Обжаловать штрафы ГИБДД и фиксацию на камера станет проще – юрист

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Административные дела с 1 июля можно будет рассматривать дистанционно, рассказала «Татар-информу» заслуженный юрист Людмила Айвар. Среди них – дела об обжаловании штрафов ГИБДД и камер фотовидеофиксации.

«С 1 июля граждане смогут подавать ходатайства, объяснения, возражения, жалобы, заявления, а также получать процессуальные документы онлайн. Это делает суд доступнее для простых граждан, снижает затраты времени и средств, а главное – убирает необходимость физического присутствия в суде. Особенно значимо это для жителей отдаленных регионов, маломобильных граждан и иностранных лиц, участвующих в делах о выдворении или аннулировании разрешений на проживание», – рассказала Айвар.

По мнению юриста, наиболее ощутимое облегчение наступит в делах об обжаловании штрафов ГИБДД и камер фотовидеофиксации; выдворении и миграционных спорах (в том числе по линии МВД, ФМС); спорах с надзорными органами (Роспотребнадзор, Росреестр, Роскомнадзор); делах о митингах и публичных мероприятиях, где важно быстро подать доказательства и ходатайства; обжаловании решений органов местного самоуправления или административных комиссий.