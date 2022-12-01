Обзор: Главное к вечеру 1 декабря в федеральных и местных Telegram-каналах

Что изменится в жизни россиян в декабре с 1 декабря

Подборку изменений публикует телеграм-канал Tatarstan Republic.

• Тарифы ЖКХ подорожают на 9%;

• В квартирах жилых домов разрешат устанавливать хаммамы и солярии;

• На Госуслугах расширился ассортимент. В электронном виде можно получить некоторые пособия на детей, техосмотр, регистрация прав на недвижимость, приём деклараций по НДФЛ;

• Запускаются цифровые полисы ОМС;

• Госорганы обяжут вести аккаунты в отечественных соцсетях — «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

• С 2 декабря на приёмных детей распространят преимущество на зачисление в детсад или школу, где учатся их братья и сестры.

Лавров: Риск перерастания в ядерную войну при неядерном столкновении ядерных держав огромен

Риск ядерной войны огромен в случае даже неядерного столкновения ядерных держав, и Россия предлагала закрепить это в специальных договорах, заявил во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что Москва встревожена риторикой Запада, который обвиняет РФ в возможном ядерном ударе, но сам наращивает свою военную вовлеченность на Украине, сообщает телеграм-канал «На видео видно».

Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Киевом по формуле «50 на 50»

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал об очередном обмене военнопленными с Киевом. Домой смогут вернуться 50 российских военнослужащих, написал он в телеграм-канале.

«Столько же вээсушников отдаем Украине», — добавил Пушилин.

По его информации, среди освобождаемых 12 человек из ДНР, восемь — из ЛНР.

Замороженные средства РФ могут передать на нужды Украины

Представители Евросоюза признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Еврокомиссия дала понять, что вместо конфискации активов ЦБ предлагается учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

Жозеп Боррель сообщил, что на заседании ОБСЕ обсудит возможности конфискации замороженных средств РФ и использования их на нужды Украины.

Медведев: Наша задача — сохранить страну и людей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наша задача — сохранить страну и людей, в том числе тех, кто вновь стал гражданами РФ.

В противном случае он предрек незавидное будущее: «Не просто ноги вытрут, на части порвут», — цитирует экс-президента страны телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Яндекс Карты» добавили информацию о вагонах и выходах казанского метро

Предполагается, что новая опция поможет быстро ориентироваться на станциях с большим количеством выходов и переходов, пишет телеграм-канал «В Казани поймут».

В 2023 году между Уфой и Казанью запустят новый скорый пассажирский поезд

Время в пути, по предварительным подсчетам, займет 15 часов, сообщает челнинский телеграм-канал Набережные Челны Life.

Проработан предварительный вариант следования нового поезда Уфа — Казань с остановками по следующим станциям: Уруссу, Бугульма, Альметьевская, Набережные Челны, Агрыз, Ижевск, Казань.

Рустам Минниханов посетил технохаб в новом ИТ-парке

Президент РТ Рустам Минниханов посетил технохаб в новом ИТ-парке и встретил там учеников школы № 21.

«Ребята приехали в Казань, чтобы получить ИТ-навыки и решили остаться у нас!» — написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

В технохабе будут трудиться разработчики, тестировщики, аналитики, специалисты по сопровождению информационных систем, дата-сайентисты, эксперты по кибербезопасности и другие специалисты.

КАМАЗ запланировал сформировать отдельный от основного бизнеса легковой дивизион

Гендиректор компании Сергей Когогин подчеркнул, что легковой бизнес, о котором идет речь, в случае его создания не будет влиять на финансовые показатели ПАО «КАМАЗ», пишет татарстанская «Неудаща».

Подробности планов в компании не уточняют.

КАМАЗ специализируется на производстве грузовиков. По соглашению с Москвой автопроизводитель выступает технологическим партнером столичного завода «Москвич». Также ранее автогигант анонсировал свое участие в проекте легкового электромобиля. В августе 2021 года под него было зарегистрировано АО «Кама».