Обзор: Главное к вечеру 1 августа в федеральных и местных Telegram-каналах

Москва этой ночью снова была атакована беспилотниками

Сегодня ночью пресечена попытка атаки киевского режима беспилотниками по объектам в городе Москве и Московской области, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

Отмечается, что два украинских беспилотника уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

Камера видеонаблюдения сняла момент попадания беспилотника в здание в «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале написал, что в результате атаки поврежден фасад на уровне 21-го этажа башни «Москва-Сити», нарушено остекление.

У россиян появилось бессрочное право на кредитные каникулы

Раньше предполагалось, что оформить их можно будет только до конца текущего года. Новые условия вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщается в телеграм-канале Государственной Думы.

«Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору — снизить риск невозврата кредита», — объяснил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Напоминаем, что кредитные каникулы по ипотеке уже применяются на постоянной основе.

В центре Петербурга неизвестный поджег двери военкомата

В Петербурге мужчина поджег двери военкомата и попытался протаранить арочные ворота на легковушке в понедельник вечером, он задержан, сообщила администрация Центрального района города.

Отмечается, что дверь в военкомат обгорела на площади 1 квадратный метр, серьезного ущерба нет, передает телеграм-канал РИА Новости.

Песков об атаке БПЛА на Москву: «Угроза очевидна, меры принимаются»

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что принимаются необходимые меры для предотвращения атак вражеских беспилотников на Москву.

«Действительно, угроза существует, она очевидна. Меры принимаются», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ночной атаке беспилотника на одну из башен «Москва-Сити».

Песков заметил, что ему нечего добавить к тому, что уже было сказано Министерством обороны.

Телеграм-канал ТАСС собрал главное из заявлений Дмитрия Пескова:

• угроза атак БПЛА на Москву очевидна, меры принимаются;

• Кремль не видит общего между попытками атак беспилотников на башни «Москва-Сити» и террористической атакой в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года;

• в Кремле видели кадры боя, когда российский танк в одиночку остановил колонну техники ВСУ, и остались в восхищении;

• ситуация с остановившим в одиночку колонну техники ВСУ российским танком уникальна, ее «можно разбирать в учебниках»; экипаж танка будет отмечен госнаградами;

• тема расширения БРИКС стоит «высоко в повестке дня», среди членов объединения существуют нюансы по теме его расширения, это будет обсуждаться на саммите;

• Путин встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Поставки российских товаров в Турцию упали до рекордно низкого уровня

За июнь импорт в Турцию из России составил $2,91 млрд, что стало самым маленьким показателем с октября 2021 года. Кроме того, за полгода в страну было ввезено на 10,8% меньше российских товаров, чем за этот же период прошлого года, пишет телеграм-канал «Ведомости».

По данным экспертов, в первый месяц лета ввоз российских товаров в страну сократился на 36% по сравнению с маем. В частности, на 20% в денежном выражении сократился объем закупок российских энергоносителей. Напомним, они составляют более 60% от всех ввозимых из России товаров.

Отмечается, что Китай в июне обошел Россию как крупнейший поставщик для Турции. Но сейчас Москва все еще занимает первое место по доле импорта за последние шесть месяцев (13,4%), а КНР с небольшим отрывом находится на втором месте (12%).

Мобильное приложение «Тинькофф банка» удалено из Google Play

Мобильное приложение «Тинькофф банка» стало недоступно для скачивания в Google Play. В то же время приложения «Тинькофф Инвестиции» и «Тинькофф Мобайл» остается доступными.

В банке сообщили, что ранее скачанные из Google Play приложения «Тинькофф» продолжат работать в обычном режиме.

«Новым клиентам настроить доступ к дистанционному обслуживанию поможет представитель „Тинькофф“ на встрече для получения банковской карты или другого продукта», — сообщается в телеграм-канале банка.

Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие пометки об «иноагентстве»

Рэпера Oxxxymiron* (Мирона Федорова, внесен в реестр иноагентов) оштрафовали на 40 тыс. рублей за отсутствие пометки об «иноагентстве» в соцсети «ВКонтакте».

Решение вынес Куйбышевский районный суд Петербурга, сообщает телеграм-канал РБК. Речь идет о посте, который Oxxxymiron опубликовал ВК перед Новым годом — в 20:42 31 декабря.

В парке Горького пройдёт праздник татарской культуры

В рамках проекта «Древо жизни» в парке 2 августа отметят праздник татарской культуры. Вот его программа:

• 18.00 — начало праздника и работы площадок: «Традиционный костюм и его элементы», «Декоративно-прикладное искусство», квест программа «Тайны леса», «Поляна детства», «Сказочная поляна» и мастер-классы;

• 18.00 — выступления фольклорных коллективов;

• 18.30 — этно-группа «Риваять»;

• 18.45 — мастер-класс по татарскому танцу;

• 19.10 — фолк-группа «Zakaria»;

• 19.20 — Ильмир Ямалов;

• 19.25 — вечерние игры «Кичке уен».

Вход свободный, пишет телеграм-канал by Kazan.