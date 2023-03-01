Обзор: Главное к вечеру 1 марта в федеральных и местных Telegram-каналах

Что изменится в жизни россиян с 1 марта 2023 года

Вместе с Госдумой РФ Telegram-канал ТАСС представил подборку важных законов и правил, которые заработают в марте 2023 года и коснутся многих россиян.

• С 1 марта 2023 года в России вступает в силу новая редакция Правил дорожного движения. В текст впервые официально внесено понятие «средство индивидуальной мобильности», к которому отнесены электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и подобный им транспорт.

• Перерасчет платы за вывоз мусора будет предоставляться всем жильцам, отсутствовавшим в жилом помещении более пяти календарных дней подряд.

• С марта 2023 года упрощены требования к сжиганию листвы и горючего мусора на дачном участке.

• Вводятся QR-коды на дипломах о среднем профессиональном образовании. Это поможет работодателям получить доступ к цифровому паспорту компетенций.

• Внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые обязывают устанавливать в жилье многодетных семей автономные дымовые извещатели.

• Правила продажи животных станут более строгими в связи со вступлением в силу закона об ответственном обращении с животными.

• Пользователи портала госуслуг с 1 марта 2023 года будут иметь возможность подключить второй фактор авторизации. С июня его подключение станет обязательным для всех.

• Начнется эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. Он пройдет в трех регионах — Москве, Белгородской и Московской областях — и продлится до 1 марта 2026 года.

• Маркетплейсы будут включены в перечень юридических лиц. На них начнут распространяться требования по обороту маркированных товаров.

• Согласно Федеральному закону от 27.01.2023 № 1-ФЗ, акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (системы нагревания табака), повысится.

• Персональные данные владельцев недвижимости будут предоставляться третьим лицам только с согласия гражданина.

• При предоставлении госуслуг, выполнении государственного или муниципального задания, а также банкам и некредитным финансовым организациям запрещается использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, персональных данных граждан и информации о переводе денежных средств.

• Российские стандарты социальной защиты начнут действовать в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Минниханов поблагодарил подписчиков за поздравления с днем рождения

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил подписчиков своего Telegram-канала за поздравления с днем рождения. Сегодня руководитель республики празднует свое 66-летие.

«Кадерле дуслар, чын күңелдән котлауларыгыз очень зур рәхмәт. Һәммәгезгә дә исәнлек-саулык телим („Желаю всем вам здоровья и благополучия“ — перевод с татарского). Дорогие друзья, благодарю вас за ваши поздравления. Всегда с вами. Республика, вперед! Спасибо», — написал он.

Кадыров поздравил Минниханова с днем рождения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения.

В своем Telegram-канале он опубликовал пост, в котором называет своего коллегу «старшим братом».

Поздравительная запись сопровождается видеороликом, на котором запечатлены в том числе и кадры совместной работы Кадырова и Минниханова. На видео глача Чечни подчеркивает, что руководитель Татарстана «всегда поддерживает его».

Кремль прокомментировал законопроект о 15 годах тюрьмы за дискредитацию участников спецоперации

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не успел ознакомиться с текстом законопроекта, который подразумевает введение жестких наказаний за дискредитацию участников специальной военной операции на Украине. По его словам, Кремлю еще предстоит разобраться в том, какие изменения предлагается внести и «проработать» документ.

Самое важное из сегодняшних ответов Дмитрия Пескова на вопросы журналистов собрал Telegram-канал РБК.

▪О словах Михаила Подоляка, который заявил, что ВСУ не наносят ударов по территории России: «Мы ему не верим».

▪О проверке в РУДН в связи с вывешиванием в вузе флагов Украины: «Мы видели сообщения СМИ. <...> Я не склонен воспринимать описания в СМИ как первоисточник». Тем не менее Песков подчеркнул, что флаг Украины — это флаг режима, «против которого мы воюем». От этого нельзя абстрагироваться, уверен он.

▪Формат выступления Владимира Путина по случаю годовщины присоединения Крыма еще не определен. «Пока дайте нам время, мы своевременно вас проинформируем».

▪С предложениями спикера Госдумы о 15-летнем сроке за дискредитацию участвующих в спецоперации военных и добровольцев в Кремле еще не ознакомились. «Пока ничего не могу сказать».

▪Визит главы Госдепа Энтони Блинкена в Казахстан не скажется на отношениях между Москвой и Астаной. «Мы дорожим нашими отношениями. Нас объединяют и двусторонние связи, и участие в совместных интеграционных проектах. Мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей»

ГД внесла поправки об ответственности за дискредитацию участников спецоперации

В Госдуму внесены поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции, наказание может составить до 15 лет лишения свободы, заявил спикер Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Наказание нарушителям грозит строгое: штрафы до пяти миллионов рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет», — написал он.

Второе чтение законопроекта с поправками о наказании за дискредитацию участников специальной военной операции пройдет 2 марта, третье — 14 марта.

В Греции объявлен трехдневный траур после столкновения поездов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил трехдневный траур после сталкновении двух поездов на железнодорожной станции в Темпи, сообщает Telegram-канал «Смотри».

Жертвами происшествия стало 36 человек. Отмечается, что 66 пострадавших сейчас находятся в больнице, шестеро из них — в реанимации.

Авария произошла в ночь на 1 марта в городке Темпи недалеко от города Лариса на станции Эвангелизмос: более чем в 200 километрах к северо-западу от Афин столкнулись грузовой поезд и пассажирский, следовавший из столицы Греции в Салоники. В это время в нем находилось 360 пассажиров. В результате ЧП произошел пожар, три вагона сошли с рельсов.

Минниханов принял участие в заселении соципотечного дома

В Казани состоялось заселение многоквартирного дома, построенного по соципотеке. В 255-квартирном доме 70 квартир выделены для педагогических работников. В церемонии принял участие Рустам Минниханов, пишет Telegram-канал «Аппаратная».

Он отметил, что торжественное заселение дома проводится в Год педагога и наставника, который объявлен кказом Президента РФ.

«У каждого из нас есть учителя. Педагог дает основы, на которых строится будущая жизнь ребенка. Мы ценим и уважаем труд преподавателей. Ваша работа непростая, но очень востребованная и авторитетная», — подчеркнул Раис РТ.

Также Рустам Минниханов вручил министру образования и науки РТ Ильсуру Хадиуллину сертификат на 12 тыс. ноутбуков, которые предназначены для учителей республики. Затем Раис республики посетил одну из квартир и пообщался с новоселами.

Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками задымления с извещателем.

Казначейство проводит проверку Минобороны по расходам на спецоперацию

Казначейство проводит проверку Минобороны по расходам на спецоперацию, сообщил глава финансового органа Роман Артюхин.

Проверка касается расходов на поставки бронезащиты, средств связи, топлива и ГСМ, трат на ремонт и производство вооружения и военной техники, передает Telegram-канал газеты «Ведомости».

Минобрнауки инициировало проверку в РУДН из-за стенда с украинскими флагами

Минобрнауки начало служебную проверку в Российском университете дружбы народов. Это произошло после того, как вуз разместил стенд с флагами Украины рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества, сообщает Telegram-канал газеты «Коммерсантъ».

«Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, <...> абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры», — поделился своим видением ситуации замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

МРОТ в 2024 году составит 19 242 рубля

Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает Telegram-канал Zvezdanews.

Котяков напомнил, что в рамках бюджета, который рассматривали и принимали на 2023–2025 годы, в параметры бюджета были заложены более высокие темпы роста минимального размера оплаты труда — плюс 3% к темпам роста, которые были по прожиточному минимуму.

Бывший футболист сборной Франции Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет

Фонтен — обладатель рекорда по количеству голов, забитых на одном чемпионате мира: 13 мячей в 1958 году. Он выступал за национальную команду с 1953 по 1960 год. Всего на его счету 30 голов в 21 матче за сборную, пишет Telegram-канал RT.

В период игровой карьеры Фонтен выступал на позиции нападающего за «Ниццу» (1953–1956 годы) и «Реймс» (1956–1962 годы), стал четырёхкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции.