, пишет телеграм-канал РИА Новости.