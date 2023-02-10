Обзор: Главное к вечеру 10 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — рассказал представитель Кремля.

По его словам, глава государства сделает акцент на текущей ситуации. Также Песков пояснил, что Кремль пока не принял решение, будет ли аккредитовывать зарубежных журналистов на мероприятие, передает телеграм-канал «Ъ».

Парламент Чечни внес поправки в Конституцию и утвердил новое название главы региона

В Конституцию Чечни внесли поправки, которые накануне единогласно поддержали члены Парламента республики в ходе 40-го заседания. В числе прочего документ уточняет должность главы региона на чеченском языке — «Мехк-Да», сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Цель данного изменения — установить единообразие в употреблении наименования должности Главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в ЧР», — написал Даудов в своем телеграм-канале.

Дословно «Мехк-Да» переводится как «отец края», однако используется в значении «отец народа».

Правительство Молдавии уходит в отставку

Президент Молдавии Майя Санду приняла отставку правительства страны во главе с премьером Гаврилицей, передает «Раньше всех. Ну почти».

Ранее премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку. Она пояснила, что ее правительство поддерживали международные партнеры, но поддержки со стороны населения не было.

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму

Вопрос с поставкой ракет сейчас обсуждается, информацию изданию The Times подтвердили источники в Минобороны Украины.

По словам обозревателя Гриллса, во время визита Зеленского в Британию на этой неделе Риши Сунак пообещал ему направить Украине «больше военной помощи».

Дискуссии ведутся о поставках противокорабельных ракет Harpoon с дальностью поражения около 240 км и авиационных ракет Storm Shadow, поражающих цель на расстоянии до 563 км, пишет телеграм-канал «Смотри».

Власти Крыма напомнили Западу о возможном «ударе возмездия»

Западным странам, которые активно поставляют Киеву оружие и нацелены на уничтожение России, следует помнить о возможном «ударе возмездия», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. К такому удару, по его мнению, придется прибегнуть «в самой сложной ситуации, которая может сложиться».

«Пока у заправил Запада получается воевать на чужой территории, чужим народом, они не остановятся. Для них что Крым, что Белгород, что Москва — им все равно. Для них давно никаких красных линий нет. Нам нужно самим определиться, как мы будем действовать дальше, как и где их остановим, создав им проблемы. Им, а не их киевским марионеткам...» — сказал Константинов.

Об «ударе возмездия» ранее также заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отмечая, что они последуют сразу за ударами по Крыму, которыми киевские власти угрожают России.

Медведев перечислил «достижения старика Байдена» на первом сроке президентства в США

Хранение секретных документов в гараже, ошибки в именах, датах и прочие признаки деменции у Президента США Джо Байдена не помешали ему планировать участвовать в новых выборах. Какими достижениями «старик Байден» отметился на первом сроке, перечислил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«1. Путает названия, имена, даты и теряется в собственном офисе. 2. Хранит в гараже личного дома секретные документы. 3. Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов, но — 4. Сваливает все экономические проблемы США на происки России. 5. Может по рассеянности начать третью мировую войну», — напомнил он в своем телеграм-канале.

Банк России четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5%

По итогам заседания 10 февраля совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она держится с сентября прошлого года, пишет телеграм-канал «Ведомости».

В своем релизе Банк России обратил внимание на то, что инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне, а динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза ЦБ.

Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности, отмечается в сообщении ЦБ. Но ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда усиливают проинфляционные риски.

Центробанк ужесточил риторику и дал сигнал, что при усилении проинфляционных рисков будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание совета директоров Банка России запланировано на 17 марта.

Минниханов открыл детский сад в Альметьевске

Рустам Минниханов посетил ряд социальных объектов в Альметьевском районе, где находится с рабочей поездкой. Основная цель — участие в заседании Совета района по итогам социально-экономического развития за 2022 год и задачах на 2023-й, передает «Аппаратная».

Раис республики побывал на открытии детского сада «Алсу». Современный и благоустроенный корпус рассчитан на 110 мест. Микрорайон «Алсу», где расположен новый детский сад, активно заселяется молодыми семьями с детьми (население микрорайона — порядка 15 тысяч человек). До сегодняшнего дня здесь было 2 дошкольных учреждения. Открытие нового детского сада — еще один шаг к улучшению качества и доступности дошкольного образования в данном микрорайоне.

Рустам Минниханов поздравил всех с этим знаменательным событием.

Основатель ретейлера Sela утонул в озере в Латвии в результате ДТП

Основатель ретейлера Sela Борис Остроброд утонул в озере в Латвии в результате ДТП. Об этом сообщил его брат и второй основатель бренда Аркадий Пекаревский в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Произошедшее Аркадий Пекаревский назвал «трагической случайностью».

По его словам, Борис ехал на машине вдоль озера в Латвии, автомобиль соскользнул в озеро и перевернулся, Борис утонул, сообщает телеграм-канал ТАСС.

Остроброд и Пекаревский создали Sela в 1991 году. Сейчас брендом владеет и управляет Melon Fashion Group. Основной ассортимент Sela — одежда для детей и их мам.