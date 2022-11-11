Обзор: Главное к вечеру 11 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Все российские войска ушли с правого берега Днепра

Переброска российских войск на левый берег Днепра завершена. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, переброска завершилась сегодня в 5 утра. При переправке на другой берег не зарегистрировано потерь личного состава, техники и вооружений.

«Соединения и воинские части ВС РФ после переброски на левый берег Днепра заняли заранее подготовленные рубежи и позиции», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Медведев — об отводе войск из Херсона: Все еще вернется домой, в Россию

Понятие территориального суверенитета России никто не отменял. Поэтому все территории еще вернутся домой, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет. Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности русского мира», — отметил он, комментируя новости об уходе войск из Херсона.

Песков отрицательно ответил на вопрос, считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков ответил, что в Кремле не считают уход из Херсона и перемещение российских войск на левый берег Днепра унизительным.

Также представитель Кремля подчеркнул, что статус региона от упомянутых действий не изменился, сообщает канал Смотри.

«Это субъект Российской Федерации. Законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал представитель Кремля.

Обращения Владимира Путина к участникам саммита G20 не будет

Президент России Владимир Путин не планирует выступать на саммите G20, в том числе онлайн, передает канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

17-я встреча глав государств Группы двадцати пройдет 15-16 ноября в Индонезии, на острове Бали. Ранее стало известно, что Россию на предстоящем саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Напомним, что руководство Индонезии приглашало на саммит как Президента Владимира Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского.

Дмитрий Рогозин возглавил в зоне СВО группу военных советников

Дмитрий Рогозин сообщил, что возглавил в зоне СВО группу военных советников. Эта группа, по словам экс-главы «Роскосмоса», оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР.

Сегодня ранее Рогозин опубликовал в телеграм фотографию с командиром отдельного штурмового батальона «Сомали» под позывным «Бойкот», а также передал подписчикам «привет из Донбасса».

В Зеленодольском районе стартовало строительство нового газопровода

Сегодня дан старт крупному проекту — строительству нового газопровода на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра.

«А это значит, что при такой инфраструктуре будет больше заводов, больше рабочих мест», — написал Президент РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Также сегодня в селе Айша Зеленодольского района запустили газопровод. «Спасибо газовикам! Благодаря им газ провели бесплатно к 100 участкам».

Выходец из Татарстана Рустам Мингазов стал вице-премьером ДНР

Выходец из Татарстана Рустам Мингазов стал вице-премьером Донецкой народной республики, такой указ подписал врио главы республики Денис Пушилин, сообщает канал «Еду в Татарстан».

Ранее Рустам Мингазов был назначен советником Председателя Правительства ДНР. До этого был на должности заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

«Я чувствую себя как животное»: Блогер Некоглай извинился за пародию на солдата

РИА Новости передает, что Мосгорсуд утвердил высылку побрившегося и — по собственным словам — раскаявшегося блогера Некоглая из России.

«Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если только это возможно», — Nekoglai записал извинения за свою пародию.

В Сети завирусились фото из Воронежской области — облако в виде голубя

Одни посчитали, что это символ мира и определенный знак, другие же сомневаются в подлинности кадров и считают их фотошопом. Телеграм-канал RT просит читателей высказать свое мнение.

Казанцы за 10 дней собрали 100 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска

Пять фур грузоподъемностью 20 тонн с продуктами питания, строительными материалами, медикаментами на 20 млн рублей прибудут в точку назначения через три дня, сообщает Оперштаб. Мобилизация.

В формировании первой колонны гуманитарной помощи приняли участие 90 представителей бизнес-сообщества. Это как крупные предприятия города, так и индивидуальные предприниматели, представители малого, среднего бизнеса (среди них — АО «Нэфис косметикс», бумажная фабрика «Нега», ООО «Бриз», OOO «Казанская мельница», производитель спецодежды «Казань-Восток-Сервис», АО «Булочно-кондитерский комбинат», Ассоциация рестораторов и отельеров, 17 резидентов Химграда, различные ИП).

На пункты сборы с вещами и продуктами обратилось 319 жителей.