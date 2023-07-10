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Обзор: Главное к вечеру 10 июля в федеральных и местных Telegram-каналах
Кадыров рассказал о переброске «Ахмата» на бахмутское направление
Спецназ «Ахмат» переброшен на бахмутское направление, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Спецназ „Ахмат“ под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения», — заявил он.
Кроме того, Кадыров показал видео от командира отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова по пути в населенный пункт Клещеевка, который расположен в районе Артемовска. По его словам, заявления о переходе села под контроль ВСУ не соответствуют действительности.
«Как видите, даже по окрестностям Клещеевки с генералом на борту водитель ведёт боевую машину уверенно и очень спокойно. УкроНАТО больше в интернете воюют за Клещеевку, чем на земле», — сказал глава Чечни.
Медведев: Надо ударить по трем станциям Украины в ответ на возможную атаку Смоленской АЭС
При подтверждении попытки киевского режима совершить атаку на Смоленскую АЭС Россия может ударить не только по трем крупным электростанциям Украины, но и по ядерным объектам в Восточной Европе. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.
«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе», — написал политик.
Он добавил, что «тут уже нечего стесняться».
Сегодня в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что ВСУ попытались выпустить ракеты по Смоленской атомной электростанции (филиал концерна «Росэнергоатом»), которая располагается на юге Смоленской области — в 3 километрах от Десногорска. Никаких подтверждений этой информации нет.
Очередь на Крымский мост со стороны Кубани выросла до 1229 машин
В понедельник с утра начала расти очередь на проезд автомобилей через Крымский мост со стороны Краснодарского края. По информации Telegram-канала «Крымский мост», она составляет 1229 машин.
Так, ровно в полночь в очереди со стороны Тамани находились 90 транспортных средств, а со стороны Керчи — 350 транспортных средств (время ожидания составляло примерно полтора часа).
А в семь утра понедельника ситуация поменялась: со стороны Тамани находилось 726 машин (время ожидания — более трех часов). Со стороны же Керчи затруднений не наблюдалось.
В настоящий момент, по данным «Крымского моста», в очереди со стороны Тамани находится 1229 транспортных средств. Время ожидания составляет около пяти часов. Со стороны Керчи затруднений нет.
В Белгородской области за сутки зафиксировали прилеты 26 снарядов со стороны ВСУ
По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
• В Белгородском районе под артиллерийский обстрел попали села Наумовка и Щетиновка — зафиксировано 9 и 4 прилета соответственно. Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.
• В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомета. Обошлось без последствий.
• В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину поселка Прилесье — зафиксировано 5 прилетов. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Позже ещё два артиллерийских снаряда были выпущены между селом Репяховка и поселком Прилесье. Никто не пострадал, разрушений нет.
• В Шебекинском городском округе по селу Середа выпущено 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка — один минометный снаряд. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
В Госдуме призвали отменить концерты группы «Звери» из-за позиции по спецоперации
Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменен из-за антивоенной позиции солиста Романа Билыка, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Отменить концерты группы «Звери» в России и проверить деятельность организующего выступления музыкантов агентства Nebo Records попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.
В качестве поводов для проверки Романов назвал позицию музыкантов о специальной военной операции (СВО) и многочисленные обращения и жалобы от родителей и учителей, в которых говорится о негативном влиянии «Зверей» на подрастающее поколение.
В Кремле подтвердили встречу Путина с Пригожиным и командирами «Вагнера»
Президент России Владимир Путин 29 июня действительно провел встречу с командирами ЧВК «Вагнер» и бизнесменом Евгением Пригожиным — основателем компании, о чем ранее рассказала французская газета Liberation. Об этом рассказал сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Telegram-канал ТАСС собрал заявления Дмитрия Пескова.
• Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов проводил встречу с Пригожиным и командирами «Вагнера». Во встрече участвовали 35 человек;
• Путин на встрече с Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» дал оценку действий компании на фронте и событий 24 июня, а также выслушал объяснения командиров и предложил им варианты трудоустройства и боевого применения;
• Командиры «Вагнера» изложили Путину свою версию событий, подчеркнув, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства;
• Возвращение командиров полка «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) из Турции на Украину — нарушение договоренностей, Москва будет обсуждать эту ситуацию с Анкарой. Россия рассчитывает получить разъяснения Турции;
• Россия будет учитывать ситуацию с возвращением командиров «Азова» при следующих договоренностях с Турцией в различных областях;
• У Турции есть абсолютное право развивать отношения с Украиной, но Россия надеется, что это не будет направлено против Москвы;
• Ситуация в экономике РФ лучше, чем можно было спрогнозировать.
Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений для граждан
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений для граждан. Она заработает с 2024 года, передает Telegram-канал «Ъ».
Фактически эта программа пришла на смену прежней системе государственной накопительной пенсии. Для участия в ней нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и перевести ему свои пенсионные накопления.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов говорил, что, с одной стороны, программа позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем, а с другой — предоставит новые источники внутреннего финансирования экономики.
Михалков встретился с военнослужащими
Российский режиссер Никита Михалков встретился с военнослужащими — участниками спецоперации, передает Telegram-канал «Известия».
На творческой встрече Михалков передал личному составу бригады сборники фронтовых стихотворений, написанных его отцом Сергеем Михалковым.
Раис РТ: Мирзиёев доказал прочность своего авторитета в эпоху глобальной нестабильности
Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах Президента Республики Узбекистан. Поздравление опубликовано в Telegram-канале «Аппаратная».
«Примите самые теплые поздравления по случаю Вашей заслуженной и очень важной победы», — говорится в письме.
«Сограждане доверили Вам судьбу государства и свое будущее, что в современных условиях беспрецедентной глобальной нестабильности особенно ценно и служит ярким подтверждением Вашего прочного авторитета сильного, опытного государственного деятеля, дальновидного, талантливого политика. Надеюсь, многогранное взаимовыгодное сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений будет и впредь плодотворным благодаря нашим совместным созидательным усилиям».
Раис РТ пожелал Президенту Узбекистана здоровья, сил и энергии для воплощения в жизнь всего задуманного для процветания Республики Узбекистан.
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