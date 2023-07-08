Обжиг драконьего яйца и «ловец» людей: в Атабаево прошел фестиваль «АрхПикник»

Сегодня на живописном берегу Куйбышевского водохранилища, в селе Атабаево, прошел второй творческий фестиваль «АрхПикник». Гости со всей республики приехали в Лаишевский район, чтобы увидеть 18 трехметровых фигур из экоматериалов и принять участие в празднике, развернувшемся на площадке.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Массивные фигуры выполнены в технике ленд-арта. Чтобы создать их, мастерам потребовалось четыре дня. Гости могли увидеть здесь лунный цветок, древо жизни, череп быка – эти объекты стали необыкновенным фоном для фотографий. Особенно зрителей впечатлил вымышленный персонаж «ЭО», или ловец, который по легенде уводит людей в воду.

Деревня, поле и конь, который смотрит вдаль на берег реки Камы и Волги, — так описывает свою скульптуру Лариса Рябинина. «На него дуют волжские ветра, а он стремительно несется вдаль. Художники сделали упор на тему этничности. Задача скульпторов — миф, легенда Поволжья, — рассказала она. — Фигура крестьянского коня многофункциональна — в дальнейшем ее можно будет использовать детям как шалаш от солнца».

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В этом году команда татарстанских скульпторов пополнилась профессионалами из ближних регионов. Как рассказала идейный вдохновитель, руководитель галереи современного искусства «ОКНО» Диляра Байчурина, в прошлом году фестивалю удалось собрать 1,5 тысячи людей, в этом году масштаб проекта значительно увеличился. В планах — сделать праздник общероссийским, собирать в Атабаево скульпторов со всей страны.

«Творчество мастеров экологично и природно, где не используются никакие инородные предметы. В прошлом году мы сделали шесть фигур, которые прекрасно выдержали суровую зиму. В этом году на площадке появились еще 12 творений. Наша задача, чтобы скульптуры вписались в местность и насыщали ее», — заметила она.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Группе скульпторов удалось в такую жару приехать сюда и наполнить людей силой искусства. Этот праздник даёт хотя бы ненадолго отвлечься от смартфонов и насладиться творчеством. Они вложили свои эмоции, смелость и азарт», — считает ведущий скульптор Татарстана, заслуженный деятель искусств РТ Асия Миннуллина.

Фестиваль стал не только праздником для местных жителей, но и возможностью для гостей погрузиться в атмосферу уникальной этнической культуры. Заведующая Атабаевского сельского дома культуры Гульфия Сабирова отметила, что благодаря фестивалю заповедная зона села стала новой «точкой притяжения» для людей.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Гости с самого утра заняли лаунж-зоны с уютными креслами-мешками. Вокруг площадки расположились множество фуд-кортов, где предлагались традиционные татарские блюда, а также современные кулинарные изыски. Особенным местом мероприятия стала большая детская зона, которая была предназначена для семейного отдыха.

В палатках дети и их родители могли посетить мастер-классы. Также были проведены различные спортивные состязания и медитация. Гости праздника с нетерпением ждали первый в истории фестиваля обжиг керамического драконьего яйца.

Хедлайнерами концертного вечера стала супергруппа татарских музыкантов Yummy Music Band и певица Алина Шарипжанова.