Обзор: Главное к вечеру 11 июля в федеральных и местных Telegram-каналах

Начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

С 11 июля начал действовать порядок ограничения права военнообязанных управлять автомобилем в случае неявки по повестке в военкомат, сообщает телеграм-канал «Мобилизация в Татарстане».

Тем, кто не придет по истечении установленного законом срока, в течение суток ограничат право управления машиной. Ограничение снимут при явке в военкомат или если доказать, что являться туда водитель не обязан.

В Краснодарском крае зафиксировали смерч в 10 км от берега

Смерч наблюдался в Туапсе Краснодарского края на расстоянии около 10 км от берега, он двигается в северо-восточном направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Туапсинского района.

Уровень воды в таких реках, как Мацеста, Дагомыс, Бзугу и Хобза, в Сочи поднялся до неблагоприятных отметок.

В Лазаревском и Хостинском районах включили сирены оповещения населения, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Минфин создаст единый реестр должников федерального бюджета

Минфин работает над созданием единого реестра должников федерального бюджета, пишет телеграм-канал «Известия». Такая мера должна помочь госорганам оценивать надежность контрагентов на этапе заключения договоров.

В Счетной палате сообщили, что в марте—апреле уже протестировали ресурс. Работу над ним планируется закончить в 2027 году. Функционал повысит прозрачность процесса госзакупок и поможет понять, что и в какие сроки можно вернуть в казну.

Матвиенко: 2024 и 2025 годы станут совместными годами культуры России и Китая

Предстоящие 2024 и 2025 годы станут совместными годами культуры России и Китая — такое решение приняли Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в Пекине в составе российской делегации.

Матвиенко посетила Пекинский институт танцев, где студенты и преподаватели в рамках концерта «Подчинение справедливости» исполнили традиционные китайские номера. После выступления она пообщалась с артистами и рассказала о планах сотрудничества института с ведущими российскими хореографическими училищами, передает телеграм-канал Совета Федерации.

Песков о решении Эрдогана допустить Швецию в НАТО: «Мы никогда не носили розовые очки»

Турция остается членом НАТО и имеет свои обязательства в этом статусе, заявил пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал проевропейскую позицию страны и решение Президента Реджепа Тайипа Эрдогана допустить Швецию в альянс.

«Турция имеет свои обязательства, она привержена свои обязательствам, это никогда не было для нас секретом. И в этом плане мы никогда не носили розовые очки. <...> Мы в этом плане все прекрасно понимаем», — говорится в ответе Пескова журналистам.

Телеграм-канал ТАСС собрал основное из заявлений Дмитрия Пескова:

• Решение Франции поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия ошибочно, Россия будет отвечать на такие действия;

• Новые поставки вооружений Киеву принципиально не изменят хода спецоперации, лишь утяжелят участь Украины;

• Россию в НАТО воспринимают как врага и противника, поэтому на саммите все обсуждения будут вестись именно в таком ключе;

• Россия, несмотря на разногласия, намерена развивать отношения с Турцией там, где это выгодно обеим странам;

• РФ прекрасно понимает приверженность Турции обязательствам в НАТО, но при имеющихся разногласиях Москва и Анкара ведут важное сотрудничество;

• Кремлю нечего сообщить нового о ситуации с Пригожиным — Песков на вопрос, сохраняется ли договоренность об «уходе» главы «Вагнера» в Белоруссию;

• Возможное вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности, принимающие такое решение должны отдавать себе в этом отчет;

• Россия будет внимательно отслеживать и анализировать повестку саммита НАТО, чтобы принимать решения по обеспечению своей безопасности;

• Вступлении Швеции в НАТО будет иметь негативные последствия, РФ будет планировать такие же меры, как и при вступлении Финляндии в альянс;

Володин: «У нас есть „Москвич“, у нас есть „Лада“»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил закупать для чиновников российские автомобили. По его словам, в нынешней ситуации «нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов», которые смогут использовать эти деньги на поддержку Украины.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, ведомство готово поучаствовать в закупке отечественных автомобилей для государственных нужд. Володин добавил, что аналогичное решение можно принять и для Госдумы, пишет телеграм-канал «Ъ».

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей, евро — ниже 99 рублей

6 июля цена на европейскую валюту на Московской бирже поднималась почти до 102 рублей, на американскую — почти до 94 рублей, напоминает телеграм-канал «Ведомости».

Шойгу вместе с Миннихановым проверил выполнение гособоронзаказа в Татарстане

Глава Минобороны России Сергей Шойгу побывал в Татарстане, где проверил ход выполнения гособоронзаказа, сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

Вместе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым министр посетил КАМАЗ, «Ремдизель», Казанский оптико-механический завод и Казанский вертолетный завод. На последнем гостям рассказали о производстве легких вертолетов «Ансат» и различных модификациях военно-транспортного вертолета Ми-8.