Обзор: Главное к вечеру 1 февраля в федеральных и местных Telegram-каналах

«Аэрофлот» хочет изменить авиационные правила по габаритам ручной клади

Организация будет работать над внесением соответствующих изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП), сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Речь идет о том, чтобы зафиксировать минимальные параметры, к примеру, рюкзака или дамской сумки, чтобы габариты ручной клади ни у кого впоследствии не вызывали вопросов, рассказал «Ведомостям» руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин.

Изменения правил необходимы в том числе для эффективной работы лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). Неоднозначность трактовки ФАП в части провоза багажа и ручной клади может привести к уменьшению эффективности бизнес-модели авиакомпании и, соответственно, к увеличению стоимости авиаперевозки, отметил Александровский.

Обыски проходят в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского

Обыски проводит Служба безопасности Украины. По информации издания, следственные действия связаны с расследованиями нарушений в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта», сообщает телеграм-канал «Смотри». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (76 млрд рублей) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова также прошли обыски по делу о крушении вертолета в Броварах, при котором погиб глава МВД Денис Монастырский. Аваков подтвердил эту информацию.

«Закончили обыск по аварии вертолёта. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели [обыск], хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — сказал Аваков.

С сегодняшнего дня индексируются выплаты на семьи мобилизованных

Пособия после перерасчета составят:

ежемесячное беременной жене военнослужащего — 36 278,84;

на ребенка военнослужащего — 15 548,07.

Об этом сообщает телеграм-канал Оперштаб Татарстана.

Глава Минцифры Татарстана предложил обдумать вопрос употребления сверчков в пищу

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале предложил подумать, стоит ли республике «обратить внимание на тему микроскотоводства» — то есть разведения насекомых для употребления в пищу.

Глава Минцифры РТ напомнил, что в январе этого года Европейский Союз одобрил использование порошка из сверчков в различных продуктах питания.

Среди плюсов Хайруллин упомянул «безвредность добавки» и «более экологичное производство по сравнению с производством мяса», а также то, что подобный порошок, по его мнению, — «отличная замена натуральному мясу благодаря высокому содержанию белка, витаминов, клетчатки и минералов».

«Для достижения массового использования этих продуктов необходимо применять технологии цифровизации для отслеживания соответствия правильной производственной практики и качества продуктов», — добавил министр, связав модный тренд фудтех-индустрии со своей областью профессиональной деятельности.

«Батончики для спортсменов с мукой из насекомых уже есть. Что думаете про более массовое употребление?» — поинтересовался Айрат Хайруллин у подписчиков своего блога. Большая часть публики отреагировала на предложение негативно.

Кремль позитивно оценил идею о вознаграждении военных за уничтожение западных танков на Украине

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков: «Мы видим аналогичные инициативы и по линии бизнеса... Это свидетельствует о единении, о желании способствовать прямо или косвенно достижению целей СВО. Что касается танков, их будут жечь, конечно. Тем более, если будут такие поощрительные меры».

Глава Забайкальского края Александр Осипов на этой неделе установил для жителей региона вознаграждение за захват и уничтожение западных танков на Украине. За захваченный танк Leopard забайкальцы получат до 3 млн рублей, за уничтоженный — 1 млн рублей.

Главное из пресс-колла Дмитрия Пескова собрал телеграм-канал «Коммерсантъ».

планов по переговорам Владимира Путина и Джо Байдена нет, для России сейчас главная цель — спецоперация и выполнение задач, которые были обозначены главой государства;

и нет, для России сейчас главная цель — спецоперация и выполнение задач, которые были обозначены главой государства; жилье и инфраструктуру, разрушенные в приграничных регионах, нужно восстанавливать, Путин проведет совещание по этому поводу;

Россия считает продолжение действия ДСНВ очень важным, сейчас вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против РФ в интересах Украины;

начата подготовка визита Президента Алжира в Москву.

Журналиста Невзорова* (признан в РФ иноагентом) заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан в РФ иноагентом) к 8 годам колонии за фейки об армии РФ, передает телеграм-канал ТАСС.

Представитель защиты журналиста Александра Невзорова* (признан физлицом – иноагентом) обжалует приговор Басманного суда Москвы.

Волгоградцы не хотят, чтобы их город переименовывали в Сталинград

Опрос ВЦИОМ показал, что против переименования выступают 67% жителей города. За переименование выступают менее трети — 26%. 4% горожан считают, что если уж и переименовывать город, то с возвращением исторического названия — Царицын.

С 1589 по 1925 год город носил название Царицын, с 1925 года — Сталинград, с 1961 года — Волгоград.