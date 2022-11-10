Обзор: Главное к вечеру 10 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

В украинском парламенте зарегистрирован проект о признании независимости Татарстана

Депутат Михаил Шеремет назвал украинский проект о независимости Татарстана подлой провокацией. «Им не удастся такими выходками расшатать межнациональное единство и сплоченность в нашей стране», — заявил он.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов счел законопроект о «признании независимости Татарстана» настоящей провокацией в отношении России.

«Откровенная провокация „слуг народа“ попытка отвлечь внимание от решения острейших вопросов собственных граждан. Коллегам из Рады, легализовавшим нацизм и фашизм, пересмотревшим итоги Второй мировой войны, хотел бы ответить словами моего великого земляка, замученного и убитого фашистами в 1944 году, Героя Советского Союза Мусы Джалиля: „Я — татарский сын великого русского народа и воевать против матери не буду никогда!“» — написал он в своем Telegram-канале.

Минцифры РФ закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации

«Оперштаб Мобилизация» информирует, что Минцифры РФ 16 ноября закроет форму подачи заявлений IT-специалистов на отсрочку от мобилизации. Об этом предупредил глава ведомства Максут Шадаев.

По словам министра, около 5 тыс. специалистов, получивших повестки, воспользовались правом на отсрочку. Кроме того, 65 ошибочно мобилизованных IT-специалистов вернулись из воинских частей.

Напомним, сервис запустили на «Госуслугах» 27 сентября. Право на отсрочку могли получить сотрудники аккредитованных IT-компаний, операторов связи и медиа, имеющие высшее образование и работающие полный рабочий день.

На саммите G20 Россию будет представлять глава МИД

Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков сообщил, что на саммите «Большой двадцатки» Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, передает The Moscow Post.

Выплаты мобилизованным освободили от НДФЛ

Канал «Раньше всех. Ну почти» пишет, что Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла поправки, которые освободят от налогообложения материальную помощь, направленную мобилизованным россиянам.

Поправки приняты в рамках законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс РФ, который был внесен в Госдуму в составе бюджетного пакета.

Два мертвых политика выиграли выборы в палату представителей США

По данным телеканала Fox, в Пенсильвании бывший конгрессмен от этого штата Энтони Делюка, скончавшийся 9 октября в возрасте 85 лет, все же был переизбран, получив 85%.

Local Memphis пишет, что умершая 25 октября представитель от Теннесси Барбара Купер, которой было 93 года, «выиграла гонку» в 86-м избирательном округе. На эти факты обращает внимание канал «Смотри».

Сегодня организована отправка пяти фур гуманитарной помощи из Казани в город Лисичанск

Казанцы собрали для жителей подшефного Татарстану города продукты питания, предметы личной гигиены, теплую одежду, бытовую химию и многое другое. Об этом пишет Tatarstan Republic.

Mazda Motor уходит из России

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение прекратить свою деятельность в России и передать долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто», говорится в сообщении концерна.

В связи с уходом с российского рынка и передачей доли в бизнесе Mazda Motor понесет убыток в размере 12 млрд иен (82 млн долларов), сообщает канал ТАСС.

Набиуллина: «Я так не люблю искать дно»

Все Telegram-каналы сегодня цитируют председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину. На вопрос, прошла ли российская экономика дно или ее ждет новый спад, финансист ответила: «Я так не люблю искать дно».

Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки

Сервис включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Он заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List, сообщает Telegram-канал «Правительство России».

Решение позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений.

RuStore разработан по поручению Михаила Мишустина. Его созданием занимались «ВКонтакте» вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.

Правительство также увеличило с 10 до 15 число обязательных для предустановки приложений для доступа к аудиовизуальным сервисам.

Решение вступит в силу с 1 марта 2023 года.