Обзор: Главное к вечеру 1 ноября в федеральных и местных Telegram-каналах

Начался осенний призыв, срочников не отправят в зону СВО

С 1 ноября по 31 декабря по всей стране пройдет осенний призыв граждан на военную службу. В этом году по Указу Президента РФ Владимира Путина призовут 120 тысяч человек.

В Министерстве обороны РФ пояснили, что предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине.

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин отметил, в этом году на срочную службу будут призваны порядка 3 тыс. татарстанцев, сообщает телеграм-канал «В Казани поймут». Призывники к участию в специальной военной операции привлекаться не будут, подчеркнул военком. Информацию об осеннем призыве можно получить на горячей линии 122.

Уклонисты от мобилизации заплатят штраф в 500 тыс. рублей

Депутаты и сенаторы от «Единой России» разработали законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации, пишет «Кремлевский пересмешник».

Они предлагают ввести штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Володин: Возобновление зерновой сделки невозможно на прежних условиях

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак, она не может быть реализована на прежних условиях, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что ранее «Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии», при этом «лишь 3-4% досталось этим странам», а большая часть уходила в богатые государства Евросоюза.

В субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке беспилотников. Позже в ответ на теракт в Минобороны России заявили, что страна выходит из соглашения по вывозу украинского зерна.

Песков: Указ Президента РФ о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен

По словам пресс-секретаря Президента, Владимир Путин уже посоветовался с юристами по вопросу указа.

«Точка поставлена, частичная мобилизация завершена, нового этапа мобилизации в стране не будет», — цитирует канал «Россия сегодня» Дмитрия Пескова.

Российская армия эффективно снижает военный потенциал Украины

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — сказал Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что «киевский режим продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения и разрушению социальных объектов».

«Вооружённые силы Украины не прекращают обстрелы Запорожской атомной станции, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения», — сказал Сергей Шойгу.

В ходе отражения атак средств воздушного нападения противника «за последние десять дней перехвачено более 200 реактивных снарядов «Хаймарс», сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

87 тыс. человек из 300 тыс. резервистов направлены на боевые действия

Министр обороны Сергей Шойгу доложил, что 87 тыс. человек из 300 тыс., призванных в рамках частичной мобилизации, направлены в районы боевых действий, информирует телеграм-канал «Смотри».

Другие заявления Сергея Шойгу:

• Почти 200 иностранных наемников уничтожено за две последние недели в зоне проведения спецоперации;

• В начале мероприятий по мобилизации в работе военкоматов были недостатки, все они были устранены;

• Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных.

Ситуация по коронавирусу в России стабилизировалась

«Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России стабилизировалась», — цитируют «Известия» внештатного специалиста Минздрава по инфекционным болезням Владимира Чуланова.

Он также порекомендовал не забывать о своевременной ревакцинации, подчеркнув, что российские вакцины по-прежнему эффективны.

Минтранс: все российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования

53 российские авиакомпании полностью перешли на отечественные автоматизированные системы оформления воздушных перевозок. Об этом сообщает телеграм-канал BRIEF.

Операторы выбирали из двух систем — «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» в партнерстве с ГК «Ростех») и «ТАИС» (АО «ОРС»).

В ноябре КАМАЗ запустит сервис «Челнок»

Разработанное на «КАМАЗе» цифровое решение позволяет сделать заказ нового вида общественного транспорта через приложение «Челнок», программа координирует работу автобуса, который собирает пассажиров по их запросам.

Как передает телеграм-канал ПАО «КАМАЗ», такой подход особенно актуален в поздние вечерние часы или на направлениях, которые маршрутными автобусами закрываются не в полной мере. В предложенном алгоритме автобус объезжает только те остановки, к которым он вызван пассажирами через мобильное приложение. Служба работает с 6.00 до 23.00.

Тестовый период длится около месяца, за это время уже перевезено более 7500 пассажиров. После запуска сервиса в штатном режиме цена составит 51 рубль и будет меняться в зависимости от успехов проекта.

Названо главное слово 2022 года

Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2022 года термин permacrisis, образованный путем слияния слов permanent crisis (перманентный кризис). Об этом пишет «Раньше всех. Ну почти».

Минэкономики РТ: мобилизованным предоставят каникулы по всем кредитам и займам

С 7 октября начали предоставляться кредитные каникулы для участников специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «Оперштаб. Мобилизация».

Они позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу, и кредитор не имеет права отказать, если заемщик соответствует критериям закона, сказал министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на брифинге в Доме Правительства РТ.

Медведев: Запад толкает мир к глобальной войне с использованием ядерного оружия

Только полная победа России может гарантировать миру, что украинский конфликт не перерастет в глобальную войну с применением ядерного оружия, заявил в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Победа Киева приведет к отторжению территорий и распаду нынешней России, а значит, у властей РФ будет прямой повод для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, считает Медведев.

К слову, упомянутый Медведевым документ допускает применение ядерного оружия при атаке на территории РФ и ее союзников баллистическими ракетами или воздействии на критически важные государственные или военные объекты страны.