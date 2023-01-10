Обзор: Главное к вечеру 10 января в федеральных и местных Telegram-каналах

В Ненецком автономном округе объявлен день траура после крушения самолета Ан-2

Глава Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил 10 января день траура в регионе после крушения самолета Ан-2, из-за которого два человека погибли и десять пострадали. Об этом пишет телеграм-канал «Смотри».

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

Все десять пострадавших в авиакатастрофе, среди которых двое детей, находятся в амбулатории поселка Каратайка. По данным Минздрава, дети получили травмы легкой степени тяжести. У большинства пострадавших имеется обморожение.

Уроженец Казани генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск

Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны.

Впрочем, в Кремле назначение не подтвердили, хотя и не опровергли. Официально военное ведомство и другие государственные структуры о назначении Лапина также ничего не сообщали.

В России планируют за семь лет в разы нарастить аудиторию цифровых сервисов

Власти планируют за семь лет в разы нарастить аудиторию российских цифровых сервисов, пишет телеграм-канал «Известий» со ссылкой на утвержденную правительством в середине декабря 2022 года дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение».

Из дорожной карты следует, что число пользователей отечественных коммуникационных платформ (соцсетей и мессенджеров) к 2030 году должно увеличиться по сравнению с прошлым годом до 120 млн, то есть примерно на 25%, RuTube — более чем в четыре раза, до 48 млн, а число пользователей онлайн-кинотеатра Wink — более чем в девять раз, до 83 млн человек.

В России возбудили первое дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ

В России завели первое уголовное дело по новой статье о пропаганде ЛГБТ, сообщает в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Дело возбуждено в отношении скандально известного издательства «Попкорн букс», которое открыто пытается продвигать ЛГБТ-литературу в России. Как следует из ответа МВД на запрос Хинштейна, дело заведено по двум статьям — «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» и «Мелкое хулиганство».

Приговор экс-мэру Владивостока, обвиняемому в многомилионных взятках, огласят 18 января

Приговор экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, обвиняемому в получении взяток общей суммой почти 40 млн рублей, будет оглашен в Ленинском районном суде города 18 января, передает телеграм-канал BRIEF.

Ранее прокурор попросил суд назначить 17 лет колонии и штраф в 150 миллионов рублей экс-мэру Владивостока.

Семейная комедия «Чебурашка» стала самым кассовым фильмом в истории отечественного кино

Семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

По данным ЕАИС, «Чебурашка» с момента начала проката в России, который стартовал 1 января 2023 года, заработал 3 082 245 827 рублей и стал самым кассовым российским фильмом за всю историю проката в стране.

Общие сборы «Холопа», который теперь на втором месте, согласно информации на сайте ЕАИС, составили 3 082 031 790 рублей. «Чебурашке» удалось обогнать «Холопа» на десятый день проката, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Никита Михалков остается в больнице

Режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что остается в больнице, где проходит обследования и получает необходимое лечение. Обращение Михалкова размещено в официальном телеграм-канале режиссера «Бесогон».

По словам Михалкова, он получил «невероятное количество» сообщений с пожеланиями здоровья.

«Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», – обратился он к своим поклонникам.

Максима Галкина, признанного в России иноагентом, лишат региональных наград Кемеровской области

Артиста и телеведущего Максима Галкина, признанного в России иноагентом, лишат региональных наград Кемеровской области, сообщает телеграм-канал ТАСС.

Соответствующую инициативу кузбасского совета ветеранов поддержал губернатор Сергей Цивилев.