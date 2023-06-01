Обзор: Главное к вечеру 1 июня в федеральных и местных Telegram-каналах

Турция не будет селить российских и украинских туристов в разные отели

Турецкая сторона отказалась от идеи селить российских и украинских туристов в разные отели в текущем сезоне, заявил в интервью нашему агентству посол России в Турции Алексей Ерхов, пишет телеграм-канал «ТАСС».

Глава российского диппредставительства объяснил такое решение небольшим количеством конфликтов между туристами, зафиксированных за прошлый сезон, отметив, что расчет идет на сознательность туристов, которые приезжают в страну «отдыхать, а не дебоширить».

В России предлагают установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей

Ее размер составит 20% от прожиточного минимума, а получить ее сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий гражданство РФ. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР.

Инициативу поддерживают в профильных комитетах, где предлагают увеличить новую выплату до уровня прожиточного минимума.

Эксперты же считают, что ежегодно выделяемую сумму из бюджета нужно обосновать, передает телеграм-канал «Известия».

Госдума денонсировала договор России с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу

Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщает телеграм-канал «Коммерсанта».

Договор подчеркивал важность моря для экономического развития двух стран, а также «необходимость сохранения Азово-Керченской акватории как целостного хозяйственного и природного комплекса». По итогам референдумов сентября 2022 года, Азовское море стало внутренним морем России.

Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества

Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении главы администрации Шебекинского городского округа Белгородской области Владимира Жданова орденом Мужества. Об сообщается в телеграм-канале Кремля.

Об обстреле города стало известно в ночь на 1 июня. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, массированный обстрел Шебекино продолжается.

По последним данным, при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали восемь человек, погибших нет.

СК РФ заочно предъявил обвинение журналисту Попкову по делу об убийстве Татарского

Журналисту Роману Попкову* заочно предъявлено обвинение в руководстве совершением теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По версии следствия, Попков давал указания Дарье Треповой* по поводу подготовки покушения на Татарского, пишет телеграм-канал «Ведомости».

Ранее в розыск объявили члена украинской диверсионно-террористической группы Юрия Денисова*. В СК РФ отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.

*внесены в список террористов и экстремистов

Песков заявил о запрете использования айфонов на госслужбе

Для госслужащих в России использование смартфонов американской компании Apple неприемлимо и запрещено, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что в личных целях некоторые чиновники продолжают пользоваться айфонами, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Не секрет, что, конечно, в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами. Достаточно многие», — признал Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что среди высокопоставленных лиц в правительстве американскими смартфонами с системой IOS пользуется всего около 20-30%, а остальные 70-80% — отдают предпочтение Android.

Он не исключил, что запрет айфонов на использование таких телефонов и в личных целях может быть введен в будущим, но подчеркнул, что это решение будет зависеть от рекомендаций спецслужб.

Летящий из Ульяновска Superjet 100 частично потерял управление

Летящий из Ульяновска Superjet 100 авиакомпании «Россия» готовится к экстренной посадке в «Шереметьево», рассказали РИА Новости источники в экстренных службах. По данным агентства, самолет частично потерял управление.

Позже стало изветсно, что самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия», летевший из Ульяновска, благополучно совершил экстренную посадку в Шереметьево.

Пойманный пьяным за рулем водитель автобуса в Казани будет депортирован

В Казани появилась информация о том, что пассажиры задержали пьяного водителя автобуса, который следовал по маршруту № 94. Очевидцы рассказали, что автобус ехал экстремально быстро, люди в салоне испугались за свою жизнь. Кроме того, водитель едва не опрокинул на бок автобус и не сбил беременную девушку, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

На одной из остановок, пассажиры остановили водителя автобуса.

Как сообщили «Татар-информу» в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана, по данному инциденту проводится проверка. Водитель автобуса № 94 не соблюдал ПДД, нарушил установленные внутренние нормы и правила предприятия.

В настоящее время мужчина отстранен от работы.

«Сегодня в судебном порядке будет рассмотрен вопрос правонарушения и депортации водителя из страны с запретом на въезд в Российскую Федерацию на 5 лет», — отметили в Ассоциации АТП РТ.

Зеленодольский судостроительный завод передал компании «Флот РТ» два новых судна

В Речном порту Казани прошла церемония передачи скоростного пассажирского судна «Метеор-2020» «Михаил Девятаев» и пассажирского судна А217-1 судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан». Участие в ней принял Раис РТ Рустам Минниханов, пишет «Аппаратная».

«Это современные корабли с совершенно новыми характеристиками. Транспортная доступность — одна из составляющих качества жизни. Мы много чего сумели сделать в сфере пассажирских автоперевозок — это автобусы, электротранспорт, то в части водного транспорта мы работали на тех судах, которые уже были. Мы сдаем два судна сегодня, и через месяц будет готово еще одно. Я думаю, что работа будет проводиться системно, и мы полностью обновим подвижной состав», — отметил Раис РТ.

Рустам Минниханов также вручил награду — Благодарность Раиса Татарстана — коллективу Зеленодольского завода им Горького — за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие транспортного комплекса республики.

Утвержден проект планировки первого участка второй линии казанского метрополитена

Мэрия Казани утвердила проект планировки первого участка второй линии Казанского метрополитена, соединяющего станции метро «Улица Юлиуса Фучика» и «Улица Академика Сахарова».

Напоминаем, что первую часть новой ветки планируют достроить к 2027 году, сообщает Tatarstan Republic.