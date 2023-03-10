Обзор: Главное к вечеру 10 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Володин обвинил США в протестах в Грузии и объяснил важность закона об иноагентах

Протесты в Грузии из-за законопроекта об иноагентах организовали США, пытаясь не допустить расширение независимости страны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такой закон помог бы Грузии запретить финансирование внутриполитической деятельности из-за рубежа, и поэтому оказался невыгоден для Америки, убежден он.

Вашингтон использует несколько основных рычагов «управления миром», в том числе так называемую «мягкую силу» — финансирование оппозиции, экспертного сообщества, правозащитных, экологических и других некоммерческих организаций. «Именно она (мягкая сила — прим. Т-и) показала свою эффективность для достижения целей влияния. Через нее в ряде стран произошли революции, были свергнуты законно избранные власти, назначены марионеточные режимы», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, в случае принятия закона об иноагентах Грузия установила бы контроль за средствами, перечисляемыми в страну из-за рубежа на оппозицию и СМИ, которые формируют антигрузинскую повестку. Тогда «именно граждане Грузии стали бы влиять на принимаемые в разных сферах решения», а США этого допустить не могут.

«Закончилось это все тем, что через использование рычага мягкой силы Вашингтон вывел людей на улицу», — написал депутат, напомнив, что в США похожий закон об иноагентах был принят 85 лет назад и работает до сих пор.

Песков заявил о «ручейках трезвого мышления» на Украине

Увеличение числа украинцев, которые хотели бы начала мирных переговоров с Россией, — это неизбежная тенденция, уверен пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он отметил, что пока потоки русофобии на Украине не дают повода говорить о каких-либо шагах к завершению конфликта.

«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, и мы об этом и ранее тоже говорили», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Главное из заявлений Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал ТАСС.

• Риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии, безусловно, есть;

• Ситуация, которая стала триггером волнений в Грузии, не имеет отношения к РФ;

• Песков считает преждевременным говорить о возможности мирного урегулирования на фоне роста числа украинцев, выступающих за переговоры с РФ;

• РФ будет бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов, это посягательство на основы мировой экономики;

• Некоторая часть населения ведет себя «реактивно», с легкостью меняя место жительства, но это не общая тенденция — об уехавших россиянах;

• В Кремле негативно относятся к запрету на въезд в Армению для отдельных россиян;

• РФ фиксирует, что «чья-то видимая рука» старательно пытается добавить к волнениям в Грузии антироссийские элементы;

• Песков считает неизбежным поиск трезвых подходов к будущему отношений РФ и Украины, «потому что мы соседи»;

• Некоторые граждане РФ все время гонятся за чем-то лучшим, не понимая, что лучше всего Родина;

Си Цзиньпин впервые в истории Китая переизбран на третий срок на должность председателя страны

Кроме того, Си Цзиньпин возглавит Центральный военный совет Китая, сообщает телеграм-канал Zvezdanews.

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики, передает телеграм-канал Кремля.

Парламент Грузии отклонил во втором чтении законопроект об иноагентах

35 голосов «против», один «за», 58 человек воздержались.

Запад финансирует огромное количество НПО, НКО, СМИ и других структур в Грузии. «Мягкая сила» в действии. Поэтому метки «иноагентов» на них, действительно, противоречат «стремлению страны к евроинтеграции», как сказал Боррель, передает телеграм-канал RT.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что события в Грузии очень напоминают киевский «Майдан».

Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении всеобщих выборов в Турции на 14 мая

Выборы президента и депутатов парламента по закону должны состояться в Турции не позднее 18 июня 2023 года, пишет телеграм-канал «Ъ».

Эрдоган ранее не раз подтверждал намерение перенести голосование на 14 мая, чтобы успеть до сезона отпусков, экзаменов в учебных заведениях и религиозных праздников.

Для утверждения более ранней даты потребуется или одобрение парламента или отдельный президентский указ, который не требует дополнительной санкции со стороны исполнительной власти.

Аксенов: Квартиру Зеленского в Крыму отдадут малообеспеченным или многодетным семьям

В Крыму продолжат национализировать имущество украинских бизнесменов и политиков. В том числе квартиру Президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии «рано или поздно» передадут малообеспеченным или многодетным россиянам, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. При этом он подчеркнул, что отнять квартиру у Зеленского — это «не самоцель».

Власти полуострова стремятся в первую очередь национализировать те объекты, которые приносят доход Украине, пояснил Аксенов.

«Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов», — сказал он в интервью РИА Новости.

В новом турсезоне планируется увеличить количество пассажирских поездов в Крым

В своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов заявил: практика прошлого года показала, что туристическая отрасль Крыма способна справиться с любыми испытаниями.

«Продолжаем наблюдать за ситуацией на рынке и предпочтениями туристов, оказывать помощь предприятиям.

Предложения по очередным мерам поддержки сферы туризма будут изучены на федеральном уровне в ближайшее время.

Кроме того, в этом сезоне планируется увеличить количество пассажирских поездов.

Объекты, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова, максимально защищены. Все силовые структуры предпринимают необходимые меры для безопасности Крыма. В том числе идет строительство оборонительной линии, которое ведется с учетом боевого опыта наших военнослужащих», — сообщил он.

Маркетплейсы обяжут проверять подлинность товаров до продаж

Маркетплейсы обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при Роспотребнадзоре. Такой подход поможет решить проблему с контрафактной и нелегальной продукцией, пишет телеграм-канал «Известия».

Делать это можно с помощью государственных автоматизированных систем, таких как «Честный знак». В ней собираются данные об участниках продаж, которые используют маркировку, а также информация о таких изделиях. Объемы продаж фальсификата увеличиваются на фоне роста популярности онлайн-торговли, говорят эксперты.

Российские отели с «все включено» должны будут без ограничений предоставлять отечественный алкоголь

Алкогольные напитки российского производства станут доступны в неограниченном количестве на обед и ужин в гостиницах России. Нормы начнут действовать 30 июня, передает телеграм-канал «Ведомости».

Согласно новому стандарту, в отелях на «шведском столе» необходимо предоставлять не менее одного вида пива, минимум три вида вина, не менее двух видов крепкого спиртного плюс коктейли на его основе.

Если гостиница работает по системе «ультра все включено», то ее гостям должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя местного и импортного производства, а также не менее семи видов алкогольных коктейлей.

В пятизвездочных отелях с «ультра все включено» на завтрак станут предлагать игристое вино в неограниченном количестве.

У Северного вокзала проводят подготовительные работы для установки стелы

В январе этого года определили сроки установки стелы «Казань — город трудовой доблести». Комитет внешнего благоустройства Казани делится подробностями о том, как проходят работы на участке строительства.

Площадку у Северного вокзала активно готовят для установки композиции: проводят демонтажные работы, устанавливают сети электроснабжения и освещения, устраивают монолитную площадку и фундамент.

В это время на заводе занимаются изготовлением стелы: уже готовы три части каркаса, в процессе — четвертая, самая верхняя. Каркас и пилоны покроют сталью с перфорацией, а поверх разместят алюминиевые панели с фотографиями.